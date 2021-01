Narozeniny:



- Petr Fiala – 61 let. Pražský rodák začínal v ČLTK, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi a zahrál si s dospělými i třetí nejvyšší soutěž. Odtamtud už ale zamířil na Kladno. Hned ve své první sezoně v dresu s paní Poldi na prsou získal svůj jediný (pro Kladno poslední) ligový titul. Kromě dvouleté vojenské služby v Trenčíně byl Kladnu věrný až do sezony 1991/92. Za tu dobu odehrál 478 zápasů. Po skončení hráčské kariéry se věnuje trenéřině. Asistentem trenéra byl i v Kladně, ale svou trenérskou kariéru spojil hlavně s Olomoucí.

- Dušan Huml – 47 let. Oproti tomu Huml v Kladně větší stopu nezanechal. Do dospělého hokeje vstoupil v Plzni. Tam se ale příliš neprosadil, a tak zamířil do Berouna. Za Kladno naskočil do dvou zápasů, jednou byl připravený jako náhradník. Gólem ani asistencí se do kladenské historie nezapsal.

- Stanislav Lapáček – 42 let. Pouze pět zápasů za áčko si připsal, tehdy ještě junior, Stanislav Lapáček. Bylo to jeho jediné působení v nejvyšší soutěži. Dlouhé roky ale působil doma ve Slaném a v Řisutech.

- Viktor Sosenka – 40 let. Obránce Sosenka prošel kladenskou mládeží, šanci v áčku ale nedostal. V pěti zápasech byl připravený zasáhnout do zápasu jako náhradník, na led se ale nedostal. Hrál tak pouze druhou ligu za Slaný, Most, Rokycany či Louny.

Ligový debut za Kladno:

- 2005 – František Mrázek. Poprvé Mrázek do Kladna přišel během sezony z Plzně začátkem roku 2005. Vydržel v něm až do konce sezony, kdy Kladno ve čtvrtfinále nestačilo na Pardubice. A právě do Pardubic, kde už byl předtím, Mrázek po sezoně odešel. Do Kladna se ještě vrátil a v sezoně 2008/09 pomohl, aby se Středočeši vyhnuli baráži. Nebýt opatření spojených s koronavirem, hrál by Mrázek spolu s bratrem Michalem v krajské lize za Samson České Budějovice.

- 2015 – Jiří Švihálek. Odchovanec pražských Letňan dorazil do kladenské juniorky. Mezi dospělými byl obvykle až brankářskou trojkou, nemálo zápasů odseděl i jako náhradník. Do brány se dostal až při nepovedeném zápase s Benátkami (0:6). Později přidal ještě jedno utkání. To už ale bylo v kladenském dresu vše. Naposledy chytal za Žabonosy v krajské lize.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2011 – Jiří Jelínek. První starty za kladenské áčko sbíral ještě v juniorském věku. Pak se ale s Kladnem rozešel – tři sezony působil v Kadani, nakoukl i do extraligové Plzně, kde dal jeden slavný gól proti Vsetínu. Do Kladna se Jelínek ještě dvakrát jako hráč vrátil. Poslední zápas odehrál právě 7. ledna 2011 v Brně. Byla to tehdy pouze jednozápasová výpomoc z Berouna. Po skončení hráčské kariéry se ale ještě do Kladna opět vrátil – od sezony 2019/20 totiž působí u A-týmu jako kustod.

Rekordy a zajímavost:

- 1983 – Kladno v Gottwaldově inkasovalo už v čase 0:12 z hole Pavla Mezka. Tento gól tak patří do osmičky nejrychleji obdržených branek.

- 2008 – Hattrick Martina Procházky při výhře 3:1 na Slavii.

Zápasy s kulatým výročím:



Před dvaceti lety hostilo Kladno znojemské Orly a bod za remízu 2:2 bralo, protože Radek Gardoň vyrovnal až dvě minuty před koncem. I po akci Slováka Róberta Dömeho, jenž v té době patřil v týmu k nejlepším, kvůli nemoci ale hrát neměl a nastoupil až do poslední části. Znojmo obě svoje branky vměstnalo do úvodu třetí části, kdy během minuty domácí totálně zmrazilo. Jeh druhou branku zařídilo duo Pazourek - Fink, které o rok a kousek později posílilo Kladno a pomáhalo mu zpátky do extraligy.



7. ledna 2001 HC VAGNER. KLADNO - HC EXCALIBUR ZNOJ. ORLI 2:2 PP (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)



Branky a nahrávky: 01:46 Ladislav Svoboda (Jiří Kameš, Jaroslav Kalla), 57:54 Radek Gardoň (Pavel Geffert, Róbert Döme) - 40:22 Radek Haman (Marek Uram, Karel Soudek) PP2, 41:33 David Pazourek (Patrik Fink) PP1



Vyloučení: 5:8 Využití: 0:2 Střely na branku: 37:40 (15:10, 9:11, 11:17, 2:2) Diváci: 2313



Sestava Kladna: Horčička - Kruliš ©, Dlouhý, Skuhrovec, Kasík, Boháček, Hájek - Havel (od 41. Döme), Gardoň, Geffert - Svoboda, Kalla, Kameš - Sedlák, Plekanec, Vlček.



Kulaté výroční má i duel hraný přesně před deseti roky, v němž Kladno bralo cennou výhrou v Rondu nad Kometou Brno 3:1. byla nečekaná, Kladno nemělo dobrou sezonu, ale brankář Falter mu zachytal skvěle a hráči před ní bojovali. Rozhodl spolehlivý Jiří Kuchler v čase 58:14,. pak ještě kapitán Patera skóre jistil gólem do prázdné. Domácím nepomohla k výhře ani taková hvězda jako Jiří Dopita.



Zajímavostí bylo, že rozhodčí v zápise konstatoval, že ani jeden hlavní trenér nemá prodlouženou registraci, domácí Ladislav Lubina i kladenský Petr Tatíček. Ale na začátku kalendářního roku to není nic divného, říkají zkušení…



7. ledna 2011 HC KOMETA BRNO - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Branky a nahrávky: 04:10 Radim Bičánek (Radim Hruška, Marek Kvapil) PP2 - 33:19 Vítězslav Bílek (Jaroslav Kalla, Sacha Treille), 58:14 Jiří Kuchler (Jiří Bicek), 59:27 Pavel Patera (Jiří Kuchler, Jiří Drtina) ENG (4/6)



Vyloučení: 3:8 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 34:21 (14:4, 13:6, 7:11) Diváci: 7200 (vyprodáno)



Sestava Kladna: Falter - Růžička, Drtina, Mrázek, Šmach, Procházka, Piskáček, Jelínek - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Eberle, Látal, Bělohlav - Valský, Stieler, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Musíme vzpomenout na 7. leden 1986. Kladno se tehdy hodně obávalo dalšího sestupu a hostilo silné Pardubice. Dvě třetiny se nedělo nic nečekaného, hosté vládli a vedli jasně 4:0. Většina z nečekaně vysoké návštěvy pěti tisíc diváků se odebrala k domovu, ale udělali chybu. Kladno nastartoval Libor Martínek, který do poslední části vystřídal Milana Volfa. Většinou spíše náhradník z přesilovky čtyři na tři snížil a Kladno najednou soupeře drtilo. Extrémně talentovaný brankář hostů Dominik Hašek, asi nejlepší gólman co kdy chytal, létal v bráně jak to šlo, ale neměl nárok. Za deset minut bylo skóre 5:4, když ho zase uzavřel Libor Martínek.

Zápas už Kladno vyhrálo, ale říkalo se o něm leccos. Je fakt, že hosté najednou jakoby na ledě nebyli. Buď jak buď, modrobílí se tehdy v lize stejně nezachránili, tenhle obrat z říše snů jim byl k ničemu.

7. ledna 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 5:4 (0:2, 0:2, 5:0)

Branky a nahrávky: 41:18 Libor Martínek (Jiří Dudáček) PP1, 41:56 Zdeněk Vojta, 45:30 Petr Tatíček (Adolf Beznoska) 4/4, 46:12 Milan Eberle (Drahomír Kadlec) 4/4, 50:18 Libor Martínek (Alexander Vrňák, Vladimír Kameš) - 04:44 Miroslav Bažant (Jiří Kovařík), 06:12 Robert Vršanský (Jiří Seidl), 37:06 Josef Slavík (Ladislav Dinis), 37:29 Otakar Janecký (Robert Vršanský, Zdeněk Čech)

Vyloučení: 6:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 28:21 (6:8, 8:5, 14:8) Diváci: 5444

Sestava Kladna: Krása - Vinš, Kasík, Kadlec, Horský, Větrovec, Tatíček - Eberle, Sýkora ©, Fiala - Dudáček, Kameš, Novotný (od 41. Vrňák) - do 40. Kopecký, Eichenmann, Martínek - Volf (od 41. Martínek), Beznoska, Vojta.

Ostatní zápasy 7. ledna (od roku 1965):



7. ledna 1983 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 9:2 (2:1, 5:0, 2:1)



7. ledna 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 5:4 (0:2, 0:2, 5:0)



7. ledna 1992 HC POLDI KLADNO - HC VSŽ KOŠICE 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)



7. ledna 1994 HC DUKLA JIHLAVA - HC KLADNO 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)



7. ledna 2000 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VELVANA KLADNO 7:2 (1:1, 3:0, 3:1)



7. ledna 2005 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



7. ledna 2007 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC RABAT KLADNO 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)



7. ledna 2008 HC SLAVIA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



7. ledna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)



7. ledna 2017 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



7. ledna 2019 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK