Hokejový talent Šapovaliv trefil olympijský bronz

Talentovaný kladenský hokejista Matyáš Šapovaliv na sebe hodně upozornil na zimních olympijských hrách ve Švýcarském Lausanne. Teprve patnáctiletý mladík, jehož už však rytíři vyzkoušeli i v juniorce, vstřelil v zápase o bronz rozhodující branku, a to pouhé dvě vteřiny před koncem! „Nejdůležitější gól mé kariéry,“ rozplýval se reprezentant do 16 let.

Matyáš Šapovaliv (uprostřed) s dalšími českými medailisty: brankářem Štěpánem Malečkem (vlevo) a Zuzanou Trnkovou. | Foto: Foto: ČOV/ Václav Pancer