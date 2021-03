Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Na řadě je 22. března s připomínkou slavného zápasu se Spartou v roce 1976, kdy Kladýnko slavilo druhý titul v řadě. Nebo památný výjezd na úspěšnou kvalifikaci v Popradu. Ale i dva hokejové pohřby.

Legendy hokejového Kladna, zleva Zdeněk Müller, Václav Sýkora a Jaroslav Vinš | Foto: archiv Rytířů Kladno

Narozeniny:

- Zdeněk Hrabě – 57 let. Synové slavných otců to nemají vždycky jednoduché a stejně dopadl Zdeněk "Bača" Hrabě mladší. Talent měl velký, do A týmu Kladna se dostal už v osmnácti. Mužstvo sice tehdy sestoupilo, ale mladý Hrabě v nižší soutěži zářil a zahrál svou nejlepší sezonu. Dokonce dával v kvalifikaci důležitou branku do sítě Plzně. Ale Kladno nakonec nepostoupilo, Hrabě putoval na vojnu do Písku a už se do blyštivé formy nikdy nedostal, i když ve Slavii, kam přešel, ještě pár branek dal. Za Kladno v ostrých zápasech zaznamenal bilanci 133 zápasů a 39 branek. Později trénoval, nejvíc v Rakovníku.