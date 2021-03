Narozeniny:

- Josef Lukeš – 109. výročí narození. Josef Lukeš se narodil v Kladně. V obranných řadách kladenského A-týmu působil v 30. letech minulého století. Na kontě má 6 ligových zápasů a 1 branku. Další 60 startů ale přidal v přátelských zápasech.

- Josef Zaspal – 86. výročí narození. Kladenský rodák prošel ve svém rodném městě i mládežnickými kategoriemi. První šanci v áčku dostal v sezoně 1953/54. O rok později už byl platným členem týmu. V 10 zápasech nastřílel 12 branek a pomohl tak Kladnu do nejvyšší soutěže. Tam si ale zahrál až o několik sezon později jen jediný zápas. Zemřel krátce po svých 66. narozeninách 12. března 2001.

- René Douša – 47 let. Brankář Douša se do prvního kladenského týmu podíval začátkem ledna 1991, kdy nebyl k dispozici Hnilička. Douša měl ve dvou zápasech krýt záda Kamešovi. Na ledě Trenčína se ale podíval do brány na 7 vteřin. Tehdy mu bylo 16 let 9 měsíců a 30 dní a právě po Hniličkovi je druhým nejmladším brankářem, který za Kladno nastoupil v soutěžním zápase. Další starty už ale nepřidal.

Ligový debut za Kladno:

- 2008 – Michal Pavlů. Obránce Pavlů je spojený převážně s mateřským Libercem. Než se ale poprvé dostal do týmu Bílých Tygrů, zkušenosti nabíral v nižších soutěžích nebo právě v Kladně. Zajímavostí je, že jeho debut byl rovnou v play off. Do Kladna ho Liberec zapůjčil na závěr sezoně 2011/12.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2006 – Josef Zajíc st., Michael Frolík, Jan Besser, Lukáš Filip a Radek Křesťan



* S koncem sezony 2005/06 se loučila s Kladnem také čtveřice hráčů. Nejzkušenějším z nich byl tehdejší kapitán Josef Zajíc. Většinu kariéry strávil právě v mateřském Kladně, jediný ligový titul ale oslavil na vojně v Trenčíně. Tehdy ve čtvrtfinále Trenčín přešel právě přes Kladno. Několik let působil také v Německu, rok si odskočil i do Pardubic. Borec, který se nebál také přitvrdit, v Kladně později působil také jako trenér a sportovní manažer.

* Frolík si za kladenský A-tým zahrál dvě sezony, ve kterých má na kontě i pět gólů. Pak už se ale vydal na svou zámořskou cestu, která vrcholila v sezoně 2012/13, kdy s Chicagem Black Hawks získal Stanleyův pohár pro vítěze NHL. Určitě nejeden fanoušek ale doufá, že se Frolík jednoho dne do Kladna ještě vrátí.

* Syn bývalého berounského starosty a ministra kultury Besser si v mládí zahrál za juniorku pražské Sparty či kladenské PZ. Většinu kariéry strávil právě doma v Berouně. Do Kladna si odskočil jen na sezonu 2005/06. Na kontě má za 40 zápasů pouze dvě asistence. Patří mu tak smutný primát útočníka, který za Kladno odehrál nejvíce ligových zápasů bez ligové branky.

* V závěru sezony 2005/06 nešlo o nic nejen Kladnu, ale ani Berounu. Právě z něj dorazil obránce Lukáš Filip. Měl na kontě i pár extraligových startů. Za Kladno odehrál jen 4 zápasy a po sezoně se vrátil zpět do Berouna.

* Stejně tak i Křesťan byl výpomocí z Berouna jen pro poslední zápasy sezony. Osobnost prvoligového Berouna měla zkušenosti také třeba z Německa či Nizozemí. I on v další sezoně působil opět v Berouně. Ještě v loňském ročníku hrál za Žebrák v krajské soutěži.



- 2016 – Lukáš Mensator, Arťom Těrnavskij, Václav Skuhravý, Michal Lukáč, Jan Dalecký, Denis Kindl, Martin Procházka a David Dvořáček



* Brankář nevelkého vzrůstu Mensator pochází se Sokolova. Už v mládeži odešel do nedalekých Karlových Varů. Právě s klubem z lázeňského města slavil Mensator úspěchy v podobě ligového stříbra a později i zlata. Vybojoval si i nominaci do reprezentace. Pak ale přišel postupný pokles výkonnosti a Mensator přes Plzeň zamířil do Kladna. U Rytířů vydržel jedinou sezonu, ve které byl brankářskou jedničkou. Po šokující vypadnutí s Ústím odešel do nižší německé soutěže.

* Vysoký ruský zadák Těrnavskij měl bohaté zkušenosti z KHL. Kladenští si ho vybrali koncem ledna 2016 nejen pro jeho zkušenosti, ale také díky mohutným fyzickým parametrům. Působil v Kladně od ledna 2016, bylo na něm však vidět dlouhé zápasové manko. Po sezoně skončilo nejen Těrnavského působení u Rytířů, ale také celá jeho kariéra.

* Rodák ze Slaného Skuhravý je kladenským odchovancem. Podobně jako Mensator i Skuhravý ale spojil svoji hráčskou dráhu s Karlovými Vary. I on je majitelem ligového zlata a stříbra. Když se zdálo, že se jeho působení v lázeňském městě chýlí ke konci, vrátil se Skuhravý do mateřského Kladna. U Rytířů vydržel jedinou sezonu, než opět vyslyšel volání Karlových Varů.

* Pro Michala Lukáče bylo Kladno první štací v české extralize. Když přicházel, fanoušci tak příliš nevěděli, co od synovce slavného Vincenta Lukáče očekávat. Michal nebyl rozený střelec, ale odváděl poctivou práci směrem dozadu a byl ideálním hráčem pro čtvrtou lajnu. U Rytířů vydržel 5 sezon. Odešel do nižší švédské soutěže.

* Pouhý den před 26. narozeninami se s Kladnem rozloučil Jan Dalecký. Za kladenský A-tým odehrál 156 zápasů, ve kterých zaznamenal 18 branek. Více si Daleckého připomeneme při jeho narozeninách.

* Šumperského rodáka Denise Kindla do Kladna poslal Třinec v sezoně 2014/15. Bratrovi slavnějšího Jakuba se tehdy dařilo – za 18 zápasů nasázel 9 branek a přidal i 5 asistencí. Nebylo divu, když si Rytíři Kindla půjčili i o sezonu později. Ze střelce se Kindl vyprofiloval více v nahrávače, ale i to stačilo, aby si ho po sezoně všimly Karlovy Vary. Později si zahrál také za Plzeň. V letošní sezoně působil na farmě Třince ve Frýdku-Místku.

* Jmenovec velké legendy Martin Procházka byl posilou zapůjčenou ze Sparty pro závěr sezony. I přes rychlý konec sezony zanechal celkem příjemný dojem. Ve dvanácti utkáních si totiž připsal 8 kanadských bodů. Po sezoně se vrátil do Sparty. V letošní sezoně působí v Litoměřicích.

* Podobně jako Procházka, i Dvořáček je spojen s pražskou Spartou. Přestože se narodil v Brně, v pražském klubu působí už od mládeže. Ve Spartě se mezi dospělé příliš neprosazoval, tak ho Sparťané poslali na hostování do Kladna. U Rytířů vydržel jedinou sezonu. Pak se oklikou přes Havířov a Prostějov vrátil zpět do Sparty.

Rekordy a zajímavost:

- 1976 – Na vysoké výhře 8:2 v Plzni měl velkou zásluhu Milan Nový – k hattricku přidal i dvě asistence.

Zápasy s kulatým výročím: Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Na důležitou výhru z 9. března 1976 zavzpomínáme jako první. Čtyři kola před koncem ligy hrálo Kladno v Plzni a dodejme, že jejich největší soupeř Pardubice na Spartě. Pardubičtí měli v tabulce o bod víc a v dalším kole hostili právě Kladno. Než ale tenhle magnet přišel, musely oba celky hájit svou kvalitu na horkých ledech kvalitních soků. Kladno rychle probral plzeňský fičák Bohuslavl Ebermann. Do páté minuty dal dvě branky a to ještě zazdil nájezd v oslabení. Hosté ale nepanikařili, zapnuli na plné otáčky a sem tisíc plzeňských fanoušků zmrazili třemi góly. Nic nebylo Škodovce platné, že střídala hráče při osobní obraně kanonýra Nového, toho totiž zastoupil Eda Novák. Ve druhé části svou druhou brankou dal Kladýnku klid a po Müllerově brance v oslabení už bylo jasné, kdo vyhraje. Pro doplnění: Pardubice na Spartě vyhrály také, ale magnet dalšího kola nezvládly. Kladno je u nich přejelo 6:2 a došlo si pro titul.

9. března 1976 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 2:8 (2:3, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 3. Bohuslav Ebermann (Vladimír Vimr), 5. Bohuslav Ebermann (Vladimír Vimr, Petr Otte) - 7. Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 12. Zdeněk Nedvěd (Milan Nový), 15. Eduard Novák (Milan Nový), 29. Eduard Novák (František Kaberle) PP1, 43. Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček) SH1, 43. Milan Nový (Zdeněk Nedvěd), 49. Milan Nový (Zdeněk Nedvěd), 53. Milan Nový (Eduard Novák ⇆ Zdeněk Nedvěd). Vyloučení: 2:3 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 23:42 (6:16, 8:12, 9:14) Diváci: 7133.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Nedvěd - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

Krásný otevřený zápas o čtvrté místo se hrál 9. března 1979 mezi Kladnem a Litvínovem. Padlo v něm málo gólů, ale diváci se nenudili. Vynikající výkon podal hostující brankář Hrabák, jehož překonali jenom nejlepší ofenzivní kanóny kladenského dělostřelectva - Milan Nový a Eduard Novák. Připomeňme, že tehdy už nehráli pohromadě. Novákovi se sezona dlouho nevedla a pookřál až poté, co ho trenér Bohumil Prošek hodil do třetí formace. Tam Eda zase začal góly dávat, což předvedl už tři týdny před tímto mačem s Litvínovem - ve finále PMEZ proti Spartaku Moskva. Tady vítěznou brankou formu jen potvrdil.



9. března 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17:38 Milan Nový (Miloslav Hořava) PP1, 55:23 Eduard Novák (Lubomír Bauer) - 05:06 Josef Ulrych (Čestmír Kodrle). Vyloučení: 3:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 43:21 (12:9, 18:7, 13:5) Diváci: 3700.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Kopecký, Reckziegel.

Čtvrtfinále play off v roce 2008 se Kladnu nepovedlo. Proti odpočatému vítězi základní části Českým Budějovicím šel tým sice povzbuzen výbornými výkony z předkola s Plzní, ale také notně oslaben. Skvěle hrající Ševc měl kvůli zranění po sezoně, chyběl i zkušený Štěpánek a hlavně fantom té sezony Martin Procházka. Ten se vrátil do sestavy 9. března na první domácí zápas a zásadně přispěl k jediné výhře Kladna nad favoritem. Těsně před koncem druhé třetiny překonal v úniku brankáře Turka, který se vrátil z NHL a Kladnu nedovolil ve třech z pěti zápasů série ani jeden gól. Martin ho ale překonal a v závěru zápasu měl lví podíl i na rozhodující brance. Trefil tyčku a dojíždějí Patera zasunul puk na místo určení.

9. března 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 09:33 Jaroslav Kalla (Radek Bělohlav) PP1, 39:32 Martin Procházka (Aleš Pavlas), 53:52 Pavel Patera (Martin Procházka) SH1, 59:52 Pavel Patera (David Hájek) ENG - 07:10 Petr Sailer (Kamil Brabenec), 40:28 Kamil Brabenec (Michal Hudec). Vyloučení: 7:7 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 33:40 (9:12, 10:13, 14:15) Diváci: 6297.

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Trončinský, Růžička, Šmach (od 50. Pavlů) - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Nedvěd, Gardoň, Kuchler - Horna, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Čurilla, Tomajko.

Video z celé série najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

Už je to rovných pět let, kdy hokejové Kladno muselo skousnout jeden z největších malérů svojí historie. Tým sice vyhrál základní část I. ligy, v cestě do extraligy se mu však postavilo Ústí s několika kladenskými odchovanci (trenér Mach, Melka, Tenkrát, Kuchler) a hlavně skvěle hrající formací Kloz - Roubík - Tůma. A to bylo nakonec víc, i když šestý zápas na ledě soupeře byl vyrovnaný a Rytíři v něm dokonce chvíli vedli. Rozhodovalo až prodloužení a v něm senzační postup Severočechů jistil Jaroslav Roubík. Pro mužstvo ofenzivních hvězd Stach, Bílka nebo Nashe či bojovného kapitána Skuhravého to bylo tvrdé procitnutí.



Video ze zápasu najde ZDE:

Zdroj: Youtube

12:58 Vladimír Brož (Antonín Melka, Jiří Kuchler) PP1, 23:54 David Tůma (Jan Pohl, Jaroslav Roubík), 43:10 David Tůma (Jan Kloz, David Bernad) PP1, 67:45 Jaroslav Roubík (Jan Pohl, Petr Tenkrát) 4/4 - 25:01 Václav Skuhravý (Brendon Nash, David Stach) PP1, 25:52 Patrik Machač (Tomáš Redlich), 42:20 Denis Kindl (David Růžička, Jurij Repe) PP1. Vyloučení: 8:6 Využití: 2:2 Střely na branku: 42:48 (10:10, 15:14, 8:19, 9:5) Diváci: 5468.Mensator (od 56:38 Cikánek) - Nash, Kehar, Růžička, Repe, Ptáček, Těrnavskij - Dvořáček, Skuhravý ©, Procházka - Bílek, Stach, Kindl - Dalecký, Machač, Redlich - Strnad, Pitule, Lukáč.

Ostatní zápasy 9. března (od roku 1966):

9. 3. 1968 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

9. 3. 1976 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 2:8 (2:3, 0:1, 0:4)

9. 3. 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

9. 3. 1982 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 PP (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

9. 3. 1986 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

9. 3. 1997 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

9. 3. 2003 HC DUKLA JIHLAVA - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

9. 3. 2006 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

9. 3. 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

9. 3. 2010 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC GEUS OKNA KLADNO 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

9. 3. 2016 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK