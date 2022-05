Kladeňáci ho rozehráli dobře. Sice brzy inkasovali, ale Schnaubelt vyrovnal a Kubík v dlouhé přesilovce potrestal Šperlovo píchnutí špičkou hole.

Hvězdami nabitý pražský tým z Lužin, který v posledních letech jasně vládne českému hokejbalu, ale našel recept, jak zápas otočit. Pomohl si skvělými přesilovkami a hlavně výkonem ve třetí třetině, kdy šel za výhrou s větší vervou.

Jágrova bankovka už se tiskne, stroje rozjel sám legendární hokejista

Kladeňáci se však srazit nenechali a v neděli nastoupili s čistými hlavami. A už také s Jirotkou, který navázal na skvělý výkon Křemenáka.

„Řeknu to krátce: parádní výkon od prvního do posledního hráče, od první do poslední minuty. Přesně, jak to má vypadat v play off,“ chválil svoje svěřence trenér Drahomír Kadlec.

Jeho tým za nic nečekal, a od začátku porcoval pražskou šunku na kousky. Výsledkem byly tři kousky v síti Mikla. Domácí pak už jen v perfektním rychlém zápase plném emocí dotahovali a nepovedlo se jim to.

Hosté se opět mohli opřít nejen o skvělý kolektivní výkon, ale také o individuality. Dokonale hraje Adam Kubík, hokejová hvězda Kladna, která přišla v semifinále na pomoc a je to pomoc zásadní. V Praze opět nejen góly dával, ale také krásně připravoval, třeba Pražák nebo Soukup po jeho geniálních pasech mířili do úplně opuštěné klece. Kubík v pěti zápasech, do nichž naskočil, udělal 12 bodů (7+5) a v produktivitě i střelcích je už druhý za pražským Tomášem Wróbelem.

Ten byl v posledních letech největším katem Kladna, ale v letošním finále zatím tolik vidět není, v obou zápasech bral po jedné asistenci. KERT má ale spoustu jiných perfektních hokejbalistů a oba zápasy v Kladně slibují dokonalou sportovní podívanou.

„Máme co jsme chtěli, tedy jistotu dvou domácích utkání, takže si týden odfrkneme a půjdete na to,“ lakonicky zhodnotil Drahomír Kadlec a pozval fanoušky (mimochodem i v Praze jich byla spousta byli skvělí) do hlediště Městské hokejbalové arény.

Dotáhne Kladno překvapení, nebo se hrdý mistr zvedne?

