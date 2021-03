Narozeniny:

- David Růžička – 33 let. Kladenský odchovanec byl v mládeži pravidelným reprezentantem. Doma tak má bronz z MS osmnáctek, ale také mistrovské tituly s kladenským dorostem i juniorkou. V áčku si připsal alespoň jeden ligový zápas hned ve 12 sezonách. Dohromady se tak může chlubit 431 ligovými zápasy v kladenském dresu. Z Kladna zamířil na zkušenou do běloruského Soligorsku. Poslední tři sezony už ale hraje na Slovensku, teď v Košicích.

Ligový debut za Kladno:

- 1998 – Jiří Jelínek. Obránce Jelínek hrál mnohem více mimo své rodné Kladno. Doma odehrál jen 67 zápasů. V nich nevstřelil ani jediný gól. Patří mu tak nelichotivý rekord hráče v poli, který za Kladno odehrál nejvíce zápasů bez jediné branky. Působil hlavně v nižších soutěžích, ale má také pár zápasů za extraligovou Plzeň, kde dal i jeden důležitý gól v play off. Zahrál si například i v Německu či Kazachstánu. Na střídačku Kladenských se ale vrátil před minulou sezonou jako kustod.

Rekordy a zajímavost:

- 1995 – Hattrick Zdeňka Vojty při domácí výhře 11:1 nad Přerovem.

Zápasy s kulatým výročím: Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Zajímavé bylo třetí utkání prvního kola play-off proti Olomouci v roce 1992. Kladno Hanáky zdolalo dvakrát, ale bylo to vždy po velkém boji. Stejný byl třetí duel na ledě soka. Kladno se tam přes velkou střeleckou převahu nemohlo dlouho prosadit a poprvé skóroval až Tomáš Mikolášek v závěru druhé části, když už to bylo 3:0 pro Olomouc. Mikoláškova branka však hosty nastartovala. Dokonce je nepřibrzdila ani trefa Jiřího Dopity na 4:2. Vzápětí skóroval Patera a pak se dokonce v oslabení trefil Michal Mádl. V Kladně důležitější gól tenhle bek nikdy nedal a to samé musíme říci i o Tomáši Vrkotovi. Ten se prosadil v čase 58:29 a jeho gól byl vítězný! Kladno tak postoupilo do bitvy s Trenčínem, o té až příště.



8. března 1992 HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 4:5 (1:0, 2:1, 1:4)

Branky a nahrávky: 03:04 Michal Slavík, 25:27 Zdeněk Kumr (Pavel Skácel, Jiří Dopita) PP2, 34:07 Miloš Rehák (Michal Slavík, Jiří Dopita), 48:06 Jiří Dopita (Michal Slavík, Zdeněk Kumr) - 37:50 Tomáš Mikolášek (Otakar Černý), 43:59 Petr Kuda (Miroslav Mach, Josef Vrkota), 49:16 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek) PP1, 54:44 Michal Mádl (Otakar Černý) SH1, 58:29 Josef Vrkota (Miroslav Mach, Tomáš Mikolášek). Vyloučení: 7:7 Využití: 1:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 27:42 (9:12, 10:15, 8:15) Diváci: 2523.

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Eichenmann © (od 41. Kajer), Vojta - Placatka, Vrkota, Vejvoda - Mikolášek, Patera, Fiala - do 20. Gardoň.

O rok později (1993) hrálo Kladno znovu play off, tentokrát už čtvrtfinále s Vítkovicemi. Doma bojovalo 8. března o naději, protože prohrávalo v sérii 1:2. Povedlo se, když brzy skóroval Martin Procházka a brankář Jaroslav Kameš držel pevně čisté konto. Tlak Vítkovic sílil, ale v poslední desetiminutovce domácí dvěma trefami Kruliše a Vejvody stvrdili výhru a vyrovnání série na 2:2. Bohužel, pátý duel ve Vítkovicích se Kladnu nepovedl a vysoko prohrálo.

8. března 1993 HC POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 09:52 Martin Procházka (David Čermák, Jiří Veber), 52:03 Jan Kruliš (Vladimír Kameš, Josef Zajíc), 53:26 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, Josef Zajíc). Vyloučení: 3:5 Bez využití Střely na branku: 34:28 (10:10, 9:8, 15:10) Diváci: 4049.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Černý, Mádl - V. Kameš, Eichenmann ©, Zajíc - Čermák, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Ton.

V roce 2018 hráli Rytíři zajímavou sérii s Prostějovem. Ten měl tehdy neuvěřitelné přesilovky, komando s Divíškem, Nouzou či Rudovským proměňovalo pomalu každou početní výhodu co mělo. A tak byla série velmi těžká. Za stavu 3:2 pro Kladno se hrálo na Moravě a hosté byli skoro pořád o krok napřed. Jenže Jestřábi si zase pomohli přesilovkou a muselo se do prodloužení. V něm se dostal před brankáře Neužila Jakub Strnad a mazácky rozhodl. Kladno se tak dostalo do semifinále proti Českým Budějovicím.



8. března 2018 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:4 PP (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 05:19 Jan Rudovský (Marek Drtina, Tomáš Nouza) PP1, 21:33 Matouš Venkrbec (Milan Švarc, Lukáš Luňák), 51:37 Tomáš Nouza (Tomáš Divíšek) PP1 - 07:09 Jakub Strnad (Patrik Machač, Matěj Pekr), 11:43 Daniel Kružík, 46:31 David Tůma (Jan Kloz, David Štich) PP1, 62:07 Jakub Strnad (Matěj Pekr) 4/4. Vyloučení: 3:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 29:38 (13:14, 6:7, 10:13, 0:4) Diváci: 3116.

Sestava Kladna: Cikánek - Štich, Zelingr, Štindl, Matula, Lenďák, Kehar - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Svedlund, M. Hořava - Pekr, Machač, Strnad © - do 00:05 Jágr.

Rok po utkání s Prostějovem slavilo Kladno další postup do semifinále I. ligy proti nedalekému týmu - Přerovu. Domácí byli lepší, hosty ale držel skvěle chytající Klimeš. Na druhé straně Cikánek vychytal únik Sikory, to bylo v kritické chvíli. Vše rozhodl gól Petra Vampoly v oslabení v 51. minutě, když objel branku. "Zápas jsme odehráli dobře, ale chtěl bych pochválit i Přerov. Myslím si, že hráli na maximum svých možností. Celá série byla tvrdá, ale férová," řekl Vampola po utkání.

Video z utkání si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

8. března 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 09:37 Brendon Nash (Josef Zajíc, Patrik Machač), 25:02 Jiří Říha (Tomáš Kaut) PP1, 50:31 Petr Vampola (Jiří Říha) SH1, 53:59 Šimon Jelínek (Brendon Nash, Petr Vampola) - 34:38 Filip Dvořák (Tomáš Sýkora, Marek Sikora). Vyloučení: 7:5 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:29 (11:8, 16:10, 10:11) Diváci: 4825.

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Svedlund - Jágr, Plekanec, Melka - Strnad ©, Vampola, Redlich - Jelínek, Machač, Zikmund - Kubík, Kaut, Kružík.

Ostatní zápasy 8. března (od roku 1966):

8. 3. 1977 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:2 (2:0, 0:0, 0:2)

8. 3. 1983 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (1:3, 2:0, 1:1)

8. 3. 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKO. MEOCHEMA PŘEROV 11:1 (3:0, 3:0, 5:1)

8. 3. 1988 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 9:2 (3:2, 3:0, 3:0)

8. 3. 1992 HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 4:5 (1:0, 2:1, 1:4)

8. 3. 1993 HC POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

8. 3. 1994 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC KLADNO 7:2 (4:0, 0:0, 3:2)

8. 3. 1998 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

8. 3. 2009 HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

8. 3. 2018 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:4 PP (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

8. 3. 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK