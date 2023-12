Po Vánocích kladenští hokejisté za tři zápasy nasázeli hned 15 branek. Tři v posledním zápase roku 2023 proti Brnu stačily pouze na bod za prohru v prodloužení. Přitom prodloužení mohl rozhodnout Jaromír Pytlík, který na brankáře Lukeše vyzrál, ale napálil břevno.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo Liberec. Vlevo Jaromír Pytlík. | Foto: Foto: Roman Mareš

Pořád ještě mladý a talentovaný borec si musí zvykat na novou roli. Nastupuje totiž vedle Jaromíra Jágra, kterému musí vyhlášený rychlík přizpůsobit svou hru. „Hrálo se líp než před prázdným zimákem. Nebudeme si ale nalhávat, že to bylo naší hrou, hodně udělá Jarda,“ pochvaloval si Pytlík nejvyšší kladenskou návštěvu sezony.

Opět jste otáčeli zápas, vedli jste dokonce o dvě branky, ale je z toho jen bod…

Je to škoda. Nemám slov, protože mě to moc mrzí. Ve druhé třetině jsme se dostali do zápasu, vedli jsme. Ale nakonec se stala naše klasika. V prodloužení se štěstí zase neobrátilo na naši stranu.

Během čtrnácti vteřin Brno srovnalo z 3:1 na 3:3. Co se tam stalo?

Zpětně si to nevybavuji. Budu se muset podívat na video. Vím, že tam byl faul. Blbě jsme si rozebrali hráče v obranném pásmu. Je to škoda, protože Džegr tam v přesilovce našel skvěle Jaryho (Richarda Jarůška) a vedli jsme. Určitě nás bude mrzet, že nemáme body navíc.

V prodloužení jste mohl rozhodnout. Kolik tomu chybělo?

To mě naštvalo. Akce to byla dobrá. Viděl jsem místo v růžku, tak jsem tam vystřelil. Ale bohužel jsem neměl štěstí.

V posledních zápasech hrajete se soupeři vyrovnaně, dáváte dost gólů. Může to být příslib do dalších zápasů?

Nemyslím si, že je to z naší strany špatné. V Pardubicích jsme hráli vyrovnaně, na Spartě jsme se dostali do zápasu. V Liberci jsme vyhráli. Kdybychom v zápasech brali tři body, byli bychom úplně jinde. Takhle je to pořád stejný kolotoč. Pozitivum je, že alespoň dáme góly.

Poslední zápasy padá hodně gólů a je to taková přetahovaná. Čím to je?

Ani nevím. Nevím, jestli je to smůla. Sám těžko hledám odpověď. Je to holt tak.

Na Brno plný dům, ale samá ztráta. Bodů, gólmana i nejlepšího beka

Už před zápasem vám vypadli Klepiš se Strnadem, chybí také Frolík, další zranění přišla během zápasu. Jak těžké to v téhle sestavě bylo?

Jak jsme to proti Brnu bez Froldy a Klépy poskládali, na centr nám chyběli hráči, tak můžeme být rádi za ten bod. Nebylo to špatné. Ale tři by byly lepší.



Nastupujete v jednom útoku s Jaromírem Jágrem. Jaké to je?

Čím dál lepší. Snad mu to moc nekazím. Snažím se dělat to, co on po mně chce. Je zkušený, umí si podržet puk. Je neskutečné hrát s takovou legendou. Až budu mít své děti, tak jim to budu vyprávět.

Co po vás Jágr chce jinak?

Musí se mu přizpůsobit hra. Je neskutečně silný na puku, takže se snažím být blízko němu, abych mu pomohl. Musím trochu zpomalit. Nemůžu to hrát jako s dvacetiletými kluky, kdy tam všichni lítáme. To nejde. Ale proti Brnu jsme měli šance, dali jsme gól a bylo to dobré. Škoda těch bodů.

Konec roku si říká i o trochu bilancování. Tak jaký to pro vás byl rok?

Určitě lepší než minulý, protože to jsem byl na operaci a nehrál jsem. Takže i ta sezona je lepší. Ale další část snad bude ještě lepší, my budeme sbírat body a dostaneme se snad ještě do play off.