Teprve jedenadvacetiletý útočník rozjel svou kariéru mezi dospělými velmi zajímavě, první dvě sezony v dresu Kladna byly více než dobré. Dokonce se dostal do juniorské reprezentace a bojoval o účast na MS. Zlom přišel v postupové sezoně Rytířů (2018-19), kdy se Kubík po zranění nedostal do formy, trenéři Lidický s Čermákem ho stavěli mizivě, přesto dostal nabídku z Mountfieldu.

Tam také podepsal smlouvu, ale do základní sestavy A týmu se dostával málo. Nakonec si zahrál 18 zápasů (2+1), jinak pendloval na Slavii, kde sešívaným pomohl mnohem vydatněji (29 zápasů, 7+21). Celkově hradecké angažmá nehodnotí špatně. „Byla to velmi dobrá zkušenost. Cítil jsem, že potřebuji změnu a určitě mi to pomohlo. I když jsem si v extralize tolik zápasů nezahrál, užil jsem si to. Vedle extraligy jsem naskočil i do Champions Hockey League, byla to dobrá sezona,“ říká Kubík, na němž by mohla stát ofenziva Rytířů velmi znatelně, je to hráč do prvních dvou útoků. A dokonce si zahrál před dvěma lety v jednom útoku s Jaromírem Jágrem – a šlo mu to hodně dobře.

Příchod Kubíka si chválí i manažer Rytířů David Čermák, který ho velmi dobře zná. „Adam je Kladeňák, který mi v mládežnických kategoriích prošel rukama. Věříme, že nám pomůže, a že se nám typologicky hodí do útoku, ze kterého spousta hráčů po uplynulé sezoně odešla,“ řekl na klubovém webu Rytířů Čermák s dovětkem, že Kubík má vyřízeny střídavé starty do Hradce, přednost ale budou mít zápasy v kladenském dresu.