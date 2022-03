To je dobrá zpráva pro ty, kteří se v Kladně na opravený stadion těší. Informovalo o tom vedení magistrátu po pondělním zasedání rady města. Právě rada 16. března předloží ke schválení zastupitelům kompletní rozpočet města.

Ten má rekordní výši přes 2,6 miliardy korun a vešla se do ní i šedesátimilionová investice do stavby třetího patra zimáku. To poskytne nezbytné zázemí pro fungování hokejového klubu, pořádání extraligových utkání a dalších sportovních či kulturních akcí.

Město zakázku v lednu dočasně pozastavilo, protože vyjádřilo obavy, aby víc než půlmiliardovou rekonstrukci nemuselo platit samo. Nemělo totiž prostředky od Národní sportovní agentury, ani od Krajského úřadu Středočeského kraje, s nimiž počítalo.

Mezi primátorem Kladna Milanem Volfem a hejtmankou kraje Petrou Peckovou se následně rozpoutala mediální přestřelka. Tento týden by se ale obě strany měly sejít a ve spolupráci s majitelem hokejového Kladna Jaromírem Jágrem se pokusit se přece jen najít společnou řeč.

Jednání běží rovněž s Národní sportovní agenturou a podle Milana Volfa je na dobré cestě.

„Od chvíle, kdy jsme pozastavili zakázku, probíhá konstruktivní a korektní jednání nad přidělením dotace s Národní sportovní agenturou, s níž jsme v uplynulých dnech udělali kus práce. Ve středu jedeme společně s Jaromírem Jágrem na setkání s hejtmankou Petrou Peckovou. Uvidíme, jaké jsou nebo nejsou možnosti kraje podpořit investici do stadionu. Každopádně budeme respektovat svébytné rozhodnutí kraje a rekonstrukci zimního stadionu tak jako tak určitě dokončíme," ubezpečuje Milan Volf ve svém prohlášení.

Zároveň doplňuje, že rozpočet města není nafukovací a město musí do svého rozvoje investovat komplexně, nejen pouze do jednoho velkého projektu. „A to bude možné pouze v případě, že na rekonstrukci zimáku město nezůstane samo, zejména když byly učiněny sliby o spolufinancování,“ dodal kladenský primátor.

Zimní stadion v Kladně byl do současné podoby vystavěn v roce 1959, od té doby prošel pouze několika menšími úpravami. Zásadní rekonstrukce včetně výměny střechy v havarijním stavu byla odsouhlasena v květnu roku 2020 a zahájena po konci loňské hokejové sezony, v níž Rytíři slavili návrat do nejvyšší soutěže.

Stadion kromě nich využívají mladí hokejisté a krasobruslaři PZ Kladno, další amatérské a mládežnické oddíly i školy. Po rekonstrukci může stadion sloužit také k pořádání kulturních akcí a mimo lední hokej a krasobruslení hostit další sporty.