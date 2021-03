Narozeniny:

- Bohumil Prošek – 90. výročí narození. Jedné z nejslavnějších legend kladenského hokeje je věnován speciální článek Kladenského deníku. A tak je krátce. v Kladně odehrál v lize ročníky od 1950/51-1951/52 a pak 1958/59 – 1964/65. Celkem to bylo 210 zápasů a 94 branek (včetně přátelských zápasů 406 z / 225 g). Prošek vybojoval čtyři tituly s Brnem, jeden s Kladnem jako hráč a jeden s Kladnem jako kouč. Tým dovedl také k triumfu v PMEZ a vedl ho při nejslavnějším zájezdu do USA a Kanady v roce 1978.

- Milan Michalička – 79 let. Narodil se v Praze a s hokejem začínal v Tatře Smíchov. V kladenském áčku začínal v sezoně 1965/66. Tehdy nastupoval v lajně s křídly Volfem a Kofentem. V dalších sezonách ale už tolik příležitostí nedostával. Nakonec se počet jeho zápasů zastavil na 55 utkáních, ve kterých zaznamenal 11 branek. V mimohokejovém životě je Michalička vystudovaným inženýrem.

- Jason Lepine – 36 let. Maximem rodáka z kanadského Cornwallu bylo pár zápasů ve farmářské AHL. I proto se rozhodl pro evropské působení. Jeho prvním klubem bylo právě Kladno a v základní části byl nejproduktivnějším obráncem týmu. Nebylo tak divu, že vedení stálo o jeho setrvání i pro další sezonu. Lepina však zlákalo finské angažmá a s kontroverzí z Kladna odešel. Ve Finsku ani nikde jinde se mu už příliš nedařilo a spíše paběrkoval. Po sezoně 2016/17 pak ukončil aktivní kariéru.

Výročí úmrtí:

- 1997 – Stanislav Bacílek. I jemu věnuje jako obrovské legendě speciální článek. Kladenský rodák a odchovanec SK Kročehlavy si připsal první zápasy za Kladno už koncem 40. let. Do ligy naskočil až v sezoně 1951/52, tedy v premiérovém ročníku Kladna mezi elitou. Poté ale musel na vojnu do nově založených Křídel Vlasti Olomouc. To už ale sbíral i zkušenosti na mezinárodní scéně. Když se vracel do Kladna o tři ročníky později, měl na kontě i bronz z mistrovství světa. Už z Kladna se podíval na olympijské hry v Italské Cortině d’Ampezzo. Se svým Kladnem pak oslavil první mistrovský titul. V rodném městě pak působil až do sezony 1966/67. Zahrál si také za Unhošť či později za Cortinu. Kromě hokeje Bacílek byl také dobrým fotbalistou. Nejvyšší soutěž si zahrál nejen za Kladno, ale i za Olomouc. Zemřel 26. března ve věku 67 let. Nedočkal se tak, když mu o rok později bylo uděleno čestné občanství města Kladna, ani uvedení do Síně slávy české i kladenského hokeje.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2003 – Mojmír Musil. Útočník Musil měl zkušenosti z extraligové Plzně či Liberce, kterému pomohl do nejvyšší soutěže právě přes Kladno. O rok později už z města zpod Ještědem pomáhal Středočechům v rychlém návratu. Nejvíce se mu v Kladně dařilo v play off, kdy v 10 zápasech zaznamenal 10 bodů. Po postupu se vrátil zpět do Liberce.

Rekordy a zajímavost:

- 2003 – Kladno využilo hned šest přesilových her v baráži proti Havířovu. To je dodnes klubové maximum.

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V dramatickém závěru ročníku 1976/77 se Kladno dostalo zpět do čela v tabulky tři kola před koncem výhrou na ledě Sparty. Byl to televizní zápas a domácí šli po dobrém úvodu do vedení. Jenže Kaberle bombou srovnal a od druhé třetiny vládli hosté. Těm sice Sparta na pokyn skvělého kouče Luďka Bukače přikryla výborně první formaci, ale tohle byla výhoda Kladna - mělo i další dvě velmi slušné lajny. Právě ty zápas rozhodly, navíc se mistrně trefil z úhlu nakonec i Nový. Největší pochvalu však po utkání sklízen obránce Kladna Jaroslav Vinš. Postavou velmi malý bek v tvrdém utkání exceloval jak v soubojích, tak přehledem. Dvě branky připravil, jednu sám dal. "Byl to nervák pro oba, rušný, tvrdý a dobrý hokej," liboval si trenér Kladna Jaroslav Volf. Jeho protějšek Luděk Bukač si přesto, že Sparta zazdila dvě přesilovky pět na tři, postěžoval: "bylo to nervózní utkání, i ze strany rozhodčího," řekl.

26. března 1977 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 10. Václav Honc (Pavel Richter, Vladislav Vlček), 52. Lubomír Pěnička (Jiří Nikl, Vladimír Kostka) PP1, 58. František Kalivoda (Lubomír Pěnička, Jiří Jána) - 12. František Kaberle (František Pospíšil, Milan Nový), 25. Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš, Miroslav Křiváček), 28. Zdeněk Nedvěd (Jaroslav Vinš, Zdeněk Müller), 48. Milan Nový (František Pospíšil), 54. Jaroslav Vinš (Zdeněk Müller). Vyloučení: 5:6, navíc Pavel Richter (Sparta) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 31:34 (12:8, 9:14, 10:12) Diváci: 8100.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

Do semifinále s Olomoucí v roce 1994 vstoupilo Kladno jako favorit a vítězně, i když to byla asi větší bitva, než kdokoliv čekal. Nicméně bylo znát, že Hanáci se na play off podle tehdejších pravidel hodně dobře posílili, když získali Josefa Řezníčka a Jiřího Dopitu. Kladno zase dvojici Drahomír Kadlec - Petr Kasík a v prvním duelu právě Kadlec asistoval na úvodní trefu Gardoně. Kladno nakonec celkem v pohodě zápas vyhrálo, byť od druhé třetiny najednou byla Olomouc lepší a nebezpečnější. Tehdy podržel domácí brankář Jaroslav Kameš, později zásadní postava série.



26. března 1994 HC KLADNO - HC OLOMOUC 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 05:03 Radek Gardoň (Drahomír Kadlec, Jiří Beránek) PP1, 06:30 Pavel Patera (Petr Ton, Otakar Vejvoda), 32:42 Pavel Patera (Otakar Vejvoda), 58:10 Jiří Beránek (Milan Ruchař, Josef Zajíc) - 37:23 Igor Čikl (Jiří Kuntoš, Michal Konečný). Vyloučení: 8:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 37:36 (16:8, 12:16, 9:12) Diváci: 6184.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, Černý, Kasík - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton, Patera, Vejvoda.

Po obrovské bitvě ve třetím utkání baráže Kladno - Havířov v roce 2003 se čtvrtý zápas stal kladenskou exhibicí. Domácí tentokrát vyšel úvod, už do konce první třetiny vedli o tři branky. Hlavně jim vycházely kombinace při přesilovkách, a to jak lajně vedené centrem Michálkem, tak formaci Zajícově. A to ještě scházel z předešlého dne zraněný Gardoň a během utkání odstoupil další marod Musil. S Vampolovou už to byla třetí citelná ztráta.

Zápas se změnil v jednostrannou záležitost ve třetí třetině, kdy domácí dali za čtyři minuty čtyři góly. Tohle hosté nerozdýchali a diváci se tak bavili i rvačkami. Kladenský Frolo ukázal silné pěsti proti rovněž silnému Vyhlídalovi, mladý Michálek se zase postavil Křesťanovi, Berouňákovi v dresu Havířova. Žádost publika o deset branek nakonec Kladno nevyslyšelo, každopádně v sérii uteklo do trháku 3:1.

26. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC HAVÍŘOV PANTHERS 9:1 (3:0, 1:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 02:14 Michal Havel (Jan Kruliš), 12:58 Milan Michálek (Mojmír Musil, Martin Čech O) PP2, 17:29 Vítězslav Jankových SH1, 35:02 Robert Kysela (Michal Havel, Jaroslav Špelda), 42:24 Michal Havel (Josef Zajíc, Jan Kruliš) PP2, 43:35 Jaroslav Kalla (Tomáš Klimt, Roman Chatrnúch) PP2, 45:18 Tomáš Horna (Roman Chatrnúch, Pavel Mojžíš) PP2, 46:33 Robert Kysela (Josef Zajíc, Jan Kruliš) PP1, 57:14 Pavel Mojžíš (Roman Chatrnúch, Michal Havel) PP1 - 51:55 Jan Horáček (David Appel) PP2.

Vyloučení: 14:18, navíc Milan Michálek na 10 min., Tomáš Frolo (oba Kladno) na 5 min. a do konce utkání, Tomáš Vlček a Radek Křesťan na 10 min., David Vychodil (všichni Havířov) na 5 min. a do konce utkání Využití: 6:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 47:25 (15:12, 13:7, 19:6/0) Diváci: 7207.

Sestava Kladna: Orct (od 57:35 Pospíšil) - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík, Chatrnúch, Mojžíš, od 48. Frolo, Skuhrovec - Kysela, Zajíc ©, Havel - Jankových, Michálek, Musil - Horna, Kalla, Klimt - od 47. Kameš, Bílek, Fink.

V play out roku 2010 sehrálo Kladno další ze série důležitých duelů s Mladou Boleslaví. vedlo už 20, ale dobře hrající hosté vyrovnali a rozhodly až nájezdy. Při nich hostům hodně chyběl jejich nejšikovnější hráč Richard Král, jenž pykal na trestné lavici za kritiku rozhodčích. Další střelce vychytal brankář Cikánek a Radek Bělohlav rozhodl. Lukáš Cikánek si tehdy na nájezdy věřil, lapil je Sýkorovi i Nouzovi. "Vždy si na ně věřím, u obou jsem čekal, že udělají kličku do bekhendu," přiznal.



26. března 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:2 SN (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20:37 Vítězslav Bílek (Milan Toman) PP1, 23:37 Jan Eberle (Pavel Patera), 65:00 Radek Bělohlav GWS - 46:30 Daniel Boháč (Jaroslav Kasík) 4/4, 54:04 Lukáš Handlovský (Richard Král, Jaroslav Kasík). Vyloučení: 7:8, navíc Richard Král (Mladá Boleslav) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 31:28 (10:8, 7:6, 14:14 včetně prodloužení) Diváci: 2348.

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Kaberle, Toman, J. Mrázek, Trončinský, Šmach, L. Procházka, Dlouhý - Eberle, Patera ©, Diviš - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - M. Procházka, Melka, Gengel.

Ostatní zápasy 26. března (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK