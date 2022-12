„Člověku hokej chybí, ať je to jak chce. Navíc když člověk vyjede na led právě tady, kde vyrůstal, tak něj dýchne trochu nostalgie. Navíc z dětí mě viděla hrát jen dcera, která je nejstarší, kluci ne,“ říkal po utkání a rozhovor právě kvůli synům musel přerušit.

Blížil se totiž sám Jaromír Jágr a Tomáš Horna chtěl svým dětem zprostředkovat společné foto s nejlepším českým hráčem všech dob. „Jsem rád, že mám u sebe kluky a že si to společně užíváme. Oba jsou sportovně založeni, starší už hraje fotbal, tyhle věci mě dělají šťastným,“ povídal muž, který se o svých životních peripetiích vyzpovídal otevřeně pro server bezfrazi.cz.

Hodně odvážné, nicméně takový byl i během hokejové kariéry, kdy se beze strachu vrhal mezi soupeřovy obránce a dával pěkné góly.

Dokonce jako jediný Kladeňák ovládl anketu České televize Gól roku, kdy se v nájezdu na třineckého gólmana Vojtka otočil o 360 stupňů a zavěsil.

Odvážně působil také při nedělní exhibici a bylo vidět, že po zkušenosti s prací kondičního trenéra fotbalové Sparty a Českých Budějovic je i v dvaačtyřiceti letech pořád ve formě. „Byl jsem asi třikrát na ledě, ale nohy už člověka neposlouchají jak by chtěl. Nicméně nějaké věci máš naučené a děláš je spontánně. Přece jen celý život jsem hrál hokej, nějaké automatismy tam jsou,“ vysvětloval svou herní pohodu, ale dodal: „Tady to nebylo o tom dát góly, ale sejít se. Je fajn, že se takové akce dějí, že se my, bývalí spoluhráči sejdeme, popovídáme a zavzpomínáme.“

Mimochodem v kabině byl s Jiřím Zemanem a Michalem Havlem první, hned se usadili a všechno probírali. „Jako kdysi na tréninku, úplně se mi to vrátilo do vzpomínek,“ zasnil se Tomáš.

Kladeňáky pochválil za to, jak parádní atmosféru „starým pákám“ vytvořili. „Atmosféra byla úžasná, čekali jsme míň lidí než přišlo. Ale v Kladně je zimák specifický a skvělou atmosféru tady dokázaly udělat v minulosti třeba i jen dvě tisícovky diváků. Ten zimák je na tohle prostě stavěný,“ usmál se a doplnil, že právě proto ho hráči mají rádi. „A je vidět, že fanoušci také. Mají rádi nejen zimák, ale prostě hokej a mě jejich povzbuzování pomohlo vybavit si myšlenky na dobu, když jsem ještě sám hrál,“ zůstal nostalgický.

A doufá, že se do útrob stadionu ještě minimálně jednou vrátí, za dva roky přece slaví kladenský klub stovku let od založení a Jaromír Jágr už teď hráč upozornil, aby zůstali ready, že se s nimi počítá! „Jo jo, říkal to, abychom se udržovali a nebyli tlustí. Takže když podmínku splním, budu moci a dostanu pozvánku, rád dorazím,“ dodal se smíchem někdejší juniorský světový šampion.

Moc Čechů se takovým triumfem pochlubit nemůže.