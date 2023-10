Na tříbodovou výhru hokejové Kladno dál čeká, od začátku přípravy není schopné v normální hrací době porazit extraligového soka. S Hradcem Králové vedli Rytíři 2:0 a 3:2, ale ani jednou náskok neudrželi a dvanáct vteřin před koncem prodloužení inkasovali rozhodující branku od Kanaďana Lallanceta. "Neodehráli jsme špatné utkání, ale cestu k vítězství jsme zase nenašli. Jeden bod za takový výkon není ideální,“ byl zklamán kladenský asistent kouče Pavel Skrbek.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) - Hradec Králové. | Foto: Foto: Josef Poláček

Neuznaného gólu Plekance po trenérské výzvě hostů nemuseli Rytíři zase tak moc želet, protože druhou třetinu začali velmi dobře a dali dva výstavní góly. Jaromír Jágr, který opět nebyl na střídačce, sledoval z tribuny, jak nejdřív využil chyby Lallanceta Procházka, projel se obranou a vychutnal si i gólmana Kiviaha. Chvíli na to Klepiš našel Tralmakse a Lotyš stihl bleskovou kličku do forhendu.

Jenže domácí, za které poprvé nastoupil Radek Smoleňák, posila právě z Mountfieldu (dostalo se mu velkého aplausu), doplatili na následnou pasivitu. Patnáctiletého benjamínka Novotného nechali dorážet hned dvakrát, a tak mladík neváhal a při prvním prvním extraligovém startu hned skóroval. To se kdysi nepovedlo ani kladenskému kapitánovi Tomáši Plekancovi, byť také on si první start připsal v patnácti a v pátek do bylo rovných 25 let. Mimochodem tehdy ho postavil trenér Otakar Vejvoda, nyní je koučem jeho syn…

Hradec po chvíli vyrovnal svým nejproduktivnějším hráčem Okuliarem, jenž nachytal brankáře Bowa střelou z úhlu pod horní tyč. Hodně laciné…

Zmíněný Plekanec se podílel i na další brance Rytířů ve třetí části, kdy s Ticháčkem nabili Tralmaksovi a střelec zápasu parádně skóroval. Jenže hezké góly domácím nestačily, když neuhlídali volného Zachara a ten zase vyrovnal. Hradec pak mohl brát i tři body, dvě jasné šance mu však zlikvidoval Bow a napravil tak selhání u druhé branky.

A protože svou velkou šanci nezvládl ani Smoleňák, hollywoodský příběh se nekonal. V prodloužení sice tentokrát bylo Kladno víc na puku, ale poprvé v sezoně ho nezvládlo, když Sideroff nechal Lallanceta projet až před Bowa a zavěsit.

Kouč Hradce Tomáš Martinec uznal, že do poloviny zápasu bylo Kladno lepším týmem, který byl silnější na puku a vytvářelo si víc šancí. „Držel nás Kivi, ale paradoxně po druhém kladenském gólu jsme našli nohy, začali bruslit, uhrávali souboje. Vrátili jsme se do zápasu a oceňuji tým za to, že i když v závěru dostal gól na 3:2, dokázal zmobilizovat síly a zase vyrovnat. Že bereme dva body, toho si moc vážíme,“ řekl Martinec.

Domácí Pavel Skrbek naopak svůj tým za úvod zápasu chválil, podle něj byl blízko i gól na 3:0. „Ta to brankář chytil snad ramenem, ale pak jsme Hradec vrátili do hry nedůrazem před bránou. Jako by nás pak polilo vodou, soupeř začal být aktivnější, nešťastnou brankou srovnal. Nedůraz nás stál i gól na 3:3,“ připomněl Pavel Skrbek, podle něhož byla třetí třetina na šance otevřená. „V prodloužení jsme si vytvořili dvě šance, ale skóroval bohužel zase protivník. A tak jsme sice neodehráli špatné utkání, ale cestu k vítězství jsme zase nenašli. Jeden bod za takový výkon není ideální,“ dodal zklamaně Skrbek.

Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 3:4 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 23. M. Procházka, 24. Tralmaks (Klepiš, Jarůšek), 44. Tralmaks (Ticháček, Plekanec) - 27. A. Novotný (Pilař, Freibergs), 31. Okuliar (Šťastný, Freibergs), 47. Zachar (R. Pavlík, F. Pavlík), 65. Lalancette. Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:7, navíc Martenet - P. Marcel oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 2641.

Kladno: Bow - Dotchin, T. Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček - Sideroff, Plekanec, Frolík - Jarůšek, Klepiš, Tralmaks - Strnad, Pytlík, O. Bláha - Smoleňák, Melka, M. Procházka. Trenér: O. Vejvoda ml.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, P. Marcel - Šťastný, Zachar, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Okuliar - Jergl, Lalancette, Perret - A. Novotný, Pilař, M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.