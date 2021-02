Hokejový klub Rytíři Kladno s ohledem na dlouholetou spolupráci se Základní školou Brjanská (12. ZŠ Kladno), opět informuje o možnosti zápisu budoucích žáků prvních tříd, kteří hrají hokej. Zápis bude možný v termínu od 16. do 17. dubna 2021.

Chcete vaše dítě zapsat do hokejové třídy? Volejte koordinátorce kladenské mládeže Petře Kvasilové (607 068 084).

Ještě jste s hokejem nezačali? Nevadí, pro zápis není podmínkou, aby vaše dítě už hokej hrálo, začít s ním může až po nástupu do školy. "Pandemie koronaviru sice letos pozastavila soutěže mládeže, ale my věříme, že v létě se na led pomalu zase vrátíme. Velice nám zaleží na tom, aby současná situace neovlivnila zájem o hraní hokeje na Kladně. Sport je pro všechny velice důležitý a my bychom neradi, aby na něj děti zanevřely," zdůrazňuje generální manažer kladenské hokejové mládeže Jan Kregl.

I přes aktuální omezení v souvislosti s pandemií koronaviru se zápis na 12. ZŠ bude konat. Škola chce opět tzv. hokejovou třídu znovu otevřít. "A pokud jste právě třeba kvůli současným omezením letos nestihli s vaším synem či dcerou zajít na led a dítě s hokejem tak ještě nezačalo, začne klidně až s nástupem do školy. Určitě to není pozdě," dodává Kregl.

Největší výhodou pro žáky, kteří hrají hokej a navštěvují školní třídy na 12. ZŠ, je uzpůsobený školní rozvrh hodin hokejovým tréninkům a navýšený počet hodin tělesné výchovy.

Pokud by vás o škole cokoliv zajímalo, kontaktujte zástupce školy na tel. čísle 312 310 100, v případě dotazů k tréninkům a celkové organizaci klubu Rytíři Kladno volejte už zmíněné koordinátorce kladenské hokejové mládeže Petře Kvasilové.

Podrobné informace o pokynech k zápisu naleznete na webu školy: ZDE

VÝHODY HOKEJOVÝCH TŘÍD:

- každý týden 2 hodiny ledu navíc pro každou školní třídu

- na odpolední školní i oddílové tréninky děti svážíme autobusem ze školy

- z ranních školních tréninků odvážíme děti autobusem do školy

- před i po tréninku je na zimním stadionu pro školní děti otevřen klubík

- velmi úzká spolupráce mezi trenéry a kantory