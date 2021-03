Poslední ligový start za Kladno:

- 1987 – Jan Neliba, Jan Novotný a Jiří Kopecký

o Sezonu 1986/87 strávilo Kladno pouze v nižší soutěži. Tam ale dominovalo a suverénně si poradilo i v kvalifikaci s Nitrou, vítězem slovenské skupiny. Kladno tak slavilo postup mezi elitu, ale také se loučilo hned s trojicí výrazných osobností.

o Příbramský rodák Neliba prošel kladenskou PZtkou. Po premiérové sezoně mezi muži ale musel narukovat na vojnu do jihlavské Dukly. S ní získal i svůj první ligový titul. Další 4 pak už přidal s Kladnem. V 80. letech si pak vyzkoušel zahraniční angažmá ve Finsku. Když Kladno po sezoně 1985/86 spadlo do nižší soutěže, Neliba se vrátil a pomohl mateřskému klubu k postupu, po kterém už se rozloučil definitivně. Po konci aktivní kariéry se dal Neliba na trénování. Mimo Kladno působil například ve Vsetíně, kde jako asistent trenéra slavil 3 mistrovské tituly.

o Novopečený člen Síně slávy kladenského hokeje Jan Novotný začínal mezi muži jako devatenáctiletý v sezoně 1972/73. Protože byl ale na vojně, ze zlaté pětiletky byl jen u 4 titulů. Kladnu zůstal věrný i v těžkých časech, kdy bojovalo o účast v nejvyšší soutěži. V kvalifikaci 1984/85 byl nejproduktivnější hráčem i nejlepším střelcem týmu. S Kladnem se loužil o dvě sezony později. A také to mělo styl – Kladno nejen že oslavilo postup mezi elitu, ale Novotný se rozloučil gólem – byla to tehdy poslední kladenská branka sezony.

o Syn člena takzvané Selské jízdy Vladimíra Kopeckého Jiří zapsal první starty za A-tým v sezoně 1974/75, tedy v ročníku, kdy Kladno bralo svůj historicky druhý titul. Tehdy ale zaznamenal pouze tři starty. Na soupisce byl také o rok později, ale nakonec byl jen nehrajícím náhradníkem. Opravdový podíl na titulech má až v dalších letech. Úspěch však také slavil v Poháru mistrů evropských zemí, na kterém se podílel brankou ve finále. Když zlaté období skončilo, Kopecký stejně zůstal věrný svému Kladnu a i díky němu se Kladenští vrátili do nejvyšší soutěže. Později se na střídačku vrátil také jako trenér, vedl kromě Kladna i reprezentační osmnáctku.

- 2002 – Luboš Horčička

o Brankář figuroval na soupisce už v ročníku 1996/97 jako sedmnáctiletý mládežník. Opravdový start ale přišel až o sezonu později. Za pět let mezi dospělými si ale nevybojoval post jedničky a odchytal jen 87 zápasů. Odešel do Třince. Chytal také například za Litvínov, Plzeň či Zlín, se kterým získal mistrovský titul.

- 2017 – František Ptáček, Jiří Drtina, David Růžička, Jiří Burger, Petr Tenkrát, Jiří Cetkovský a Josh Gratton

V sezoně 2016/17 Rytíři dokráčeli do semifinále první hokejové ligy. Tam ale narazili na Jihlavu, se kterou se jim opakovaně nedařilo. Celá série došla až do sedmého zápasu, který rozhodla jediná branka Richarda Diviše, odchovance v jihlavských službách. Po sezoně odešla hned sedmička hráčů.

o Zkušený zadák Ptáček přišel do Kladna na sklonku své bohaté profesionální kariéry. Čtyřnásobný mistr ligy se za 24 sezon může chlubit 1209 starty v české nejvyšší soutěži. Velká část z nich byla v dresu mateřské Sparty. Působil mimo jiné také v Karlových Varech, Českých Budějovicích či brněnské Kometě. I přes vyšší věk byla na Ptáčkovi vidět dobrá fyzická kondice, díky které byl také produktivní. Ptáčkovi stále v historických tabulkách patří post třetího nejstaršího obránce, který za Kladno naskočil do ostrého zápasu. Starší byli jen Petr Kasík a Jaroslav Nedvěd.

o Odchovanec pražské Slavie Drtina v Kladně působil opakovaně. Poprvé to bylo ještě za působení Kladna v extralize, později se vrátil právě na sezonu 2016/17. V první lize byl nejproduktivnější obráncem týmu v základní části i v play off. Kladno přesto nestačilo v semifinále na Jihlavu. Po sezoně odešel Drtina do mateřské Slavie. Aktuálně působí v Ústí nad Labem.

o Obránce David Růžička patří mezi hráče, kteří jsou v Kladně doma. Mládežnický reprezentant se do sestavy Kladna začal probíjet od sezony 2005/06. V kladenských službách vydržel dlouhých 12 let. Chlubit se může také 431 ligovými starty. Odešel do běloruského Soligorsku. Poslední tři roky už ale působí na Slovensku, nyní v Košicích.

o Jiří Burger začínal mezi dospělými v sezoně 1994/95. Po šesti letech se ale vydal na zkušenou do Finska. Po návratu do Čech nezamířil domů, nýbrž do tehdy dominantního Vsetína. S ním získal i svůj jediný ligový titul. Poté už zamířil do Vítkovic, kde vydržel bezmála 15 let. Devět ročníků u Ostravanů nosil i kapitánské „C“. Domů se vrátil až na poslední sezonu. Když pověsil brusle na hřebík, dal se na trénování a dál tak působí na kladenské střídačce.

o Naopak původem děčínský Petr Tenkrát toho v české soutěži nejvíce odehrál právě za Kladno. Zahrál si ale také v NHL za Anaheim, Nashville či Boston, na kontě má dva mistrovské tituly z Finska či zkušenosti ze švédské soutěže. Chlubit se může také stříbrem a bronzem ze světového šampionátu. Zajímavá je také spojitost s výše jmenovaným Jiřím Burgerem. Oba totiž debutovali 14. února 1995. A 24. března 2017 i skončila kariéra obou výrazných postav českého hokeje.

o Původem prostějovský Cetkovský je spojený především s Pardubicemi. Jejich v dresu se podílel na třech mistrovských titulech. Na kontě má ale i ligové stříbro a bronz. Na sezonu 2016/17 si vysokého útočníka vyhlédli Rytíři jako bourače do čtvrté lajny. A přesně to Cetkovský také plnil. K tomu přidal i 16 bodů za 10 branek a 6 asistencí.

o Dalším hráčem, od kterého si Kladno slibovalo hlavně důraz, byl Josh Gratton. Rodák z kanadského Brantfordu dorazil až v průběhu sezony. Na kontě měl i 86 zápasů v NHL. Tam se probojoval pro své bitkařské dovednosti. Přesně to se potvrdilo i v Kladně. Za Rytíře se Gratton trefil jedinkrát, a to ještě do prázdné branky. Památná je ale jeho bitka s jihlavským Bilčíkem. Po sezoně odešel do francouzského Epinalu.

Rekordy a zajímavost:

- 1987 – Kladno tehdy válelo. Ve 3. utkání kvalifikace zvítězilo nad Nitrou a postoupilo do nejvyšší soutěže. Byla to tehdy rekordní 28. výhra v řadě! Zároveň nemáme ani v kladenské historii ani delší sérii bez prohry. Po postupu už se na vítěznou vlnu navázat nepodařilo.





Zápasy s kulatým výročím:



Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Kladno slavilo několikrát návrat do nejvyšší soutěže, ale pouze dvakrát na ledě protivníka. V roce 1987 to bylo v Nitře, kterou ve finále kvalifikace porazilo už dvakrát předtím a chyběl mu jediný úspěch. Ten přišel 24. března, ale přes konečný výsledek 3:8 to jednoduchý zápas nebyl. Nicméně hosté byli tehdy v obrovské formě, kapitán Milan Nový si mančaft perfektně koučoval na ledě, Eduard Novák na střídačce. Ani nevadilo, že nehrál zraněný Vladimír Kameš.

Přitom Kameš byl v té době reprezentantem, dokonce i jako druholigový hráč. Ve zmíněné sezoně dokonce naskočil do zápasu ČSSR - Švédsko, který se hrál v září 1986 v Kladně. Tenkrát dal dokonce gól na konečných 4:1. Vše před zraky šéfa MOV J. A. Samaranche, který do Kladna zavítal také.

24. března 1987 TJ PLASTIKA NITRA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:8 (0:1, 2:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 22. Peter Sládeček (Jiří Kodet) 4/4, 32. Peter Sládeček (Jiří Kodet, Ivan Hrtús), 50. Ivan Hrtús (Dušan Čičmanec) PP1 - 00:34 Jiří Dudáček (Milan Nový), 28. Zdeněk Eichenmann (Milan Eberle) PP1 (4/3), 31. Milan Nový (Miloslav Hořava), 36. Petr Fiala (Milan Eberle, Zdeněk Eichenmann), 38. Petr Fiala (Zdeněk Eichenmann ⇆ Milan Eberle), 55. Milan Eberle (Petr Tatíček), 58. Zdeněk Eichenmann (Petr Fiala), 58. Jan Novotný (Jiří Kopecký, Martin Kuthan). Vyloučení: 3:4 Využití: 1:1 Zásahy kladenských brankářů: 15 (6, 3, 6) Diváci: 2010.

Sestava Kladna: Výborný - Petrus, Hořava, Větrovec, Tatíček, Neliba, Kasík - Dudáček (od 41. Vosátka), Nový ©, Vojta - Eberle, Eichenmann, Fiala - Kuthan, Kopecký, Novotný.

Důležité body urvali Kladeňáci v sedmém kole prolínací soutěže v roce 1989, když porazili Brno 6:4. Děkovali fantastickému nástupu do zápasu, kdy za necelé čtyři minuty zařídili dvakrát Matula a jednou Vojta vedení 3:0. První třetinu vyhrála Poldi 5:1, ale přesto se o výsledek klepala do konce. Nakonec si právě tyhle týmy nejvyšší soutěž vybojovaly, ale konec utkání byl docela vyhrocený, hostující kapitán Paška ani nepodal rozhodčímu Rejtharovi ruku. přitom na obou stranách byli jen tři vyloučení…



24. března 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 6:4 (5:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 01:32 Petr Matula (František Větrovec), 03:10 Zdeněk Vojta (Petr Tatíček), 03:57 Petr Matula (Petr Fiala), 09:33 Petr Fiala (Petr Matula, Vladimír Kameš), 15:15 Miroslav Mach (Vladimír Kameš) EAG, 49:49 Vladimír Kameš (Petr Tatíček) - 06:05 Jiří Rech (Igor Čikl, Lubomír Oslizlo), 27:33 Zdeněk Malý (Lubomír Oslizlo, Jiří Otoupalík) 4/4, 41:55 Ota Jungwirth (Jiří Otoupalík, Lubomír Oslizlo), 51:22 Jiří Otoupalík (Lubomír Oslizlo, Zdeněk Malý). Vyloučení: 3:3 Bez využití Střely na branku: 36:28 (17:10, 7:8, 12:10) Diváci: 3031.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Lhotský, Větrovec ©, Tatíček, Mádl, Bakula (od 41. Pospíšil) - Dudáček, Zajíc, Vojta - Matula, Kameš, Fiala - Jágr, Nový, Mach.

Také druhé barážové utkání v roce 2002 se Kladnu proti Liberci vůbec nepovedlo, prohrálo jasně 2:5. Týmu zase nevyšla první třetina, opět dostal rychle po sobě dvě branky a z těžké situace se nevyhrabal. Když už Havel vybruslil před brankáře Faltu a zavěsil na 1:2, přišel drtivý tlak, ale pak brejk Jankovýcha, jehož zastavil faulem Toman a postižený z trestného střílení dal na 1:3. To už bylo do sítě Horčičky, jenž vystřídal po druhé brance Orcta. Hosté pak už zápas kontrolovali, vše jistil bombou obránce Angel Krstev. Liberec vedl 2:0 a měl jasně nakročeno do extraligy.

24. března 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 33:00 Michal Havel (Tomáš Plekanec), 41:07 Tomáš Horna (Mario Cartelli, Pavel Skrbek) PP1 - 05:33 Patrik Rozsíval (Jiří Moravec, Angel Krstev) PP1, 08:50 Jiří Kudrna (Jan Kudrna) PP1, 35:48 Vítězslav Jankových PS, 41:28 Václav Kočí (Patrik Moskal), 44:06 Angel Krstev (Miroslav Hájek) 4/4. Vyloučení: 8:6 Využití: 1:2 Střely na branku: 38:26 (14:6/1, 11:8, 13:11) Diváci: 5500.

Sestava Kladna: Orct (od 09:17 Horčička) - Kříž, Dlouhý, Cartelli, Skrbek ©, Kruliš, Skuhrovec, Toman, Hájek - Havel, Gardoň, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Kalla, Kameš - Horna, Plekanec, Hořava.

Sedmé semifinále v Jihlavě se v roce 2017 Kladnu nepovedlo a zaslouženě prohrálo 1:0. Jedinou branku mu dal jeho odchovanec Richard Diviš už ve 12. minutě a ještě v oslabení. Důležitý první gól přitom mohli dát spíš hosté, ale Jiří Burger nájezd už v 1. minutě těsně neproměnil. Větší šanci už Kladenští tehdy neměli, Jihlava jim toho dovolila skutečně dost málo, navíc brankář Svoboda zachytal výborně.



24. března 2017 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11:06 Richard Diviš (Filip Seman) SH1. Vyloučení: 2:3, navíc Jiří Cetkovský (Kladno) na 10 min. Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 24:29 (12:9, 7:8, 5:12) Diváci: 5911.

Sestava Kladna: Cikánek - Hořava, Drtina, Růžička, Repe, Ptáček, Kehar - Tůma, Burger ©, Kloz - Redlich, Přikryl, Strnad - Pekr, Machač, Tenkrát - Cetkovský, Zikmund, Gratton - Kubík.



Video:



Zdroj: Youtube

Ostatní zápasy 24. března (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK