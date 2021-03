/FOTOGALERIE/ Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Na řadě je 7. března se vzpomínkami na prohranou bitvu o titul v Ostravě, play-offovou parádu se Slavií, důležité nájezdy s Jihlavou či postup přes Pardubice v předkole. Tenhle datum je pro kladenský hokej a jeho historii hodně hutný.

Rytíři Kladno - HC Třinec 4 : 3, 46. kolo ELH 2011-12, hráné 3.2.12. Miroslav Krása oslavil 60. narozeniny | Foto: Josef Procházka

Narozeniny:

- Jindřich Kotrla – 46 let. Původem mostecký Kotrla spojil svou kariéru převážně s nedalekým Litvínovem. Pět sezon také strávil v Českých Budějovicích, kde si ho vyhlédlo Kladno. Jeho přestup se ale nepovedlo dotáhnout administrativně. Na což se přišlo až v listopadu. Proto následovaly odpočty bodů. Kotrla byl ale začátkem sezony zraněný, což zmírnilo kladenský trest. Hůře na tom tehdy byly Plzeň a Mladá Boleslav. Během sezony nebyl Kotrla příliš produktivní a jeho angažmá je tak památné spíše touto kuriozitou.

- Tomáš Klouček – 41 let. Řízný obránce je odchovancem pražské Slavie. V juniorském věku se ale vydal na zkušenou do zámoří. Přes juniorskou QMJHL se probojoval až do NHL, kterou si zahrál za New York Rangers, Nashville či Atlantu. Prosadil se také v Kontinentální hokejové lize. V Kladně působil v sezoně 2014/15. Zaujal nejen tvrdou hrou, ale i poctivou obranou. Patřil tehdy k nejlepším hráčům ve statistice plus/minus. Po konci sezony odešel do francouzského Epinalu, kde dohrál kariéru.

- Jan Kloz – 34 let. Rodák z Ústí nad Labem se do povědomí kladenských fanoušků zapsal nejvíce, když v útoku s Davidem Tůmou či Jaroslavem Roubíkem v dresu svého Ústí setnul Rytíře ve čtvrtfinále play off 2016. Tou dobou už měl za sebou přípravný zápas právě v rytířském. Do Kladna se však na rok a půl přesunul až o sezonu později. Když se nedostavil úspěch v podobě postupu, odešel Kloz do Litoměřic. Zahrál si však také několik extraligových zápasů za Litvínov či Pardubice. Letošní sezonu začal ve Vsetíně, který ho ovšem v lednu poslal do Havířova.

- Petr Štindl – 31 let. Obránce Štindl měl jen pozvolný začátek kariéry. V sezoně 2010/11 si zahrál pár zápasů za Brno ve skupině o udržení. Poté už ale mířil přes slovenské angažmá až do druholigové Techniky a nic nenaznačovalo, že by mělo dojít k obratu. V sezoně 2014/15 zažil průlom, kdy během jediné sezony vystoupal z druhé ligy až do Litvínova, se kterým si připsal dokonce mistrovský titul! Do Kladna dorazil v sezoně 2017/18. S +31 byl ve statistice plus/minus nejlepším hráčem celé soutěže. V další sezoně už ale působil v Jihlavě.