Hosté přijeli k vranskému poli s jasnou taktickou: perfektně bránit, nikam se nehnat a čekat na svoje šance. „Něco jsme si řekli a musím říci, že jsme to do puntíku plnili celé utkání,“ usmíval se Tomáš Abrham, jenž se na vedení a přípravě týmu zásadně podílí.

Jeho týmu navíc pomohlo zaváhání brankáře Izery, který nezasáhl dlouhý nákop hrajícího předsedy hostů Kováře a šikovný M. Hrubý pohodlně otevřel skóre. Slavoji navíc vyšel do pauzy další brejk, když Abrham obral domácího hráče a rychle vysunul Zlatu, který kladenským nártem (čti bodýlkem) překonal Izeru podruhé. „Bohužel jsme protivníkovi pomohli naší chybou na koně, přitom oni si jednoznačně přijeli pro bod. Nakonec mají všechny, nám zejména do poločasu vůbec nešly nohy a nedařilo se,“ mrzelo kouče Vraného Davida Cimrmana.

Jeho tým po pauze zabral víc, ale do obrany, která Slavoji až nečekaně šlapala jako švýcarské hodinky, se nemohl dostat. Navíc náhradník Jan Matoušek nesnesl časté zdržování brankáře Kolumbiče, žádal po rozhodčím Nelibovi nápravu, ale žádal ji mluvou páté cenové, a dostal červenou kartu.

Přesto domácí zabejčili a v závěru, když přežili několik tutovek zejména Abrhama, přece jen udělali z utkání drama.

Kubík po faulu Kolumbiče z penalty snížil (80.) a jeho tým pak Týglem dvakrát sahal po vyrovnání. Jednou ale útočník přestřelil a pak netrefil branku ani na zadní tyči.

„U toho inkasovaného gólu jsme udělali snad jedinou chybičku za celý zápas a Vraný ji hned potrestalo. Sami jsme mohli rozhodnout dříve, ale na počet šancí jsme vyhráli určitě zaslouženě. Tým si po špatném začátku sedá a jede na vítězné vlně,“ neskrýval spokojenost Tomáš Abrham.

David Cimrman byl oproti tomu naštvaný. „V závěru jsme to mohli zachránit, ale tentokrát to nevyšlo. Soupeř hodně zdržoval, rozhodčí jim to nepískal a my to úplně neunesli. Ale hlavně jsme se nemohli dostat do jejich obrany, která nebyla zdaleka tak špatná, jaké jsem měl zprávy před zápasem. A moc jim pomohla jistota Kolumbiče v bráně,“ uznal kouč Vraného, u něhož doma se tak změnila nálada. Teď je spokojenější syn Adam, který v Kladně najednou začal dostávat šanci a vychytal jak pohárovou senzaci s Varnsdorfem, tak výhru v Lounech. „Aspoň někdo je doma spokojený,“ usmál se táta.