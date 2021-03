Narozeniny:

- Miroslav Termer – 78 let. Kladenský rodák se začal do brány prosazovat až od sezony 1963/64, kdy už měl po vojně. V kladenském dresu pak vydržel úctyhodných 15 sezon. Podílel se tak hned na 4 mistrovských titulech. Naposledy se v bráně Kladna objevil 29. ledna 1978. Tou dobou mu bylo necelých 35 let. Patří tak po Zdeňku Orctovi a Zdeňku Vojtovi mezi tři nejstarší brankáře, kteří nastoupili za Kladno k ligovému zápasu. Na svou dobu vydržel s kariérou nesmírně dlouho. Odešel ještě do Sparty, kde chytal další 3 ročníky, kariéru v nejvyšší soutěži pak uzavřel v Brně. Po konci kariéry pak skautoval talenty pro St. Louis. Byl také generálním manažerem u české reprezentační osmnáctky.

- Václav Eiselt – 47 let. Benešovský rodák vstoupil do velkého hokeje v pražské Slavii, se kterou hned v první sezoně mezi muži dovedl postoupit do extraligy. Po třech sezonách v Praze ho zlákalo právě Kladno. V něm zažil možná nejlepší období své kariéry. Dalším postupem v jeho kariéře mělo být druhé pražské „S“ – Sparta. Tam ale zůstal za očekáváním. Kariéru se pokusil oživit ještě v Plzni či v Havířově. Půlsezona u Slezanů mu sice vyšla náramně, Eiselt se ale stejně posupně propadal jen do nižší soutěže.

- Jan Látal – 31 let. Pochází z hokejové rodiny. Za Kladno hrál i jeho starší bratr Martin, otec Jaromír je bývalý hráč a funkcionář. Jan začínal s hokejem v Kladně. Než se ale podíval poprvé do áčka, zahrál si mimo jiné za Karlovy Vary, Beroun nebo Most. V Kladně ale vydržel jen 15 zápasů. Více než body sbíral trestné minuty. Odešel do Prostějova. Působil také v Norsku, Polsku na Slovensku či v Německu.

Ligový debut za Kladno:

- 2003 – Tomáš Frolo, Milan Michálek a Petr Vampola

o Nezvykle až v baráži se v Kladně ukázala tři nová jména. Byli to tehdy mladí hráči, kteří si jméno a kariéru teprve budovali, pro Kladno ale byli posilami.

o Slovák Frolo, kterého zapůjčil Vsetín (za výpomoc Radka Gardoně), byl vyhlášený tvrdou hrou, která s sebou nesla také dost trestných minut. To v Kladně splnil. V pěti barážových zápasech nezaznamenal ani bod, ale bral hned 27 trestných minut. Nutno dodat, že 25 z toho bylo ale potyčku s havířovským Vychodilem. Po postupu se vrátil zpět do Vsetína.

o Posilou z Českých Budějovic byl tehdy osmnáctiletý supertalent Milan Michálek. Za 6 zápasů se uvedl čtyřmi body za 2 branky a 2 přihrávky. Obě jeho branky byly vítězné. V posledním 6. zápase si na vítězný gól Martina Čecha připsal asistenci a Kladno slavilo postup. Po sezoně odešel do NHL. V nejslavnější lize světa pak odehrál přes 800 zápasů.

o Ze Vsetína dorazil také Petr Vampola. Ten tehdy zaznamenal dvě přihrávky. I on se podílel na Čechově gólu, který byl vítězný v celé sérii. Na rozdíl od předchozích borců se Vampola ještě do Kladna vrátil. To bylo ale až o 16 let a tři Vampolovy mistrovské tituly později. A byl z toho další postup. Teď už ale hájí barvy Slavie, čtvrtfinálového soupeře Rytířů.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1992 – Petr Fiala, Zdeněk Vojta a Josef Vrkota



o Petr Fiala v Kladně začínal v sezoně 1979/80. Stihl tak akorát poslední ligový titul Středočechů. V československé soutěži byl věrný jen s pauzou způsobenou vojenskou službou. Fialova bilance v modrobílém se nakonec zastavila na 478 zápasech a 114 brankách. Na závěr kariéry odešel do německých nižších soutěží. Po konci aktivní kariéry otevřel kariéru trenérskou.



o První ligové starty si Zdeněk Vojta připsal v ročníku 1981/82. Pořádně se začal prosazovat až po vojně, kdy Kladno hrálo jen v nižší soutěži. Vojta tak s Kladnem zažil turbulentní období postupu, sestupu a opětovného návratu mezi elitu. V kádru Kladna vydržel přes 8 let. Podobně jako Fiala, také Vojta odešel do Německa. Na kladenskou střídačku se vrátil později už jako trenér.



o Tři sezony vydržel v kladenském dresu Josef Vrkota. Na kontě má 121 ligových zápasů a 25 branek. Tou nejdůležitější byl vítězný gól ve 3. utkání prvního kola play off 1992 proti Olomouci, který znamenal postup do čtvrtfinále. S koncem v Kladně přišel pro Vrkotu také konec v nejvyšší soutěži.



- 1995 – Patrik Eliáš



o Odchovanec Třebíče Eliáš přišel do Kladna jako patnáctiletý. Mezi dospělé nakoukl ve třech sezonách. V ročníku 1993/94 s Kladnem oslavil ligový bronz. Odešel do zámoří, kde se vypracoval ve velkou legendu New Jersey Devils. Za svou obdivuhodnou kariéru zaznamenal 1150 bodů v 1402 zápasech v nejslavnější lize světa. Na kontě má také dva Stanley Cupy i bronz z olympijských her z Turína.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Ve velmi vyrovnané prolínací soutěži o záchranu se v roce 1989 počítal doslova každý bod. Výhra Kladna nad Slovanem Bratislava 6:1 tak byla velice důležitá. Zvlášť když tři dny předtím Kladno doma jen remizovalo s Liptovským Mikulášem a tým opravdu nehrál dobrý hokej. V utkání s dalším soupeřem ze Slovenska byli hodně vidět dorostenci. Miroslav Mach dal dvě branky, které zlomily odpor Slovanu, Jaromír Jágr mu na obě přihrál a sám také jednu vstřelil. V lajně s nimi tehdy nastupoval Milan Nový. Dodejme, že Kladno tehdy zachránilo ligu až v posledním zápase v Liptovském Mikuláši o pouhý bod před Olomoucí.



21. března 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 04:25 Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček), 08:36 Petr Tatíček (Michal Mádl, Petr Fiala) PP2, 33:00 Miroslav Mach (Milan Nový, Jaromír Jágr), 43:09 Miroslav Mach (Jaromír Jágr), 44:10 Jaromír Jágr, 47:48 Petr Kasík (Josef Zajíc) - 16:50 Matej Bukna (Ján Blaško). Vyloučení: 4:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:25 (13:9, 12:6, 13:10) Diváci: 1719.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Lhotský, Mádl, Tatíček (od 41. Pospíšil), Větrovec ©, Bakula - Dudáček, Zajíc, Vojta - Matula, Kameš, Fiala - Jágr, Nový, Mach.

Ve čtvrtfinále play off 1992 vstalo Kladno z mrtvých. V Trenčíně sice dvakrát dostalo deset branek, ale doma obě utkání vyhrálo a naděje žila. Rozhodující duel začali lépe favorizovaní domácí, ale Patera snížil na 2:1 a Kladno dýchalo. Bohužel skvělý kanonýr Žigmund Pállfy dal třetí gól a definitivním zlomem byla čtvrtá branka. Tu paradoxně vstřelil Kladeňák Josef Zajíce, jenž v Trenčíně vojákoval. Tým trenéra Eduarda Nováka se ale rozhodně neměl zač stydět.

21. března 1992 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - HC POLDI KLADNO 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 06:33 Branislav Jánoš, 10:05 Róbert Petrovický PP1, 23:02 Žigmund Pálffy (Branislav Jánoš), 29:57 Josef Zajíc (Jaroslav Brabec, Ľubomír Kolník), 34:16 Róbert Petrovický - 14:36 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek). Vyloučení: 7:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:31 (14:6, 9/7:9, 8:16) Diváci: 5535.

Sestava Kladna: Kameš (od 29:57 Hnilička) - Černý, Mádl, Kuda, Veber, Procházka, Kaberle - Mach (od 41. Placatka), Eichenmann ©, Vojta (od 41. Čermák) - Fiala, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda.

V roce 1994 bylo 21. března v Kladně veselo, ale slavilo se na ledě Litvínova. Zatímco den předtím to byla ve třetím utkání čtvrtfinálové série obrovská bitva, o den později už Kladno vyhrálo naprosto jasně 7:2. Litvínovu chyběl z předešlého duelu zraněný brankář Orct a bez něj neměli chemici proti drtivé ofenzivě Kladna naději, i když Petr Franěk nebyl špatnou náhradou. Poldince hrály skvěle všechny tři formace, každá dávala góly. Ani nevadilo, že kvůli zranění kolena musel odstoupit Otakar Vejvoda, který se ve třetí třetině přesunul ke stolku časoměřičů. Oficiální časomíra totiž vypověděla službu a Vejvoda s tradičním úsměvem dohlížel, zda domácí stopují přesně. Nicméně to bylo za rozhodnutého stavu a domácí by spíše potřebovali, aby se čas hýbal rychleji a byl už konec.



21. března 1994 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC KLADNO 2:7 (0:2, 0:4, 2:1)



Branky a nahrávky: 46:11 Petr Molnár (Jan Alinč), 58:44 Jan Alinč (Angel Nikolov) - 02:52 Josef Zajíc (Milan Ruchař), 17:34 David Čermák (Radek Gardoň, Otakar Vejvoda) PP1, 29:24 Otakar Vejvoda (Petr Ton, Pavel Patera), 32:03 Josef Zajíc (Jan Kruliš, Tomáš Mikolášek), 35:22 Jiří Veber (Radek Gardoň, David Čermák), 39:14 František Kaberle PP1, 40:22 Milan Ruchař (Tomáš Mikolášek, Josef Zajíc). Vyloučení: 6:8 Využití: 0:2 Střely na branku: 25:39 (9:13, 7:14, 9:12) Diváci: 5723.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, Černý, Kasík - Mikolášek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton, Patera, Vejvoda - Kajer.

Kladno se povedl 21. březen také o rok později. Hrálo čtvrtý zápas semifinále ve Zlíně a nikdo na něj po předešlé jaké porážce moc nesázel. Hosté ale hráli lépe a třikrát šli do vedení. Domácí hnáni publikem třikrát vyrovnali, ale v nájezdech je hosté dostali. Zlín přitom překonal Vokouna dvakrát zásluhou Kaňkovského a Štrauba, ale Kaberle dal hostům naději a Patera vyrovnal! V šesté sérii přidal Pavel Patera ještě forsbergovskou kličku na kamaráda z Kladna Kameše a vyrovnal stav série na 2:2! Finále zase bylo na dohled, stačilo uspět doma v pátém utkání…

Video ze zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

21. března 1995 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 3:4 SN (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20:36 Miroslav Okál (Juraj Jurík, Radim Tesařík), 35:43 Tomáš Němčický (Roman Mejzlík) PP1, 47:25 Juraj Jurík (Miroslav Okál) - 03:28 Libor Procházka (Patrik Eliáš), 22:45 Martin Procházka (Pavel Patera), 37:17 Miroslav Mach, 70:00 Pavel Patera GWS. Vyloučení: 8:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 36:25 (9:9, 11:9, 16:7, neuvedeno) Diváci: 9102 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Vokoun - Kruliš, F. Kaberle, Kuda, Židlický, L. Procházka, Štěpánek - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Eliáš, Ruchař - Mach, Bláha, Čermák.

Do baráže v roce 2003 vstupovalo Kladno v dobré pohodě. V play off vyřadilo Třebíč, Prostějov i Jihlavu, ztratilo jediný zápas, zatímco Havířov v extralize prohrával co šlo. Spousta kladenských fanoušků, která nelenila vyrazit velkou dálku, se tetelila v úvodu blahem. Domácí nestíhali a ve 14. minutě to bylo 0:3! Jenže v úvodu druhé třetiny přišly dva rychlé zásahy domácích a u obou byl ex-kladenský Boháček. Gardoň sice dal ještě jeden gól, ale Havířov už byl rozjetý a do konce duelu poté sahal po vyrovnání. Když už se zdálo, že Kladno náskok udrží, nahodil z Prostějova půjčený Šakarov (hrál proti Kladnu v play off i baráži, tehdy to pravidla umožnila) puk před bránu a tam ho nejlepší obránce hostů Čech nevědomky kalhotami srazil za Orcta. Šokovaní hosté pak nezvládli ani prodloužení a po gólu Folty šel Havířov do vedení 1:0.



21. března 2003 HC HAVÍŘOV PANTH. - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:4 PP (0:3, 3:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21:38 Jan Boháček (David Nosek) PP2, 24:31 Martin Čech Ú (Jan Boháček), 33:31 Martin Čech Ú (Petr Šakarov, Petr Hrbek) PP1, 58:57 Petr Šakarov, 67:45 Petr Folta (Tomáš Sršeň) - 01:34 Radim Skuhrovec (Pavel Mojžíš, Michal Havel) PP1, 10:03 Jaroslav Špelda (Josef Zajíc) 4/4, 13:58 Tomáš Klimt (Petr Vampola, Radek Gardoň), 23:53 Radek Gardoň (Martin Čech O) PP1. Vyloučení: 6:8 Využití: 2:2 Střely na branku: 41:43 (10:12, 14:14, 11:11, 6:6) Diváci: 4008.

Sestava Kladna: Orct - Čech, Kasík, Chatrnúch, Frolo, Mojžíš, Skuhrovec, Kruliš, Špelda - Vampola, Gardoň, Klimt - Jankových, Michálek, Musil - Kysela, Kalla, Havel - Bílek, Zajíc ©, Horna.

Ostatní zápasy 21. března (od roku 1966):

21. března 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

21. března 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

21. března 1992 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - HC POLDI KLADNO 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

21. března 1994 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC KLADNO 2:7 (0:2, 0:4, 2:1)

21. března 1995 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 3:4 SN (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)

21. března 2003 HC HAVÍŘOV PANTH. - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:4 PP (0:3, 3:1, 1:0 - 1:0)

21. března 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC KOMETA BRNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

21. března 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK