Narozeniny

František Pergl – 106. výročí narození. Útočník Pergl se proslavil v LTC. V pražském klubu strávil na tehdejší dobu neuvěřitelných 16 ročníků. Představil se ale i v dresu Sparty, Slovanu Bratislava, Stadionu Praha či Podolí. Mezi lety 1934 a 1939 patřil také do reprezentačního týmu, se kterým se podíval na pět mistrovství světa. Jako aktivní hráč se v Kladně nikdy nepředstavil. Na kladenskou střídačku se postavil až jako trenér v sezonách 1952/53 a 1953/54. Trénoval také v Chomutově či pražskou Spartu. Zemřel 28. ledna 1995 ve věku nedožitých 80 let.

Josef Vrkota – 54 let. Do Kladna dorazil z Litoměřic hrajících ve druhé nejvyšší soutěži a nejdřív se rozkoukával, střídavě hrál i za Mladou Boleslav. V druhé kladenské sezoně už byl jasným článkem kladenské sestavy. Nakonec za Kladno nastupoval po necelé tři ročníky. Na kontě má tak 121 ligových zápasů, chlubit se může 25 přesnými zásahy. Po konci v Kladně už další angažmá v nejvyšší soutěži nepřidal, ve městě ale zakotvil.

Josef Zajíc – 53 let. Vyhlášený bojovník s hokejem začínal až ve starších žácíchv Praze, odkud pochází. Do Kladně se stěhoval v dorostu a jako devatenáctiletý debutoval v prvním týmu, tehdy ale v nižší soutěži. Hned se tak podílel na úspěchu v podobě návratu do tehdy nejvyšší I. ligy. Postupně si získal své pevné místo v sestavě ligového Kladna. Pro sezonu 1991/92 musel Kladno opustit, aby odsloužil vojenskou službu v Trenčíně. Slovenské Dukle tehdy sezona skvěle sedla a získala tak ligový titul – pro Zajíce byl první a i poslední. Po návratu do Kladna Zajícova role v týmu rostla, což se v sezoně 1993/94 projevilo kapitánským céčkem na dresu. O rok později měl být velkou posilou pro Pardubice. V přípravě ale přišlo zranění kolene, které jeho sezonu znatelně ovlivnilo. I proto na východě Čech vydržel jen jednu sezonu. Z toho opět těžilo hlavně Kladno, kam se vrátil. Na přelomu tisíciletí pak přišlo vábení z Německa, kterému tvrďák Zajíc nemohl odolat. Když Kladno sestoupilo, vrátil se Zajíc na pomoc. Nejen, že oslavil další postup, ale ještě pár let za Kladno nastupoval. Nezřídka byl na kladenském zimním stadionu slyšet pokřik „Pepa Zajíc – kapitán“. Konec aktivní kariéry pak strávil v nižších soutěžích. Kromě toho se věnoval také trénování mládeže, v Českých Budějovicích si vyzkoušel i roli manažerskou.

Jakub Valský – 33 let. Rodák ze Slaného je odchovancem Kladna. Juniorský reprezentant se poprvé v áčku představil v listopadu 2008. Za pět let mezi dospělými si udělal renomé hráče velmi silného na puku. Proto byl velmi platný například při oslabení, kdy dlouhé vteřiny dovedl udržet puk za soupeřovou brankou. I proto si ho vyhlédl Liberec. Pod Ještědem přispěl Valský k ligovému titulu. Na severu Čech si to celkově oblíbil, dostal se do reprezentace i do KHL ve Slovanu Bratislava. Těžko proto nesl, když ho Bílí Tygři před dvěma lety poslali na hostování domů do Kladna. U Rytířů se mu moc nedařilo, lepší to nebylo ani po návratu do Liberce. Proto se v sezoně 2020/21 vydal na zkušenou do Brna. Tam, ani v Olomouci, svou kariéru příliš nenakopl a dlouho hledal angažmá. Před novou sezonou 2021/22 tak přijal nabídku, aby se rozehrál na liberecké farmě v Benátkách nad Jizerou. Nakonec však přispěchaly s nabídkou České Budějovice.

Jiří Veber – 28 let. Starší ze synů slavného Jiřího Vebera, rovněž Jiří, v Kladně působil od mládeže. V prvním týmu se ukázal ještě jako junior při jediném startu. Nastoupil v útoku se Strnadem a Redlichem, který v Plzni dostal šanci až od 46. minuty. Do statistik se nikterak nezapsal. Později se ukázal také v dresu Řisut, v krajské lize nastupoval za Králův Dvůr, v univerzitní soutěži poté za Engineers Prague.

Ligový debut za Kladno

- 1973 – Zdeněk Müller, Miroslav Křiváček

Odchovanec PZtky Zdeněk Müller naskočil do áčka v dobrou dobu. Blížilo se totiž nejslavnější období kladenského klubu. Müller patřil do týmu dlouhých třináct sezon. Zažil tak hned pět titulů, ale smutnější osmdesátky, kdy klub dvakrát sestoupil. S Kladnem si zahrál finále Poháru mistrů evropských zemí, podíval se i na obě zámořské turné. Na kontě má parádních 273 soutěžních zápasů a 105 branek. Později byl dlouhé roky trenérem Kladna, koučoval také v Kralupech, Berouně, Ústí nad Labem či japonské Furukawě.

Podobně se dá mluvit i o Miroslavu Křiváčkovi. I on patří do party, která pro Kladno vyhrála pět ligových titulů. Jeho kariéra ale nebyla tak dlouhá. Talent měl sice veliký, ale ke dnu ho stahovala špatná životospráva. I proto Kladno musel opustit a na sklonku kariéry předváděl svůj um jen v nižší soutěži za Slavii a Liberec. Bouřlivý způsob života ho nestál jen lepší hokejovou kariéru, ale přišel i o to nejcennější. Zemřel ve věku pouhých 38 let.

- 2016 – Miroslav Hanuljak, Petr Ulrych, Jiří Cetkovský, Peter Jánský, Matěj Pekr, David Tůma, Roman Přikryl, Ladislav Zikmund, Petr Havlůj

o V Miroslavu Hanuljakovi Kladno získalo brankáře ostříleného první ligou, na kontě měl ale i několik extraligových startů za Plzeň, Chomutov a Litvínov. S chomutovskými Piráty a jejich partnerskou Kadaní svázal většinu své kariéry. V Kladně utvořil celkem vyrovnanou dvojku s Lukášem Cikánkem. Po sezoně, která skončila v semifinále na Jihlavě, odešel Hanuljak do Německa. V nadcházející sezoně se pokusí pomoci k postupu Chomutova z krajské ligy do třetí nejvyšší soutěže.

o Před kladenským angažmá hrál obránce Ulrych v Jablonci, doma v Liberci a na liberecké farmě v Benátkách. Vysoký zadák se nebál přitvrdit, často to ale bylo až za hranicí pravidel. V Kladně se zklidnil a předváděl dobrou defenzivní hru. O tom svědčí i +17 ve statistice plus minus. V tom byl úplně nejlepší z kladenských obránců. V semifinále play off ale neunesl tíhu situace a po zkratu sledoval poslední zápasy jen z tribuny. Odešel do Jihlavy, poslední roky pak působí na Slovensku.

o Pokud se řekne jméno Jiří Cetkovský, vybaví se fanouškům nejspíše Pardubice. S východočechy totiž urostlý útočník oslavil hned tři mistrovské tituly. Přesto u perníkářů úplně jisté místo v sestavě neměl. Když z jejich sestavy vypadl úplně, vyslyšel výzvu od Rytířů. V Kladně přijal roli až ve čtvrtém útoku. Povinnosti takzvané checking line ale plnil dobře. K tomu přidal i 16 kanadských bodů. Ani on však v Kladně nevydržel déle než jen sezonu. Odešel na Slovensko, kariéru pak ukončil v rodném Prostějově.

o Mostecký Peter Jánský se stal velkou osobností svého Litvínova. Z nej se propracoval mimo jiné i do reprezentace. Kariéra se mu ale poněkud zasekla po přestupu do pražské Sparty. Za dvě sezony u Pražanů posbíral jen 21 bodů a místo na něj zbylo v prvoligových Litoměřicích. Odtamtud se dovedl ještě vrátit do Litvínova, s Chemiky dokonce slavil jejich historický titul. Pozici v týmu už jistou neměl. Pro sezonu 2016/17 tak vyslyšel volání Rytířů. Dobrý střelec předvedl v kladenském dresu 22 přesných zásahů. Po jediné sezoně se vrátil zpět na sever Čech. Po sezoně 2020/21, kterou strávil opět v Litoměřicích, dal sbohem své bohaté kariéře.

o Sympatický Matěj Pekr vždy řádil hlavně v nižší soutěži. Jeho šikovnost poznalo i Kladno, když Olomouc s Pekrem v sestavě dovedla postoupit přes Rytíře do extraligy. O soutěž výše se ale nezabydlel. Kladno si od Pekra slibovalo hlavně branky. Těch ale nebylo tolik, kolik si Kladenští slibovali. Nutno dodat, že Pekr nedostal tolik času na ledě, kolik si asi sám představoval. Odešel do Jihlavy, odkud Kladno opakovaně zlobil. Naposledy při finále první ligy 2020/21. Po sezoně se vydal na první zahraniční angažmá do německé Memmingenu, kde se potká mimo jiné s ex-kladenským univerzálem Linusem Svedlundem.

o S podobnou pověstí skvělého střelce do Kladna přicházel i David Tůma. To Kladno poznalo na vlastní kůži, když Ústí v sezoně 2015/16 zaskočilo Kladno ve čtvrtfinále play-off. Ze začátku se Tůma trochu hledal, když za ním dorazil i parťák Jan Kloz, Tůma na ledě opět řádil. Když se ale do dvou let nepovedlo Kladnu postoupit, hledal si nejlepší střelec týmu nové angažmá. To našel v Litvínově, kde se ale nechytil. Zahrál si také za Jihlavu, Vsetín či Sokolov. Od nové sezony se vrací domů do Ústí nad Labem.

o Útočník Roman Přikryl měl zkušenosti s extraligou z mateřské Plzně. Protože tam ale příliš nebodoval a střídavě hrál až v druhé lize za Klatovy, mohl se jeho příchod jevit poměrně riskantním. V Kladně ale Přikryl ukázal svou hokejovou chytrost a spoluhráči si pochvalovali jeho přihrávky „z kanceláře“ zpoza branky. Po dvou letech hostování ho mateřská Plzeň poslala na jih Čech. S Českými Budějovicemi se dostal i do extraligy. Nyní se ale vrací zpět do nižší soutěže, když bude působit v Litoměřicích.

o Ladislav Zikmund pochází ze Sokolova. Není divu, že si vyzkoušel dres mládežnických výběrů Karlových Varů. Zahrál si ale i v Americe či poněkud nezvykle ve slovenské juniorské soutěži. Krátce se podíval i do košického prvního týmu, čímž nepatrně přispěl hned ke dvěma mistrovským titulům. V Kladně svou pověst budoval hlavně u Rytířů. Z hráče čtvrté lajny se za čtyři sezony propracoval do prvního útoku po bok Jaromíra Jágra. A navíc v extralize! Bylo jasné, že Kladno bude Zikmundovi malé. Odešel do pražské Sparty, kde musí opět dokazovat, že si svou pozici zaslouží.

o Posledním do party nováčků byl Petr Havlůj. Ten do áčka postoupil z rytířské juniorky, zkušenosti měl i z americké mládežnické soutěže. V prvním týmu Kladna vydržel jediný ročník, kdy střídavě nastupoval i za Řisuty. Za 16 zápasů zaznamenal jedinou asistenci. Poté si zahrál také za Letňany a v krajské soutěži za Hvězdu Kladno. Od nové sezony 2021/22 ohlásil návrat do druhé ligy do Řisut.

Ligové zápasy 7. září (od roku 1965)

Přípravné zápasy 7. září

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Podle dobového tisku nezahrálo Kladno na úvod sezony 1973/74 špatně, ale zlomily ho laciné branky z hole Bedřicha Brunclíka, který později Kladno vedl jako kouč s Eduardem Novákem. Košice přitom postrádaly svého nejlepšího hráče, brankáře Jiřího Holečka.

7. září 1973 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Peter Brtáň (František Smerčiak), 18. Karel Čapek (Ján Šterbák), 18. Bedřich Brunclík (Ján Bačo), 24. Bedřich Brunclík (Ján Bačo), 28. Bedřich Brunclík, 32. Karel Čapek (Ján Bačo), 49. Peter Brtáň - 4. Bohumil Čermák (Milan Skrbek) PP1, 33. Eduard Novák (František Pospíšil), 45. Miroslav Křiváček (František Pospíšil) PP1. Vyloučení: 3:1 Využití: 0:2 Střely na branku: 38:19 (10:2, 3/15:9, 10:8) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Krása (od 24. Termer) - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Kofent, Skrbek - Nedvěd, Rys, Hrabě - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1995 Kladno zahájilo sezonu proti Zlínu, s kterým nakonec vypadlo v semifinále. První kolo ale vyšlo hostům. Zářila Blue Line, vítěznou branku pak dal navrátilec do mužstva Miroslav Mach. Hodně pikantní byl start nové posily Zlína v brance - Jaroslav Kameš totiž přišel právě z Kladna, kde ho před pár měsíci obvinili, že semifinále s Olomoucí nechytal naplno. V tomhle duelu ho Kladenští porazili, nakonec byl ale na konci ročníku spokojenější on. Zajímavostí je, že v kladenské sestavě nebyl ani jeden hráč, který by debutoval v lize. Nováčky v týmu byli kromě Macha jen obránce Martin Štěpánek z Ústí, v přípravě si pak místo vybojoval mladíček Jiří Burger.

7. září 1995 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 09:38 Pavel Janků (Miloslav Gureň, Miroslav Javín) PP1, 25:03 David Bruk (Tomáš Němčický, Stanislav Medřík), 55:53 David Bruk - 23:39 Otakar Vejvoda (Petr Kasík), 37:55 Pavel Patera (Otakar Vejvoda) PP1, 43:02 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, Martin Procházka), 52:36 Miroslav Mach (Libor Procházka, David Čermák). Vyloučení: 3:3 Využití: 1:1 Střely na branku: 40:38 (13:8, 14:21, 13:9) Diváci: 4017

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, Kasík, Židlický, Štěpánek, L. Procházka, Kaberle - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Zajíc, Mikolášek - Burger, Čermák, Mach.

V roce 1997 remizovala v Kladně Plzeň. Oba její góly dal Pavel Vostřák, který hrál v klubu v mládeži a teď se pomstil, že mu Kladno nedalo šanci. Byl to málem ztracený talent, který se šplhal do ligy přes třetiligové Karlovy Vary, ale nakonec se stal střeleckou stálicí. Za hosty hrál rovněž Martin Čech, který později slavně pomohl Kladnu k návratu do extraligy. A ještě později tragicky skonal při autonehodě. Z hráčů Kladna se nejvíc dařilo Tomáši Mikoláškovi. Uvadající talent a původní člen Blue Line tehdy zachránil Kladnu remízu, ale pak už přidal jediný gól a odešel do první ligy, kde roky hrál hlavně za Brno.

7. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:59 Petr Ton (Tomáš Mikolášek, Jan Kruliš) 4/4, 57:41 Tomáš Mikolášek (Marek Židlický, Petr Vogeltanz) - 21:02 Pavel Vostřák (Michal Straka, Milan Navrátil), 28:54 Pavel Vostřák (Milan Navrátil, Martin Čech). Vyloučení: 4:8, navíc Jan Kruliš (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 35:28 (16:9, 10:10, 9:9) Diváci: 4277

Sestava Kladna: Toth - Kruliš, Skrbek, Hranáč, Kaberle, Židlický, Penk - Beránek, Zajíc ©, Holšán - L. Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Mikolášek - Tenkrát, Vogeltanz, Ruchař.

7. září 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13:22 Peter Jánský (Martin Kehar, Roman Přikryl), 21:19 Jiří Burger (Petr Ton, Petr Tenkrát) PP1, 63:11 David Tůma (Martin Kehar, Petr Ton) EAG (4/3) - 37:03 Jan Ordoš (Jan Víšek, Josef Mikyska), 54:05 Jan Víšek (Petr Kolmann, Jan Ordoš). Vyloučení: 7:5 Trestná střílení: 07:12 Petr Hořava (Kladno) neproměnil Využití: 1:0 Střely na branku: 31:32 (11:13, 6:9, 11:7, 3:3) Diváci: 2184

Sestava Kladna: Hanuljak - Růžička, Kehar, Ulrych, Repe, Ptáček, Hořava - Ton, Burger ©, Tenkrát - Tůma, Zikmund, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad - Havlůj, Machač, Cetkovský.

Příprava:

Branky a nahrávky: 08:31 Martin Zaťovič (Lukáš Pech, Petr Kumstát) PP1, 19:22 Petr Kumstát (Lukáš Pech, Martin Zaťovič), 45:03 Martin Zaťovič (Dustin Kohn, Petr Kumstát) PP1 - 10:32 Petr Macholda (Pavel Patera, Jan Hlaváč) PP1, 23:40 Pavel Patera (Jan Hlaváč, Jiří Bicek). Vyloučení: 4:9, navíc Jan Heřman (Karlovy Vary) a David Kuchejda (Kladno) na 10 min. Trestná střílení: 53:47 Petr Kumstát (Karlovy Vary) neproměnil Využití: 2:1 Diváci: 1148 Střely na branku: 34:27 (14:9, 9:8, 11:10)

Sestava Kladna: Chábera - Macholda, Drtina, Růžička, Černošek, Procházka, Piskáček, Kameš - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Látal - Valský, Melka, Eberle - Kuchler, Dalecký, Obdržálek - Kuchejda.

Branky a nahrávky: 06:51 Patrik Machač (Jakub Strnad, Tomáš Redlich), 40:40 Antonín Melka (Adam Zich, Ladislav Zikmund), 57:26 Brendan O'Donnell (Ladislav Zikmund, Martin Réway). Vyloučení: 0:4 Bez využití Střely na branku: 28:36 (8:12, 11:12, 9:12) Diváci: 1752

Sestava Kladna: Cikánek - Lakos, Austin, Nash, Zich, Barinka, Smetana - Valský, Stach, O'Donnell - Melka, Réway, Zikmund - Redlich, Machač, Strnad © - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL