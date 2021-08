Narozeniny

Jaroslav Volf – 88. výročí narození. K hokeji přišel až později, začínal totiž jako házenkář. K hokeji více přičichl ve Švermově. Do československé nejvyšší soutěže se podíval během vojny, kterou odsloužil v Tankistovi Praha. Až poté zamířil do Baníku Kladno. A byla to dobrá volba. V sezoně 1958/59 byl Volf důležitým článkem kádru, který pro Kladno vybojoval první titul. Ve stejném roce si zahrál i na domácím mistrovství světa, kde Čechoslováci získali bronz. V sezoně 1962/63 pak byl nejlepším střelcem nejen Kladna, ale i celé ligy.

Za Středočechy nastupoval nakonec dlouhých jedenáct sezon. Za tu dobu odehrál 273 soutěžních zápasů a nastřílel skvělých 197 branek. Byl také skvělým trenérem. Koučoval v Liberci, Gottwaldově či na Spartě. Největší úspěchy však zažil doma v Kladně, kde klub dovedl ke třem mistrovským titulům. Víc jich nikdo nemá a pokřik: Volf, Volf, Jarda Volf! ještě chvílemi lehce zaznívá ze stěn rekonstruovaného stařičkého stadionu.

Jaroslav Volf zemřel 13. prosince 1990 ve věku pouhých 57 let. Zradilo ho srdíčko. Velké a hokejové. In memoriam pak byl uveden do Síně slávy kladenského hokeje.

Antonín Fryč – 78 let. Rodák z Hostomic na Berounsku náleží mezi odchovance PZ Kladno. Než se podíval do prvního týmu, oblékal dres kladenského béčka. V A-týmu si ale pevné místo v sestavě nevysloužil. Za pět ročníků odehrál obránce Fryč pouhých 48 ligových zápasů. Nejvyšší soutěž si zahrál také během vojny v Dukle Litoměřice. Po konci v Kladně odešel do nižší soutěže do Mladé Boleslavi.

Zdeněk Kubica – 35 let. Původem blanenský hráč patří mezi hokejové cestovatele. Jen v české nižší soutěži vystřídal za svoji karieru hned jedenáctku klubů. V extralize se však nikdy příliš neprosadil. Nejvíce toho v nejvyšší soutěži odehrál za Mladou Boleslav, kde za čtyři ročníky naskočil k 42 utkáním. Když v sezoně 2012/13 předváděl dobré výkony v prvoligovém Hradci Králové, využilo Kubicu ke krátké výpomoci i Kladno. Nakonec ale skončilo jen u dvou startů, ve kterých urostlý útočník sbíral jen mínusové body. Více se usadil až ve Slavii, kde po sezoně 2019/20 ukončil profesionální kariéru.

Přípravné zápasy 8. srpna:

8. srpna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - CSKA MOSKVA 2:12 (0:5, 1:6, 1:1) / finálová skupina PMEZ, hráno v Ortisei di Val Gardena

8. srpna 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO – HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 2:2 (1:1,0:1,1:0)

8. srpna 2003 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:3 (0:0,1:2,4:1)

8. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 3:3 (1:1,2:2,0:0)

8. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

8. srpna 2019 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Zajímavosti z přípravných zápasů

Poslední zápas finálové skupiny PMEZ se hokejistům Kladna v roce 1981 v italském středisku Val Gardena vůbec nepovedl. Sovětské mašině jménem CSKA Moskva, což byl tehdy nejlepší tým světa, podlehlo Kladno ukrutně 2:12! Hráči jako Charlamov, Larionov, Fetisov nebo Makarov, na ty prostě neměli ani Kladeňáci. Poldi tak skončila ve finálovém turnaji třetí za CSKA a IFK Helsinky, čtvrtí byli švédští Brynäs.

Smutnou vzpomínkou je ta na Valerije Charlamova. Jeden z vůbec nejlepších hráčů historie odehrál proti Kladnu jedno ze svých posledních utkání, do konce života mu scházelo jen 19 dnů. 27. srpna zahynul při autohavárii.

Kdo nevěří, že v srpnu 1981 byli Sověti opravdu nejlepší na světě, tak pro ně důkaz: o měsíc později se konal za oceánem Kanadský pohár a ten vyhráli Sověti. I bez Charlamova ve finále naložili hrdé Kanadě výprask 8:1! Za Československo nastoupili tenkrát čtyři hráči Kladna: Neliba, Hořava, Nový a Dudáček. Dostali tým do semifinále a remizovali s Kanadou i SSSR.

Branky a nahrávky: 34:48 Jiří Kopecký, 40:38 Jiří Dudáček (Milan Nový) - 00:15 Igor Larionov (Alexej Kasatonov, Sergej Gimajev), 02:19 Andrej Chomutov (Viktor Žluktov, Sergej Gimajev), 07:20 Andrej Chomutov (Nikolaj Drozděckij, Vjačeslav Fetisov), 11:21 Nikolaj Drozděckij (Viktor Žluktov), 17:33 Alexandr Lobanov (Valerij Charlamov), 26:59 Andrej Chomutov (Viktor Žluktov), 27:12 Valerij Charlamov (Alexej Volčenkov), 31:55 Michail Panin (Valerij Charlamov), 33:13 Igor Larionov, 36:30 Alexej Kasatonov, 38:26 Valerij Charlamov (Sergej Starikov), 53:16 Sergej Makarov (Valerij Charlamov). Vyloučení: 0:1 Bez využití. Střely na branku: 35:48.

Sestava Kladna: Kolísek (od 11:21 Krása) - Kaberle, Neliba, Vinš, Větrovec, Horský (od 41. Hořava), Čermák - Dudáček, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Novotný - Vrňák, Kopecký, do 40. Machala (nehrál: Tatíček).

8. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47:00 Marek Černošek (Miloslav Hořava, David Růžička) PP1 - 21:33 Robin Hanzl (Rostislav Martynek) PP1, 42:57 Ondřej Jurčík (František Gerhát, Pavel Smolka). Vyloučení: 5:8, navíc František Lukeš (Litvínov) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 36:? Diváci: 450.

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Černošek, do 40. Doudera, Jankovič, do 20. a od 41. Procházka, Kolářík, od 21. Jakovļevs, Gutwald - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - do 40. Treille, Dragoun, Dalecký - do 20. a od 41. Havlíček, Machač, Kuchler - od 21. Buc, Pečura, Pance.

8. srpna 2019 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14:15 Petr Straka (Jan Eberle) SH1, 20:53 Luboš Rob (Peter Čerešňák), 21:44 Jan Eberle (Petr Straka, Petr Kodýtek), 39:35 Matyáš Kantner (Filip Přikryl, Jakub Pour), 57:29 Peter Čerešňák (Luboš Rob) PP2 - 06:30 Adam Kalaj (Štěpán Bláha), 26:06 Daniel Kružík (Tomáš Bernat, Brady Austin). Vyloučení: 5:8, navíc Jakub Hajný (Kladno) na 10 min., Vojtěch Budík, Radek Mužík (oba Plzeň) a Daniel Kružík (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Trestná střílení: 35:23 Ladislav Zikmund (Kladno) neproměnil Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 33:31 (11:4, 10:15, 12:12) Diváci: 3653

Sestava Kladna: Brízgala - Lakos, Austin, Veber, Kehar, Zelingr, Smetana - Zikmund, Melka, O'Donnell - Redlich, Kalaj, Strnad © - Hajný, Kaut, Š. Bláha - Kružík, Filip, Bernat.

Jan ŠEJHL