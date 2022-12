Rytířům opět vyšel tah s nasazením brankáře Adama Brízgaly, který je v pohodě a po Plzni odchytal další výborný duel. Ani on nakonec ale bod pro Kladno do tabulky nevyčaroval, když v poslední minutě neměl nárok proti zakončení Peter Kriegera.

Rytíři šli do zápasu s až moc velkým respektem a dali hostům do první pauzy několik velkých šancí na otevření skóre. Jenže Fridrich pálil mimo, Mueller zapomněl, že je střelcem a ve skvělé pozici hledal Kriegera a neuspěl ani ex-kladenský Marosz. Trestala druhá lajna Kladna, když připravila tutovku Brodeckimu a ten šestým zásahem v sezoně zase připomněl, že po slabším úvodu sezony už formu chytil. "Přijeli jsme s jasnou taktikou uhrát první třetinu na 0:0 a nakonec měli řadu šancí a přečíslení a paradoxně ještě dostali v poslední minutě gól,“ popisoval pro hosty smolnou úvodní část trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Po zkažené Spartě čtyři domácí zápasy. Na úvod favorit z Vítkovic

„Přijdu, až nastavěj zrcadlo,“ zabrousil v Kladně hodně neoblíbený spolukomentátor Milan Antoš na nesmrtelnou komedii Vesničko má středisková. Asi netušil, že v ruchových mikrofonech je slyšet, každopádně Rytíři zrcadlo nastavili lépe než v první části. Alespoň v první deseti minutách, kdy jakoby hosty zaskočili a měli řadu šancí. Jenže situace se otočila, tentokrát skórovali hosté, elitní extraligový nahrávač Mikuš vyřešil brejk dokonalou příhrou Maroszovi.

Stále lepší obránce Babka pak sice ještě jednou Stezku svým druhým gólem kariéry ještě jednou dal Kladnu naději perfektním zakončením nad rameno Stezky, ale jeho tým si neodpustil další chyby a jednu potrestal Chlán.

To už Vítkovice zase hru ovládaly, ale ve třetím dějství jejich tlak otupily první tři kladenské přesilovky. Jenže hosté je ubránili bezchybně, přestože 14 vteřin se po vyhození Gewieseho museli bránit jen ve třech.

Pak ale rozhodčí šokovali stadion vyloučením Procházky za normální zákrok na Kriegera a jak už to bývá, postižený po chvíli šťastně trefil puk ze vzduchu a zápas rozhodl. Chybělo 48 vteřin a Brodecki ještě měl dvě šance, jenže Stezka už puk za záda nepustil. "Zabolelo to," přiznal po utkání v rozhovoru pro ČT Jakub Babka a litoval neproměněných přesilovek. "Nám to tam nespadlo, jim ano. Nebyl to žádný velký signál, ale perfektně to zakončil," uznal Babka.

"Těžké, vyrovnané utkání. Museli jsme po první třetině hru otevřít, což nebylo moc dobré, tam nás jasně podržel Stezka, ale nakonec jsme třetinu vyhráli a ve třetí před klukama musím smeknout za to, co ubránili, i když jsme si za oslabení mohli sami. Urputnou obětavostí hráčů jsme to zvládli a nakonec sami z přesilovky rozhodli. Hrozně cenné vítězství zvenku, je to za námi a jsme šťastní,“ oddechl si Miloš Holaň.



Domácí Otakar Vejvoda pro zklamání zhodnotil duel jen ve zkratce. „Nebyli jsme spokojeni s první třetinou, pak se to zlepšilo a měli jsme i šance na 2:0. Nakonec to šlo do remízy a měli jsme přesilovky, skoro nic jsme v nich ale neměli a chvíli před koncem jsme inkasovali,“ hlesl.

Brízgalu mrzely výpadky, nevyužité přesilovky a hlavně rozhodující branka

Adam Brízgala byl blízko, aby stejně jako v Plzni vychytal cennou remízu. Nakonec inkasoval nechytatelně 48 vteřin před koncem od Kriegera a Kladno nemá nic. "Mrzí to. Dostat gól minutu před koncem, k tomu se nedá co říct," soukal ze sebe mladý gólman a litoval tří nevyužitých přesilovek. "Je to škoda, tam jsme měli šanci rozhodnout. Jak se říká: nedáš – dostaneš. Nerad tomu věřím, ale přesně tak to vyšlo," pokyvoval smutně hlavou.

Podle něj zahráli Rytíři dobře, ale měli dost výpadků. "Půl třetiny se nedostali k nám do třetiny, dalších deset minut se hrálo jen u nás. Góly dali nehezké," mínil, i když o tom prvním to neplatí, tam Mikuš přihrál Maroszovi perfektně.

Rytíři jsou tak v tabulce i nadále poslední a musí se snažit vydolovat body z dalších domácích duelů. "Tlak si dáváme sami na sebe každý zápas. Každý bod potřebujeme, aby to bylo vidět v tabulce. Snad nám další domácí zápasy pomůžou," dodal Adam Brízgala.

Rytíři Kladno – Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Branky a nahrávky: 19. Brodecki (Indrák, Klepiš), 28. Babka (Cibulskis, Plekanec) – 24. Marosz (Mikuš), 31. Chlán (Raskob, Lakatoš), 60. Krieger (Bukarts, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Svoboda, Gerát. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváků: 1552.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Babka, Cibulskis, Sotnieks, Ticháček – Kubík, Plekanec, Procházka – Brodecki, Klepiš, Indrák – Pytlík, Zikmund, Melka – Bláha, Filip, Michnáč – Beran.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Dej, Lindberg, Kalus – L. Krenželok, Marosz, Bernovský.