Narozeniny:

- Radek Křesťan – 47 let. Odchovanec Berouna působil v nižších soutěžích, ale také v Německu, Nizozemí či v Lotyšsku. Útočník, který uměl zahrál i v obraně, se ale nejvíc prosadil doma v Berouně. Jeho jedinou zkušeností s českou nejvyšší soutěží tak bylo Kladno. Za něj naskočil pouze ke čtyřem zápasům v sezoně 2005/06. Bodově se do kladenských statistik nezapsal.

Ligový debut za Kladno:

- 1986 – Petr Matula. Rodák a další berounský odchovanec. Do Kladna ale přestoupil ještě v juniorském věku. Právě v juniorce udělal v 35 zápasech 83 bodů! Do áčka naskočil v sezoně 1985/86. Kladno tehdy sestupovalo a ani Matula na tom nedokázal nic změnit. Přesto ale zaznamenal s Kladnem i další starty v nejvyšší soutěži. Celkem jich bylo bezmála sto. Působil například také ve Slavii, se kterou dokázal postoupit do extraligy.

Rekordy a zajímavost:

- 1962 – Kladno vyhrálo v Českých Budějovicích 14:6. Celkově tak padlo 20 branek, to je druhý nejvyšší počet branek v utkání Kladna.

- 1983 – Prohra 2:7 v Košicích přinesla kladenskou branku číslo 4000 v nejvyšší soutěži. Vstřelil ji Vladimír Kameš.

- 2011 – Kladno vystřelilo na bránu Plzně jen 11krát. Přesto získalo jeden bod za prohru po samostatných nájezdech.

Zápasy s kulatým výročím:

Zápas hraný před dvaceti roky nepřinesl Kladnu žádnou radost, Litvínovu podlehlo jednoznačně 0:5. Zejména tehdy v Česku hrající hvězda NHL Robert Reichel byl k neudržení a figuroval u čtyř branek. Kladno si vylámalo zuby na brankáři Zdeňku Orctovi, kterého spolu s Robertem Kyselou za pár měsíců získalo do svých řad. Zatímco Reichel za tři měsíce dovedl národní tým ke zlatu na MS v Rusku.

4. února 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 06:36 Robert Kysela (Robert Reichel, Jindřich Kotrla) PP1, 16:05 Petr Rosol (Angel Nikolov), 18:46 Robert Reichel SH1, 27:31 Ivo Prorok (Robert Reichel, Martin Ťupa) PP1, 57:06 Robert Reichel (David Balázs). Vyloučení: 4:4 Využití: 0:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 21:36 (11:11, 5:15, 5:10) Diváci: 2860.

Sestava Kladna: Pinc (od 20:00 Horčička) - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Skuhrovec, Kasík, Táborský, Mádl © - Havel, Döme, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Svoboda, Kameš, Geffert - Kalla, Roubík, Skuhravý.

Před deseti roky se Kladno v Plzni prakticky jen bránilo, ale jak už to bývá, odvezlo si bod. Díky Paterově zásahu dokonce sahalo po třech, nicméně domácí Vlasákem vyrovnali, skórovali tak oba kamarádi, kteří spolu hrávali i v národním mužstvu. Rozhodl Jan Kovář v prodloužení.

4. února 2011 HC PLZEŇ 1929 - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:1 SN (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 52:48 Tomáš Vlasák (Jakub Jeřábek, Jiří Hanzlík) PP1, 65:00 Jan Kovář GWS - 23:03 Pavel Patera (Jiří Bicek, Jiří Kuchler). Vyloučení: 1:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:11 (11:4, 13:2, 12:3, 2:2) Diváci: 7298.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Kameš, Růžička, Procházka (od 9. Šmach), Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Smoleňák, Bělohlav, Bílek - Látal, Melka, Hovorka - Valský, Kotrla, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Ve výběru volíme rekordní zápas v roce 1962, kdy Kladno vyhrálo v Budějovicích 14:6! To byl i v té době rekordní výsledek, který nikdo nečekal. Ve skupině o záchranu Kladno už body moc nepotřebovalo, zato domácí ano. Nasadit však museli mladého brankáře Čadu (Vodička měl čtyřicítky horečky) a od začátku je Kladno válcovalo. Jenže ve druhé třetině přišly dva zvraty. Nejdřív Jihočeši zapnuli a z 0:3 vyrovnali na 3:3. Vzápětí ale inkasovali tři góly za tři minuty! Pak už hosté vládli a třeba trio Volf (4+1), Markup (4+0), Vimmer (2+2) si pořádně vylepšilo kanadské bodování. Budějky do poslední části vyslaly do brány nebohého Vodičku, který patřil ne na led, ale do postele. V horečce dostal dalších pět gólů.



4. února 1962 TJ SLAVOJ ČESKÉ BUDĚJOVICE- TJ SONP KLADNO 6:14 (0:3, 4:6, 2:5)

Branky a nahrávky: Julius Šembera, Vlastimil Hajšman (Josef Buřič), Josef Buřič, Vlastimil Hajšman, Josef Cvach, Vlastimil Hajšman (Julius Šembera) – Bohumil Prošek (František Pospíšil), Jindřich Karas (Jindřich Lidický), Vladimír Markup (Bohumil Prošek), Vladimír Markup (Josef Vimmer), Josef Vimmer, Vladimír Markup, Bohumil Prošek, Jaroslav Volf, Jaroslav Volf, Jindřich Lidický (Jaroslav Volf), Vladimír Markup (Josef Vimmer), Jaroslav Volf (Jindřich Lidický), Jaroslav Volf (Jindřich Karas), Josef Vimmer. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5100.

Sestava Kladna: Vojta - Bacílek, Landa, F. Pospíšil, Fryč - Volf, Karas, Lidický - Vimmer, Prošek, Markup - Náprstek, Volek, Fröhlich.



A ještě krátký výlet do února roku 1978, kdy Kladno v důležitém utkání dvou aspirantů na titul uspělo na ledě Litvínova jasně 7:3 a v tabulce se na něj dotáhlo. Doma s Chemiky prohrálo 2:6, když hrálo moc otevřenou partii, v Litvínově se role otočily. Kladenští i podle kouče Bohumila Proška lépe bránili a domácí tak museli pořád jen dotahovat. Rozhodující momenty nabídla 44. minuta, kdy litvínovský Hübl po akci Hlinky netrefil prázdnou bránu a z brejku dvojice Novák - Nový udeřila. Tahle dvojka dala poté ještě tři branky a zápas ovládla.



Svoboda tehdy užila titulek: Mistrovská partie mistra a trefila se přesně. Kladno hlavně díky tomuto zápasu nakonec počtvrté v řadě získalo titul a potvrdilo svou tehdejší hegemonii.



4. února 1978 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:7 (0:0, 2:3, 1:4)

Branky a nahrávky: 23:29 Miroslav Rykl (Vladimír Kýhos), 32:29 Ivan Hlinka (Jiří Bubla) SH1, 58:33 Ivan Hlinka (Jiří Bubla) - 22:22 Miroslav Křiváček, 29:29 Otakar Vejvoda (Zdeněk Müller), 35:27 Zdeněk Nedvěd (Milan Nový), 43:41 Eduard Novák (Milan Nový), 49:42 Milan Nový (Eduard Novák), 54:41 Milan Nový, 59:13 Eduard Novák (František Pospíšil). Vyloučení: 2:3 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 38:51 (11:18, 16:17, 11:16) Diváci: 7000.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Melč, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Skrbek.

Ostatní zápasy 4. února (od roku 1966):

4. 2. 1977 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)

4. 2. 1978 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:7 (0:0, 2:3, 1:4)

4. 2. 1983 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)

4. 2. 1986 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

4. 2. 1996 HC POLDI KLADNO - HC ZKZ PLZEŇ 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

4. 2. 2000 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VELVANA KLADNO 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

4. 2. 2005 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

4. 2. 2014 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

4. 2. 2015 SK KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

4. 2. 2017 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK