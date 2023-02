Hlasujte: Jágr dobře ví, že nejsilnější je Sparta. Přesto Rytíři potřebují uspět

Kurs na hokejisty Kladna v pátečním extraligovém kole leze přes číslici 4, a to hrají doma. Nelze se divit, přijede aktuálně asi nejtěžší možná soupeř, pražská Sparta. Sám Jaromír Jágr před časem přiznal, že Spartu považuje za nejlepší tým v soutěži, proti němuž se dá uspět jen při shodně mnoha faktorů. Rytíři by je ale skloubit v pátek večer, ale také v neděli s druhými Vítkovicemi skutečně potřebovali. Jak to dopadne, můžete hlasovat pod článkem.

Hokejové derby Kladno - Sparta jasně pro hosty - vyhráli 5:2. | Foto: Antonín Vydra