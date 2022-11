Ve skupině A se nic nemění, dál vedou Tuchlovice B. Nicméně na Slavoji, s nímž loni neúspěšně bojovaly o postup, to (proti béčku) měly nejsložitější za poslední dobu. Podržel je brankář Skalák půjčený z áčka a vítězný gól dal hlavní střelec Procházka až v 81. minutě. Smutný byl gólman Krumpholc, chytal totiž výborně.

V rozdílných mužstvech nastupují bratři Výborní. Svému jménu dělají čest, protože oba skórovali a oba zapsali vítěznou branku – jak bratronický Kamil, tak buštěhradský kapitán Marcel v Přítočně. Buštěhrad je i díky tomu dál v závěsu za vedoucími Tuchlovicemi.

Nahoře je také Slovan Kladno, jemuž se nadále vyplácí sázka na dorostence Hrubého. Matouš dal podruhé za sebou dvě branky a zápas v Libušíně nasměroval k nakonec k nečekaně jasné výhře svého týmu 4:1. Slovanisté však přesně stříleli až po 60. minutě. Trenér Roman Střela míní, že všichni dorostenci hrají výborně a Hrubý, kdyby prý hrál už na konci minulé sezony, tak Slovan nesestoupil.

Foto: Nadupané čelo, sedmička nejlepších týmů přeboru je ve třech bodech!

Brankář Bělče Petr Šnobl před zápasem na Stochově obandážoval obě kolena, aby pak svým fantastickým výkonem dotáhl zápas do bezbrankového stavu. Na penalty už se ale necítil a tak za něj zaskočil v poli hrající Vojta Bureš. Ten hned první dvě penalty při rozstřelu bravurně lapil, naopak tu svoji proměnil a hosté si tak odvezli cenné dva body.

Jiný brankář, mnohem mladší Martin Kindl z Velké Dobré, přenechává poslední dobou místo v kase áčka zkušenějšímu Jungrovi. Ale protože nohama umí velmi dobře, pomohl béčku v útoku. Že je skutečně šikovný, dokazuje, že právě on dal obě branky Čechie do sítě Hřebče B a byla z toho výhra 2:1.

Po řadě neúspěchů se probralo béčko Braškova a deklasovalo Novo 6:0. Na pomoc přišel i kouč áčka Martin Šalamoun. Prý proto, aby nemuseli jít do akce jeho svěřenci z prvního mužstva, ty chtěl šetřit na nedělní B třídu. Ale nakonec dal i gól.

III. TŘÍDA – skupina A



13. kolo: Libušín B – Slovan Kladno 1:4 (84. z pen. Pucholt – 60. a 90. Hrubý, 65. Rác, 71. Kulhánek), Stochov – Běleč 0:0 pen. 2:3, Slavoj Kladno B – Tuchlovice B 0:1 (81. Procházka), V. Přítočno B – Buštěhrad 0:2 (7. Výborný, 35. Čečetka), K. Žehrovice – Bratronice 1:3 (79. Kašpar – 21. Mošnička, 34. Výborný, 68. z pen. Kníže), Braškov B – Novo Kladno 6:0 (5. Krovoza, 13. Vančata, 70. Hoda, 83. Nejedlý, 86. Šalamoun, 88. z pen. Netrefa), V. Dobrá B – Hřebeč B 2:1 (9. a 59. Kindl – 17. Servus).

Patrnáctiletý kluk zničil Tuřany

Druhé skupině vládne bez pochybností Olovnice, tentokrát se jí marně snažil vzdorovat Zichovec. Hosté litovali hlavně nepovedené minuty ke konci poločasu, kdy dostali druhý a hned i třetí gól, pak už to měli těžké. Olovnice už mohla odskočit Stehelčevsi, druhý tým tabulky ale díky svým oporám Skořepovi (vrátil se po trestu) a Hafenrichterovi otočil těžký duel v Žižicích a dál se soka drží. Hráči chválili hlavně gólmana Honzu Musila.

Vyrovnané to bylo ještě v Blevicích, kde domácí sice rychle potrestal dřetovický Veselý, ale pak už nepadl ani jeden gól. Pochvala míří za oběma brankáři Horsicou a Haugem.

Ještě na skok za perfektními kanonýry. Dubští Říha či Bořík (dohromady sedm kulí do kanónu Neuměřic) to dokazují už dlouho, ale o zvoleněvském Michalu Karalovi se to ještě tak nevědělo. Patnáctiletý ještě loni žák nastřílel ještě nedávno špičkově hrajícím Tuřanům čtyři góly. Zářil hlavně v posledních dvaceti minutách poté, co hosté snížili na 2:1. Karala dal následně čistý hattrick a byl z toho pro Zvoleněves nejlepší výsledek podzimu – 5:1.

Kulminuje také vítězná vlna otvovického komanda, na podzim vážně darebné Knovízi nastřílelo sedm branek – dvojka Valtr – Bečan jich obstarala pět. Knovíz je úplně poslední, dostala už 66 gólů, to je 6,6 na zápas!

III. TŘÍDA – skupina B



13. kolo: Blevice – Dřetovice 0:1 (12. Veselý), Žižice – Stehelčeves 1:2 (11. Klíma – 57. Skořepa, 70. Hafenrichter), Olovnice – Zichovec 5:1 (26. Putz, 38. a 66. Vorlíček, 39. Mucha, 85. Štofl – 79. Červenka), Dubí – Neuměřice 12:0 (4., 40. a 88. Bořík, 10., 15., 50. a 60. Říha, 30. a 72. Duda, 41. Vimr, 44. a 80. Koňa), Zvoleněves – Tuřany 5:1 (30., 71., 75. a 89. Karala, 37. Forro – 65. Landeska), Otvovice – Knovíz 7:2 (16., 53., 83. Valtr, 47. Šaroch, 60. Bartoš, 77. a 88. Bečan – 32. Duda, 76. Le).

Pozor na rybáře a Noskův koncert

Oblíbenou hru na rybáře hrála Slatina ve čtvrté třídě s béčkem Pozdně. Pěkně povolit, přitáhnout – když hosté snížili, zase skórovali domácí. Ale příště pozor, hra na rybáře se může zvrhnout v hororový příběh O rybáři a jeho ženě. Konce bitvy řízené zlatou rybkou bývají nezáviděníhodné.

Dál ale jasně vede Brandýsek, který ve vyrovnaném zápase „čistokrevných“ béček porazil Černuc 2:0. Brandýsek byl v prvním poločase o něco málo lepší. Černuc měla také šance, ale neproměňovala.

Druhou výhru slaví Zákolany, nad Zichovcem ji v bitvě o únik z posledního místa řídil pětigólový Jakub Nosek, zkušený odchovanec Viktorky Žižkov.

Nejlepší duel viděl areál Meteoru Pletený Újezd, kde Družec B vedl už ve 4. minutě 3:0 (Radim Linc stejně jako v sobotu za áčko dvě branky) a vypadalo to, že domácím pořádně vypráší kožich. Prach sice z kožichu létal, ale najednou se jím dusila družecká parta. Mete Plete do půle snížili a po obrátce skóre otočilo na 4:3. Dva góly dal Matěj Stůj, jinak výborný florbalista prvoligového Kladna, dva David Sobota. Zejména ten vítězný v 89. minutě přinesl domácím obrovskou euforii, hostům zase zmar.

IV. TŘÍDA



2. kolo: Brandýsek B – Černuc B 2:0 (17. Křišťan, 42. Kubín), Pletený Újezd – Družec 4:3 (33. a 38. Stůj, 66. a 89. Sobota – 2. Kořínek, 3. a 4. Linc), Zákolany – Zichovec B 7:0 (10., 15., 35., 58. a 90. Nosek, 65. Rostáš, 70. Červeňák), Slatina – Pozdeň B 5:3 (11. Jeřábek, 34. a 88. Doležal, 49. Paprňák, 64. Mráz – 18. a 54. Kozelka, 84. Prokeš), Kačice – Hrdlív B 5:1 (32. a 89. Heller, 67. Jelínek, 75. a 80. Zeman – 1. Hrubý).