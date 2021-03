Narozeniny:

- Jan Seidl – 104. výročí narození. Unhošťský rodák a odchovanec do Kladna přestoupil v roce 1939. Byl základem dobré hry a tahounem útoku. Za 5 let naskočil do 19 soutěžních zápasů, ve kterých nastřílel 33 branek! V roce 1944 se ale nepohodl s vedením klubu a odešel zpět do Unhoště. Ta za něj ale musela vyplatit na tu dobu závratných 10 tisíc korun. Seidl se jí ale vyplatil. V roce 1950 dokonce bojoval s Unhoští na turnaji v Karlových Varech o postup do nejvyšší soutěže. Kromě toho byl Seidl také vynikajícím fotbalistou. Za 15 let odehrál v dresu SK 592 zápasů a nastřílel 369 branek. Zemřel 4. března 1978 tři týdny před svými 61. narozeninami.

- Zachary Frye – 27 let. Rodák z amerického Spokene prošel americkou univerzitní soutěži. Po přechodu mezi muže se ale neuchytil ve farmářské AHL, více toho odehrál v nižší ECHL. Možná i proto se vydal na zkušenou do Evropy. A prvním Fryeovým evropským působištěm je právě Kladno. A Rytíři nemůžou litovat – Frye totiž patří k nejlepším zadákům týmu. S 19 kanadskými body byl neproduktivnějším bekem týmu v základní části. Klubové tabulky v dlouhodobé části ovládl s +28 ve statistice plus minus.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1995 – Tomáš Placatka. Útočník Placatka si připsal první starty za áčko ještě jako junior v sezoně 1990/91. O své místo v kádru spíš bojoval. V průběhu sezony 1992/93 odešel do Slavie, se kterou o rok později postoupil do extraligy. Do Kladna se ještě vrátil, ale vypomáhal zároveň v první lize Berounu. Poté odešel do Dánska, kde se hokejově opravdu usadil a odehrál 11 parádních sezon.

- 2011 – Jiří Hašek. Původem ostravský Hašek měl za sebou extraligová angažmá v Třinci, Vsetíně, Ústí či Pardubicích. V sezoně 2010/11 ale působil jen v první lize u Berounských Medvědů. Když Berounu skončila sezona, Hašek přišel na pomoc do konce sezony. Kladno tehdy bojovalo v těžké play out skupině. Hašek si do statistik zapsal 2 body za gól a asistenci a Kladno se tehdy baráži opravdu vyhnulo. Po sezoně se vrátil opět do Berouna.

Rekordy a zajímavost:



- 1980 – Jan Novotný se proti Zetoru Brno trefil v čase 59:59. Je to tak jeden z nejpozději vstřelených gólu za situace, kdy soupeř nezkoušel hru bez brankáře.

Zápasy s kulatým výročím:

Už tři kola před koncem play-out v roce 2011 slavilo Kladno definitivní záchranu, když oslabenou sestavu už také zachráněného Brna přejelo 7:0: Tým dal brzy dva góly Drtinou a Kotrlou a zápas kontroloval. Trenér Petr Tatíček si po utkání ulevil, že se konečně v klidu vyspí, každopádně svou misi s Jiřím Kopeckým splnili a nebyla jednoduchá…

25. března 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KOMETA BRNO 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 03:37 Jiří Drtina (Jaroslav Nedvěd, Pavel Patera) PP1, 04:42 Jindřich Kotrla (Vladimír Kameš), 21:03 Jaroslav Kalla (Jakub Valský), 35:04 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek), 35:34 Jindřich Kotrla (Tomáš Knotek), 51:22 Jiří Hašek SH1, 55:31 Jaroslav Kalla (Vítězslav Bílek, Jaroslav Mrázek). Vyloučení: 5:3 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 26:21 (11:6, 8:10, 7:5) Diváci: 1889.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Mrázek, Toman, Kameš, Růžička, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Smoleňák, Bělohlav, Hašek - Látal, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



25. března 1978 vyhrálo Kladno na ledě tradičního rivala Jihlavy 3:2 a téměř si pojistilo titul mistra, tři kola před koncem totiž mělo na druhou Spartu náskok šesti bodů. Pražané by museli vše vyhrát a Kladno nezískat víc než bod… V Jihlavě to ale byla tradičně šichta, domácí chtěli vyhrát. V tabulce byli až pátí, přitom měli každý rok skvělý kádr, který posilovali nejlepší hráči republiky. V téhle sezoně třeba Ihnačák, Ďuriš nebo Černík. Hosté dlouho vedli 2:1, když se dařilo rychlíkovi Janu Novotnému (1+1), jemuž se v Jihlavě hrálo vždy dobře.



Komplikace přišly v posledním dějství. Augusta vyrovnal a zápas spěl k remíze. V 55. minutě domácí vybuchl nadšením, to se trefil do Krásovy svatyně veterán Jan Suchý, jeden z nejlepších obránců československé historie. Jenže trefa borce, který za sebou měl vězení v nedalekém Oráčově (pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu s úmrtím člověka), neplatila pro postavení Veitha v brankovišti.



Domácím se tenhle verdikt vůbec nelíbil, televizní záběry jim daly spíše zapravdu, ale hrálo se dál za nezměněného stavu. S tím se rozhodl pohnout Milan Nový. První šanci ještě nedal, ale pak nabil pěkně Františku Kaberlemu a ten rozhodl. "Dva body jsou velmi cenné, titul by nám neměl uniknout," radoval se tehdejší kouč Kladna Bohumil Prošek, pro něhož to měl být první titul v roli trenéra. Nicméně ještě si musel počkat, zvlášť když Kladno v dalším kole doma podlehlo Litvínovu a šponovalo tak nervy fanoušků.



41. kolo - 25. března 1978 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10:26 Vítězslav Ďuriš (Peter Ihnačák) PP1, 45:28 Josef Augusta (František Černík) - 08:38 Jan Novotný, 11:37 Jiří Kopecký (Jan Novotný), 56:04 František Kaberle (Milan Nový). Vyloučení: 1:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:20 (16:10, 11:5, 11:5) Diváci: 3500.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Novotný.

V roce 1980 šlo Kladno za svým posledním titulem, ale vzhledem z olympiádě v Lake Placid se sezona dohrávala později. Ve 37. kole hostili Kladenští Brno a byli jasným favoritem. Jenže přes drtivou převahu nemohli vstřelit gól. Za leccos mohl špatný led, za něco výborně chytající Radvanovský. Velké sportovní gesto ukázal ve druhé části Milan Nový. I přes důležitost zápasu uznal, že situace, v níž údajně dalo Kladno branku, vypadala jinak a puk skončil pod gólmanovou bruslí. Rozhodčí Libor Jursa gesto Nového ocenil i v zápise.

Domácí se nakonec prosadili, odpor Brna zlomili v poslední desetiminutovce. V hlavní roli byl dnes už zmíněný Jan Novotný, jenž dal dvě branky a druhá je jednou z nejpozdějších, jako kdy Kladno dalo v situaci, kdy brankář byl v kleci.

37. kolo - 25. března 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 50:52 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 53:09 Jiří Dudáček (Lubomír Bauer) PP1, 59:59 Jan Novotný (Václav Sýkora). Vyloučení: 2:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 54:18 (15:7, 21:5, 18:6) Diváci: 3800.

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Hořava, Vinš, Čermák - Dudáček, Nový ©, Bauer - Vysušil, Sýkora, Fiala - Eberle, Skrbek, Novotný.

25. března 1988 stvrdilo Kladno nečekanou výhrou na ledě Pardubic 4:0 nečekaný postup do play off. Po letech to byla novinka československé ligy a Kladenští se do play off toužili dostat už proto, že po dvou sestupech se chtělo vyhnout skupině o záchranu jako čert kříži. S Plzní měli stejně bodů, ale lepší skóre. Sluší se dodat, že pár dnů předtím Pardubicím doma podlehli.

Tentokrát však zasypali Dominika Haška v bráně Pardubic v první části 27 střelami! Tři nechytil, když zářil hlavně autor dvou branek Milan Eberle. Kladno bylo lepší i ve zbytku zápasu, Milan Dudáček udržel čisté konto a tým se těšil na čtvrtfinále proti jasnému vítězi základní části Českým Budějovicích. Tam si Kladno připsalo nejpříjemnější překvapení ve svých dějinách, když vyřadilo České Budějovice. "Dokázali jsme tak některým novinám, které naši pardubickou výhru zpochybňovaly, že jsme v play off byli zaslouženě," řekl tehdy trenér Eduard Novák.



25. března 1988 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12:20 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 16:19 Jiří Dudáček (Zdeněk Vojta, Radek Gardoň), 16:48 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 47:54 Milan Nový (Zdeněk Vojta, Jiří Dudáček). Vyloučení: 3:1 Bez využití Střely na branku: 34:57 (9:27, 11:14, 14:16) Diváci: 5274.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Hraběta - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Slabý.

Třetí utkání baráže v roce 2003 se hrálo poprvé v Kladně. Z Havířova si tým přivezl nadějnou remízu 1:1 a doma potřeboval obě utkání urvat. Jenže všichni diváci ještě ani nezasedli a už to bylo 0:2! Zejména zkušený Sršeň řádil, však měl také moře zkušeností a hlavně velký talent na zápasy o všechno, kdy druhou stranu vždy perfektně rozhodil. Tady se domácí nenechali a do přestávky vyrovnali. Jenže hned po ní zase inkasovali a poté marně havířovskou bránu dobývali.

Nervozita prýštila z každého koutu stadionu. Po vyloučení Kruliše (33:24) hodili diváci na led lahev a rozhodčí museli zápas přerušit. Po návratu se zase čertil Sršeň a za píchnutí holí vyfasoval trest do konce zápasu. To Kladnu hodně pomohlo. A pak ještě Tomáš Klimt. Dlouholetá opora Kladna využila ve třetím dějství přesilovku a svým druhý zásahem vyrovnala. Po chvíli pak hala explodovala znovu. Kysela nahodil puk před bránu a hrdina baráže Michal Havel mistrnou tečí za zády překonal Maříka počtvrté. Měl takovou radost, že přejel celé kluziště až k brankáři Orctovi. Definitivní pojistku připojil do prázdné brány Jankových a Kladno se tetelilo blahem, tohle bylo zlomové utkání série.

Video z celé baráže najdete v závěru této nahrávky:

Zdroj: Youtube

25. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC HAVÍŘOV PANTHERS 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 07:47 Robert Kysela (Pavel Mojžíš, Josef Zajíc), 18:15 Tomáš Klimt (Roman Chatrnúch, Josef Zajíc) PP1, 45:32 Tomáš Klimt (Jan Kruliš, Josef Zajíc) PP1, 52:06 Michal Havel (Robert Kysela, Jaroslav Špelda), 59:56 Vítězslav Jankových ENG - 02:03 David Appel (Daniel Hodek), 02:37 Jan Kopecký (Tomáš Sršeň, Petr Folta), 22:08 Petr Šakarov (Tomáš Vlček, David Appel) PP1. Vyloučení: 6:10, navíc Tomáš Sršeň (Havířov) na 5 min. a do konce utkání Využití: 2:1 Střely na branku: 55:26 (20:10, 15:9, 20:7) Diváci: 7198.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík, Chatrnúch, Mojžíš, Frolo, Skuhrovec - Kalla, Gardoň, Klimt - Jankových, Michálek, Musil - Kysela, Zajíc ©, Havel - Bílek, Kameš, Horna.

Ostatní zápasy 25. března (od roku 1966):



25. března 1978 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

25. března 1979 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

25. března 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

25. března 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV 6:2 (4:1, 1:1, 1:0)

25. března 1988 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

25. března 1995 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 5:3 (4:1, 0:0, 1:2)

25. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC HAVÍŘOV PANTHERS 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK