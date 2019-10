Vít Heral za sebou nechal velký kus práce. Za vše jmenujme výluku v NHL, kdy Kladno s hvězdami vyprodávalo 02 Arenu, poté bolestný sestup z extraligy, po němž i zásluhou Herala zůstával klub v marketingu na extraligové úrovni. Vymýšlel speciální dresy, speciální zápasy, každé jaro trpěl při neúspěšných pokusech Rytířů vrátit se mezi elitu. Nakonec se i on dočkal a právě to bylo pokynem, aby v modrobílém klubu zaklapl desky a skončil. S grácií, ta k němu odjakživa pasuje. Což doložili i fanoušci, kteří mu před zápasem s Olomoucí vyvěsili v kotli velké choreo s nápisem: Vítku díky, zůstaň jedním z nás.

Klub i vy jste se konečně dočkali postupu zpátky do extraligy, proč jste vůbec právě v téhle chvíli skončil?

Osm let je docela dlouhá doba a mohu si vypůjčit citát Jaromíra Jágra: I když miluješ bábovku, nemůžeš pořád jíst jen ji.. Navíc mi kdosi označil za tlumič zájmu o Jaromíra, k tomu všemu je tiskový mluvčí tak trochu hromosvodem problémů. To vše se za osm let nasčítalo a pak, i když tu práci miluješ a naplňuje tě, všechno tě dožene. Mám dvě malé holčičky, a protože jsem svou práci dělal srdcem i duší, člověk musí srdce a duši dát hlavně svým nejbližším.

Jak mám rozumět výrazu: tlumič zájmu o Jaromíra?

O Jardu byl obrovský zájem vždycky. Ať už hrál v Americe, nebo byla výluka, nebo je teď tady. Kdokoliv po něm něco chtěl, často to skončilo u mne. Ať už to byli sponzoři, fanoušci nebo média. Zachovat se ke každému slušně je v tu chvíli složité. Hlavně ve chvílích, kdy víte, že Jaromír není schopen vyhovět.

Ale zase kolik tiskových mluvčích má výsadu, že může pracovat s někým tak známým?

To ano, jenže já zažíval v kladenském hokejovém klubu tři světy: jedním byl Jaromír Jágr, druhým extraliga a třetím druhá nejvyšší soutěž. To zažije málokdo, říkal jsem tomu horská dráha. Bylo to sice extrémně zajímavé, ale také náročné.

Kladno prožívalo během těch „vašich“ osmi let také horskou dráhu. Hektickou výluku, kdy hrálo zápasy v 02 areně, pak ale sestup z extraligy, několik marných pokusů o návrat a pak konečně vytoužený postup…

Nejnáročnější a nejbolavější byly psychicky ty nepostupy, jak tomu říkám já. Třeba když jsme vypadli s Ústím, ač jsme měli výborné mužstvo. Já si tehdy vysnil, že se to povede, až se Jaromír vrátí do Kladna. A ono se to do puntíku naplnilo, navíc v definitivním zápase v Budějovicích nastřílel čtyři góly. Vidíte, tehdy ho kdekdo kvůli zraněním odepisoval, nebyli jsme úplně favorité a povedlo se. Vychutnal jsem si to, bylo to nádherné.

Už rok před postupem jste tvrdil, že svou pozici opustíte, až Kladno konečně postoupí, měl jste tak jasno?

Ale nikdy jsem nechtěl utíkat z druhé ligy. Tak jsem to i Jaromírovi řekl, když jsem teď končil: Moje mise s postupem končí, můžu se věnovat něčemu jinému.

Ještěže to samé neřekl on…

(smích) To ano!

Sladké byly oslavy postupu, ale co hořké kapky? Jaké máte nejhorší vzpomínky?

Asi když jsme sestoupili z extraligy, a také po zmíněném vypadnutí s Ústím. To bylo období zmaru, kdy se navíc řešily ještě další nepříjemnosti a Jaromír byl za mořem. Tehdy to bylo těžké, ale složitý byl třeba i můj začátek v klubu.

Co konkrétně?

Já do toho šel s touhou, aby vše začalo fungovat až v nadstandardu. Neměl jsem však tým lidí, jaký funguje třeba nyní, kde už je v běhu redakce, produkční tým, pozlátko kolem zápasů. Je skvělé, že se tak kvalitní partu povedlo za roky mého působení vybudovat.

V čem je největší profesní rozdíl mezi Vítem Heralem před osmi lety a nyní?

Já byl velký nadšenec, klub jsem znal jako fanoušek výborně, byla to moje největší záliba. Své nadšení jsem dokázal přetavit ve výsledky. Teď po osmi letech mám zase obrovské zkušenosti, které jsem načerpal jak vedle Jardy, tak i z nepříjemných věcí. Třeba při výluce jsem jel vážně hlavně na nadšení a zpětně bych některé věci udělal trochu jinak. Hlavně mi nepomáhal tým lidí, jaký mají Rytíři teď. O2 arena byl prostě masakr, někdy se prostě ani nešlo spát (smích).

Ale zase to byl prubířský kámen, ne?

Je fakt, že jsem si pak říkal, že když už jsem zvládl tohle, tak zvládnu i ostatní.

Na co nebo na koho budete vůbec nejvíce vzpomínat?

Pochopitelně musím jmenovat Jardu Jágra, ale víc už nikoho. Seznam jmen by byl dlouhý. Možná to bude znít neskromně, ale já mám prostě dobrý pocit z toho, že jsem ovlivnil pár mladých lidí z mého týmu, kteří se teď už PR vlastně živí. Že jsem jim dal šanci, něco předal a oni to teď zvládají na velice dobré úrovni.

V marketingu jste byl úspěšný se spoustou dobrých nápadů, třeba se speciálními zápasy. Nechal jste se ovlivňovat i zámořím, kde jste za Jágrem také byl a viděl vše zblízka?

Jarda mě musel vždycky spíš brzdit. Já si v USA sice všechno možné zapisoval do notýsku, fotil a koukal, jak co dělají, ale pak přišel Jarda a vysvětlil mi, že sice ví, že bych to také zvládl, ale že musím koukat na rozpočet. Že Kladno není NHL a lístky se tu platí v korunách, ne v dolarech.

Ve vaší pozici ale nebylo důležité vyjít jen s JJ68, ale také s fanoušky, často neúprosnými kritiky, kteří umí udělat pořádný „bugr“. Vy jste si k nim cestu našel, velká většina vašeho odchodu litovala a dokonce se rozloučili pěkným choreem. Jak se vám to povedlo?

Také to nebylo vždycky ideální (úsměv). Recept je ale jednoduchý: já jsem vlastně také pořád fanoušek. Jeden z nich. A tedy si dovedu představit, jaké je to v hledišti. Když tuhle zkušenost máte a k tomu nějakou empatii, může to fungovat. Moje krédo je, že se k ostatním musím chovat tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Proto vždy když mě o něco poprosili, snažil jsem se jim vyjít vstříc.

Naznačil jste, že ne vždy bylo vše ideální, co třeba?

Fanoušci jsou různí, a co se může líbit jednomu, druhý neuzná. Proto jsem se s nimi některé nápady snažil konzultovat. Příkladem mohou být růžové dresy (v rámci loňského Movemberu), o nichž jsem věděl, že se radikálům sotva budou líbit. Ale byl jsem přesvědčen, že když je to pro jednou a pro dobrou věc, tak to skousnou. Kdybych jim to řekl v roce 2011, asi by mi některý z nich vykostil (úsměv). Nakonec se se mnou rozloučili nádherným choreem, což mě ohromně potěšilo a moc jim za to děkuji.

A kdy jste s nimi měl nejkritičtější moment?

To bylo po prohře s Benátkami doma 0:6. Tehdy kluci další zápas vyhráli a nešli na děkovačku. Došlo k velkému rozkolu, který jsem musel řešit jak v kabině, tak u fanoušků. Nikdo tehdy nezvolil dobrý způsob, ale chápal jsem všechny. Nakonec se obě strany potkaly a nějakým způsobem se vše vyříkalo.

Kam se vydáte profesně dál? Chcete se věnovat rodině, ale za něco žít musíme všichni…

Dám si nějaký čas, vše si chci rozmyslet. A najít si nějakou práci nejlépe v marketingu, kde by se moje všestrannost mohla uplatnit. Chtěl bych také zkusit napsat nějakou knížku – to ale spíš jako hobby.

O hokeji, o Jágrovi?

O Jardovi bych něco napsat chtěl, a protože prohlásil, ať si napíšu, co chci, souhlas mám (smích). Možná se někdo usměje, ale rád bych zkusil napsat i nějakou pohádku. Mým holkám je teď předříkávám pořád. Tvůrčí věci mě baví a doteď jsem na ně neměl čas.

Vylučujete návrat do klubu?

Nikdy neříkej nikdy, ale já vazby nepřetrhal. S Jardou jsem v kontaktu pořád, s ostatními kluky z redakce také a cokoliv budou potřebovat, rád jim pomohu. Skončil jsem sice v klubu, ale neumřel jsem, žít budu pořád v Kladně.

Už nejste tiskový mluvčí, takže můžete hodnotit i hru: Jak si povedou Rytíři v extralize?

Vidím to na postup do předkola a z něj by mohli klidně postoupit a stát se černým koněm play off. Jako se to kdysi povedlo Kometě. S Jágrem v sestavě se mohou dít věci.