Výročí úmrtí

- 1996 – Oldřich Mlčoch. Narodil se 4. listopadu 1920 v Kroměříži. Za své rodné město hrál ve třicátých a čtyřicátých letech. Solidní kariéru pak udělal v Prostějově, kde platil za excelentního střelce. Hanáky později i trénoval. S Kladnem svůj osud spojil právě až jako trenér. Na lavičce vydržel jen krátce – konkrétně od 1. května 1966 do 30. listopadu 1966. Kladnu se ale moc nedařilo a nedobré vztahy panovaly i mezi trenérem a hráči.

To vygradovalo poměrně zvláštním koncem Mlčocha na kladenské střídačce. Po okolnostech pátrali například redaktoři deníku Svoboda, ale nikdo k tomu nechtěl nic říct. Na lavičce ho tak nahradil Bohumil Prošek, který tou dobou ještě válel v nižší soutěži za pražskou Slavii. Mlčoch si tak hledal nové angažmá. To našel mimo jiné u reprezentace Jugoslávie, se kterou se podíval i na Olympijské hry 1968 do francouzského Grenoblu. Od doby Oldřicha Mlčocha se v Kladně říká, že jiný než kladenský kouč tady nemá naději na úspěch.

Přípravné zápasy 7. srpna:

7. srpna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - BRYNÄS IF (GÄVLE) 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) / finálová skupina PMEZ, hráno v Ortisei di Val Gardena

7. srpna 2001 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:0 (0:0,1:0,0:0)

7. srpna 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:2 (0:0,2:2,2:0)

7. srpna 2008 HC LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 6:1 (3:1,1:0,2:0)

7. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

7. srpna 2014 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

7. srpna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Zajímavosti ze zápasů

Finálová skupina PMEZ zavedla Kladno v roce 1981 do italské Val Gardeny. Po těsně prohře s IFK Helsinky porazili Středočeši švédský Brynäs Gävle 4:2 po skvělém výkonu ve druhé třetině. Výborně zahrál Milan Nový, který dal dvě branky a na jednu přihrál. Švédskou hvězdou byl třeba útočník Inge Hammarström. Později už jako dlouholetý skaut Philadelphie jezdíval na zápasy do Kladna. Vedení Flyers přemlouval, aby draftovalo Jaromíra Jágra, mocní muži mu ale nenaslouchali a udělali obří chybu, když Jágra přenechali Pittsburghu.

Branky a nahrávky: 25:01 Lubomír Bauer, 27:23 Milan Nový PP1, 29:41 Jan Novotný, 31:38 Milan Nový [Jiří Dudáček, Milan Nový, Lubomír Bauer, Zdeněk Müller, Jaroslav Vinš, František Kaberle] - 01:53 Anders Karlsson (Göran Grundström) SH1, 29:12 Björn Åkerblom (Göran Grundström) PP1. Vyloučení: 4:8, navíc František Větrovec (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 20:32 (:8, :10, :14)

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Větrovec, Kaberle, Tatíček, Horský, Čermák - Dudáček, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Novotný - Vrňák, Kopecký, Machala (nehrál: Krása).

V roce 2012 se schylovalo k výluce v NHL, s Kladnem trénovaly hvězdy, ale přípravu nehrály. Ve vzájemné přípravě tak byly lepší Karlova Vary, i když Rytíři měli dobrou sestavu s Hlaváčem, Paterou či Bickem. Gól dal tehdy Michal Petrák, syn kustoda týmu, který odehrál fajnovou kariéru ve Francii.

7. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 49:11 Jan Hlaváč (Jiří Bicek, Pavel Patera), 56:51 Michal Petrák (Jan Piskáček) - 05:02 Martin Rohan (Martin Zaťovič), 21:08 Jaroslav Kverka (Martin Zaťovič), 37:47 Michal Vachovec (Martin Gründling), 51:54 Petr Kumstát

Vyloučení: 3:7 Bez využití Střely na branku: 37:21 (11:6, 18:10, 8:5) Diváci: 650

Sestava Kladna: Chábera - Macholda, Drtina, Růžička, Černošek, Kameš, Piskáček, Drtil - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Kuchejda - Valský, Kuchler, Eberle - Dalecký, Petrák, Melka.

V roce 2014 se Kladno po sestupu chystalo na sezonu i duelem v Jihlavě, která je nakonec na závěr sezony vyřadila. Už v přípravě vycvičila Rytíře z přesilovek, protože hosté psychicky zápas nezvládali, což přiznal po utkání i jeden z trenérů Jiří Kopecký. Rudovský a Pitule dokonce dostali pětiminutové tresty.

7. srpna 2014 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 08:02 David Březina (Jakub Schejbal) SH1, 11:45 Marek Prokš (Jakub Schejbal), 13:03 Michal Důras (Adam Zeman, Tomáš Kaláb) EAG, 25:22 Adam Zeman PP1, 47:48 David Březina (Petr Štěpánek) PP1, 49:33 Roman Mikeš (Tomáš Čachotský) PP1 - 01:21 Antonín Melka, 09:24 Patrik Machač (Jiří Kalla) 4/4, 38:45 Jan Látal (Jan Dalecký) PP1, 54:58 Antonín Melka (David Růžička)

Vyloučení: 9:7, navíc Ondřej Malec (Jihlava) na 10 min., Jan Rudovský a Tomáš Pitule (oba Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 3:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 33:22 (11:8, 6/5:7, 11:7) Diváci: 689

Sestava Kladna: Chábera (od 29:31 Švihálek) - Růžička ©, Kania, Látal, Kolářík, Pojkar, Gutwald, Bunda - Rudovský, Havlíček, Eberle - Dalecký, Pitule, Stach - Redlich, Kalla, Melka - Strnad, Machač, Mainer.

7. srpna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 50:40 Jakub Strnad (Tomáš Vildumetz, Adam Kubík) - 07:18 Jan Ščotka (Jakub Černý), 26:51 Martin Hanzl (Jakub Petružálek), 58:10 Jan Myšák (Marek Beránek, Viktor Hübl) PP1

Vyloučení: 2:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 36:29 (11:10, 11:10, 14:9) Diváci: 690

Sestava Kladna: Cikánek - Zich, Kehar, Volráb, Zajíc, Svedlund, Zelingr - Kružík, Kaut, Schildhabel - Vildumetz, Kubík, Strnad © - Hajný, Zikmund, Š. Bláha - M. Bláha, Filip, Jelínek.

Jan ŠEJHL