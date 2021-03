Narozeniny:

- Josef Novotný – 85 let. Rodák z Březových Hor (dnes součást Příbrami) s hokejem začínal v nedaleké Obecnici. Do Kladna přestoupil až jako dorostenec. V kladenském áčku působil hlavně v ročníku 1954/55, po kterém Kladno postoupilo do nejvyšší soutěže. U toho už útočník Novotný nebyl, protože musel narukovat na vojnu. Po ní se do Kladna opět vrátil. Ale to už na něj zbylo místo jen B-týmu. Nejvyšší soutěž si přeci jen ještě vyzkoušel v sezoně 1960/61. Byla to jen krátká – třízápasová epizoda. S hokejem skončil v roce 1962 ze zdravotních důvodů.

- 2009 – Antonín Melka. V posledním zápase sezony 2008/09 dostal svou první příležitost tehdejší junior Antonín Melka. Byla to pro něj odměna za skvělou sezonu, kdy v juniorské soutěži nasbíral hned 71 kanadských bodů. Cesta mezi dospělé nebyla pro Melku úplně lehká. Kladno několikrát opustil, ale vždy se vrátil. I v současné době obléká kladenský dres a snaží se svému mateřskému klubu pomoci k návratu do extraligy.

- 2009 – Tomáš Nádašdi, Aleš Pavlas, Radko Gudas a Tomáš Polanský



o Slováka Nádašdiho si Kladno vyhlédlo v Ústí nad Labem. Jeho kladenské angažmá trvalo dva roky. Ten druhý se mu po osobní stránce vyvedl – nasbíral totiž na obránce celkem solidních 18 kanadských bodů. Odešel do slovenské Žiliny. Vyzkoušel si také hokej v Dánsku.



o Havlíčkobrodský rodák a odchovanec Pavlas vstoupil do velkého hokeje v pražské Slavii. Tam se ale příliš neprosadil. Kladno si tak vyhlédlo podobně jako Nádašdiho v Ústí. V Kladně působil přes tři sezony, za které stihl 155 zápasů. Odešel do Chomutova. Naposledy působil v Litoměřicích, kde byl i kapitánem. V průběhu sezony 2019/20 ale musel skončit kvůli zdravotním problémům.



o Celkem na 15ti zápasech se zastavilo počítadlo zápasů Radko Gudase. Hned 7 z nich ale bylo v play out, které Kladno zvládlo s přehledem. Mnohem více než za Kladno hrál Gudas za prvoligový Beroun, kde byl doma. Poté už talentovaný obránce vyrazil na zkušenou do zámoří. Po roce v juniorské soutěži si ho vyhlédla v draftu Tampa Bay. Působil také ve Philadelphii či Washingtonu, letos rozdává hity na Floridě v dresu Panthers.



o Jediným loučícím se útočníkem z této party byl Tomáš Polanský. Ten v Kladně působil už v sezoně 1999/2000. Poté ale zmizel do nižší soutěže, kde působil střídavě v dresu Chomutova a Kadaně. V sezoně 2008/09 se vrátil vypomoci v playoutové skupině, kterou Kladno s přehledem zvládlo a i díky jeho příspěvku zachránilo se v nejvyšší soutěži. Polanský se poté vrátil opět na sever Čech.

- 1977 – Na kladenský zimní stadion se narvalo 9200 diváků na šlágr ligy s jihlavskou Duklou. Větší návštěvu na domácím utkáním evidujeme pouze na zápasech hraných při výluce 2012/13 v pražské O2 areně.

Klíčový zápas ligového ročníku 1976/77 se hrál 22. března 1977 v Kladně, které hostilo Jihlavu, na níž ztrácelo dva body. Dukla sice připravila v polovině duelu domácím šok, ale ti se z něj dostali a vyhráli 5:2. Byla to podívaná pro více než devět tisícovek fanoušků, kterou režíroval kdo jiný než Milan Nový. Trefil se v první třetině, to už zvyšoval na 2:0. Kladno bylo jasně lepší, hnalo ho publikum. Ve druhé třetině však přišel zkrat. Nejprve v přesilovce Pospíšil musel po chybě faulovat Jar. Holíka a Jihlava krátkou převahu využila Brdičkou. Za pár vteřin později slavný kouč Sparty Výborný trestal další hrubku a bylo srovnáno.

Jihlava ovládla hru a Krása měl štěstí, že neinkasoval potřetí. Poldováci se oklepali o přestávce a pomohl zase Nový. Hned v první minutě projel ladně od půlky až před Králíka a překonal ho. Vzápětí v přesilovce pálil znovu on a teč Edy Nováky značila zvýšení na 3:1 i střídání brankáře Králíka. Jeho náhradníka Jágra překonal ještě parádně Müller a publikum skandovalo: Ať žije mistr! Poněkud předčasně, vždyť tým jel ještě na Spartu, ale pozici už si pohlídal.

22. března 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Zdeněk Nedvěd (Zdeněk Müller) PP1, 19. Milan Nový (František Kaberle), 40:34 Milan Nový (František Kaberle) 4/4, 45. Eduard Novák (Milan Nový) PP1, 49. Zdeněk Müller - 29. Petr Brdička (František Joun) PP1, 30. František Výborný. Vyloučení: 5:6, navíc Milan Nový (Kladno) na 5 min. a Milan Chalupa (Jihlava) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 36:32 (10:8, 11:16, 15:8) Diváci: 9200 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd - Novotný.

1. utkání kvalifikace o postup do ligy odehrálo Kladno na půdě Popradu, kde se hrál první z dvojice turnajů ještě za účasti Vítkovic, které účast mezi elitou hájili. Díky vzpomínkám Otakara Černého z almanachu 60 let ledního hokeje v Kladně si můžeme tehdejší zápas připomenout a nejvíc dramatické chvíle, které mu předcházely. Kladno nechtělo nic nechat náhodě a do Popradu hodlalo letět. Předpověď byla skvělá, ale v den odletu přišla vichřice, vánice a čerti se ženili. Ale přece se letí, jen s mezipřistáním v Bratislavě. Letadlo nabírá slavného pasažéra, slavnějšího než kladenskou partu, olympijského vítěze ve skoku na lyžích Fina Mattiho Nykänena! "V Tatrách Matti určitě vyhraje, umí to," předvídal Gerd Müller a měl pravdu.



Popradčany vede Kladeňák Pinda Lidický, chystá je co to jde. Ale Kladno hází! Po první třetině je to 4:0, nakonec 8:2. Krásné je, že přijelo i pár fanoušků s vlajkami. Taky srdcař Honza Neliba, ten za týmem dorazil nočním rychlíkem. Přitom už hrál finskou ligu. Nejhorší je čekání v Kladně - na výsledek. Žádný internet není, nevysílá ani S mikrofonem za hokejem. Hrdinou Kladeňáků je slavný komentátor Karol Polák. V televizních Brankách, bodech hlásí, že Kladýnko vede 6:0. Lepší start do kvalifikace si tým nemohl vysnít.



22. března 1985 TJ POZEMNÉ STAVBY POPRAD - TJ POLDI SONP KLADNO 2:8 (0:4, 2:2, 0:2)



Branky a nahrávky: 33. Anton Lach, 38. František Štolc - 3. Milan Eberle (Václav Sýkora) 4/4, 14. Petr Kasík, 16. Jaroslav Vinš, 20. Adolf Beznoska (Zdeněk Müller), 25. Petr Tatíček, 30. Drahomír Kadlec, 45. Petr Tatíček, 56. Petr Slabý Nahrávky: Jozef Čapka, Vladimír Lavko - Václav Sýkora 2, Zdeněk Müller 2, Alexander Vrňák, Karel Libert, Adolf Beznoska, Jiří Kopecký Vyloučení: 9:9, navíc Alexander Szücs (Poprad) na 5 min. Využití: 0:4 Diváci: 5000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Krása - Vinš, Kasík, Větrovec, Tatíček, Kadlec, Horský - Eberle, Sýkora ©, Novotný - Libert, Beznoska, Müller - Volf, Kopecký, Vojta - Vrňák, Filip, Slabý.

22. března se hrálo také veledůležité druhé utkání baráže 2003 v Havířově. Den předtím tam Kladno smolně v závěru ztratilo náskok 3:0 a padlo v prodloužení, a v odvetě se mu dlouho nedařilo střelecky. Po krásném sólu Petra Hrbka prohrávalo od poloviny utkání 1:2, bývalý sparťan tak potrestal Kasíkovu vysokou hůl na Čecha a pětiminutové vyloučení. Hosté navíc přišli o Petra Vampolu, jenž si poranil kotník. V těžkých chvílích se obvykle vynoří hrdinové, které byste nečekali. Defenzivní slovenský obránce Roman Chatrnúch se v oslabení rozjel podél hrazení a jeho bomba překvapila brankáře Havířova Maříka.

Pak už byli hosté lepší a rozhodli. Branku objel Jankových a nabil budoucí hvězdě Ottawy či San Jose Milanu Michálkovi. Početná kladenská výprava explodovala a cesta domů byla sladká.

22. března 2003 HC HAVÍŘOV PANTHERS - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 03:33 Petr Folta (Jan Kopecký), 32:35 Petr Hrbek (Martin Čech Ú) PP1 - 17:09 Martin Čech O (Petr Kasík, Milan Michálek) 4/4, 46:27 Roman Chatrnúch SH1, 54:23 Milan Michálek (Vítězslav Jankových). Vyloučení: 7:9, navíc Petr Kasík (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 36:38 (10:13, 11:12, 15:13) Diváci: 4410.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík (od 32. Frolo), Chatrnúch, Mojžíš - Vampola, Gardoň, Klimt - Jankových, Michálek, Musil - Kysela, Zajíc ©, Havel - Horna.

Páté semifinále play off I. ligy Kladno - Jihlava 2019 se hrálo přesně po dvou letech, kdy si Kladno vynutilo proti stejnému protivníkovi výhrou 3:2 sedmý zápas. Tehdy nakonec slavila Jihlava, ale v roce 2019 to bylo konečně naopak. Kladenští už přijeli do Jihlavy s náskokem 3:1 a psychicky v pohodě. Nerozhodila je ani vedoucí branka Harkabuse, ještě do pauzy Melka se Strnadem otočili. Už na 1:3 dával bombou Nash, pak sice přišla chyba a snížení, ale poslední slovo patřilo šťastné trefě Jaromíra Jágra. Zajímavé je, že šlo o jedinou střelu Kladna na branku v poslední třetině, Dukla jich měla 21. Jenže na počet střel se nehraje a Kladno po roce slavilo opět postup do baráže. Tentokrát věřilo, že už má kádr na postup. Oprávněně.



22. března 2019 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Branky a nahrávky: 09:31 Tomáš Harkabus (Tomáš Čachotský), 40:22 Josef Skořepa (Dominik Hrníčko, Matěj Pekr) - 10:36 Antonín Melka (Adam Kubík, Petr Vampola), 17:52 Jakub Strnad (Jiří Říha), 30:47 Brendon Nash (Tomáš Plekanec) PP1, 46:09 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec). Vyloučení: 6:6, navíc Jiří Říha (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 47:22 (17:13, 9:8, 21:1) Diváci: 5634.

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Redlich - Strnad ©, Vampola, Melka - Jelínek, Machač, Svedlund - Kružík, Kaut, Kubík - od 41. Hajný.

22. března 1980 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:5 (3:1, 1:2, 1:2)

22. března 1984 TJ SLOVAN NV ÚSTÍ NAD LABEM - TJ POLDI SONP KLADNO 3:5 (2:0, 1:4, 0:1)

22. března 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:5 (2:0, 0:2, 1:3)

22. března 2009 HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

22. března 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK