Na ledě to opět byla celkem divočina. Mohl byste popsat, co vlastně diváci na stadionu mohli sledovat?

No, výhru… (směje se) První třetina se nám moc nepovedla. Klasicky. Nevím, čím to je. Jestli musíme dostat nějaké góly, aby nás to nakoplo. To prostě není dobře. Nemůžeme se teď plácat po zádech, že bylo všechno super. Když to bylo 0:3… Když nebudeme mít štěstí, tak to neotočíme. U prvních dvou gólů jsme měli štěstí, že jsme je tam vůbec dali. Taky jsme se tam mohli trápit až do konce.

Měl jste tam přihrávku na první gól Stacha, který obrat pomohl nastartovat. Co gólu předcházelo?

V první třetině nám to nešlo, nedostávali jsme se k Plzeňákům vůbec do pásma. Do druhé třetiny jsme si řekli, že musíme hrát naši hru, jak to s Ádou a Džegrem hrajeme. Po buly měl Jarda puk v koutě, vzal jsem si ho od něj a Áda byl dobře před bránou a trefil to. Určitě nás to nakoplo.

Můžete prozradit, co se po první třetině, když jste prohrávali 0:2, dělo v kabině?

Že bychom po sobě křičeli, to určitě ne. V klidu si to řekneme. Ale nevím, kde je ten problém, že potřebujeme dostat góly, abychom se rozjeli. Kdybychom takhle hráli od začátku, tak by to byla bomba.

Ve druhé třetině jste se popral. Jak se to semlelo?

S Jardou jsme tam jeli dva na jednoho. Vystřelil jsem a jak jsem koukal, kam letí puk, tak jsem zavadil o gólmana. Když jsem si to uvědomil, tak jsem se mu jel omluvit a skočil tam na mě nějakej Plzeňák (Kaňák). No nic, tak jsme se tam chytili. Nic hrozného, hlavně nic osobního. Jen jsem shodil jednu rukavici, tak jsem dostal desítku navíc.

Přitom do potyčky jste se dostal už minulý zápas v Pardubicích…

Oni si mě asi vyhlíží, vyhledávají to se mnou (směje se).

Když Kladno přebíralo vedení v zápase, sledoval jste to pouze z trestné. Dá se vůbec vyjádřit, jaké tam hráč prožívá pocity?

Bylo to super, byl jsem rád, že to tam kluci dali, ale na druhou stranu mi bylo líto, že jsem s nimi nemohl být na ledě. Navíc tam byla hrozná zima (směje se).

A asi tam člověk musí mít i nervy, že?

Jak tam dali ten gól, tak jsem byl nervní. Každou chvíli se tam přerušovalo, ale nakonec mě teda pustili (směje se). Naštěstí alespoň ten konec jsem si užil zase na ledě.

Jan Šejhl