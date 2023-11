Páteční kolo hokejové extraligy připravilo hodně speciální duel hlavně pro Radka Smoleňáka. Ten se totiž poprvé od přestupu do Kladna vrátil do Hradce Králové, kde hrál dlouhých šest sezon. Domácí si pro svého bývalého kapitána připravili jak poděkování přímo na ledě, tak velký transparent v kotli. Kladno sice rychle vedlo, chvíli to vypadalo, že dokonce o dvě branky. Tu druhou ale rozhodčí odvolali. Smoleňákovo Kladno nakonec odjíždí s nejtěsnější možnou prohrou 1:2.

Extraliga - 21. kolo: Mountfield HK - Rytíři Kladno. | Foto: Lubomír Douděra

Jaký byl pro vás začátek a úvodní ceremoniál?

Bylo to krásné. Nevěděl jsem, co mě tu čeká, jak mě tu přivítají. Doufal jsem, že mě přivítají hezky. A tohle bylo nad rámec očekávání. Ukazuje to, jak skvělá organizace Hradce i místní fanoušci jsou. Je to pro mě nejsilnější zážitek. Myslel jsem, že to udržím, ale rozložili mě ještě před zápasem.

Vás to možná rozložilo, ale to vůbec neplatí o Kladnu. Bohužel rozhodčí neuznali druhý gól. Co jste potom u rozhodčích zjišťoval?

Jen jsem se ptal, co se stalo. Jsou pravidla, že někdy gól platí, někdy neplatí. Teď asi usoudili, že to bylo kopnuté naschvál.

Byl to klíčový okamžik?

Určitě by to bylo komfortnější. Měli jsme tam šance ještě předtím, než jsme dali první gól. Začátek jsme měli dobrý. Bohužel máme problém s dáváním gólů a ve hře kolem brankoviště. Takže to mrzí.

Zdroj: Jan Šejhl

Domácím jste dlouho brali vítr z plachet.

To je přesně to, co říkám. Pokud chceme být úspěšní, musíme být nejpracovitější a nejagresivnější tým v lize. Nechci nás snižovat, ale nemůžeme si to s nikým rozdávat hokejově. Když budeme nepříjemní, otočí se to na naši stranu.

Zase jste hráli dobře, ale bodově to úspěch opět nepřineslo…

Hokej se hraje na góly, to je jasné. Ale mám nastavení, že když vidím, jak makáme na tréninku, tak věřím, že štěstěna je férová a vrátí nám to. Nesmíme mít hlavy dole a podat se tomu. Zítra je nový den. Musíme pracovat, poučit se z malých chyb, které jsme udělali. Hradec dál gól z našich chyb. Darovali jsme jim to.

Pytlíkův gól a dál nic. Rytíři v Hradci Králové těsně prohráli

Spadly z vás emoce, když začal zápas?

Pak už jsem to nevnímal. Věděl jsem, proč jsem tady. Abychom získali bod. To se nám bohužel nepodařilo. Když budeme pracovat tak, jak pracujeme, tak se to k nám obrátí.

Měl jste v kalendáři poznamenáno, že vás čeká návrat do Hradce?

Jasně, že jsem o tom věděl. Děti mi to připomínaly, spousta lidí mi volalo. Je to pro mě o to silnější, že mě lidi ocenili za tu práci, co jsem tu odvedl. To je víc než góly, medaile či peníze. Moc si toho vážím a děkuji jak vedení, tak těm, co vyrobili ten hezký transparent. Nejradši bych si ho vzal domů a tam si ho vylepil. Tak velký barák ale nemám (směje se).

Jak těžké bude ve formě poslední doby se připravit na nedělní důležitý duel s Mladou Boleslaví?

Uvědomujeme si, že to bude hodně důležitý zápas. Musíme si nastavit hlavy a v neděli to bude zápas téhle půlky sezony.