Gratulace k poháru. Jak jste si to užil? Bylo to fajn, Slovensko mám moc rád. Tak jsem rád, že jsme jeli na turnaj právě sem. Celkově prostředí skvělé, hotel úžasný, zápasy super. Škoda, že v sobotu se nám nedařilo. Tak alespoň, že jsme vybojovali to třetí místo. Myslím, že ještě nejsme zvyklí na pořádné zápasové tempo. Stále je to příprava. Tak jsme cítili, že nám ke konci tuhly nohy. Ale vybojovali jsme to. A myslím, že jsme hráli moc dobře. Snažili jsme se všichni dodržovat systém, který jsme měli hrát.

Dostali jste tady pořádný zápřah za ten týden?

Co se tréninku týče, tak myslím, že to nebylo takové jako v Berouně. Na druhou stranu jsmě měli hodně zápasů po sobě. Dva po sobě, jeden s jednodenní pauzou. Takže bylo to znát. Po osmihodinové cestě nám zatuhly nohy. Rychle regenerovat, vyjezdit. Zápas, zatuhlé nohy, regenerovat. A teď dva za sebou. Takže zápřah to byl. Samozřejmě. Teď budeme mít den volna a odpočineme si.

Jaký byl Poprad jako soupeř?

Hodně nepříjemný. Slyšel jsem, že slovenská liga je tvrdší i vůči gólmanům. Takže kdykoliv měli možnost, tak osekávali, doráželi. Byl to hodně rychlý hokej, hodně krosových přihrávek. Nebylo to lehké. Ale myslím, že to byla super zkouška.

Kladno porazilo Poprad i podruhé a veze domů bronz

V minulém zápase to vypadalo, že vás trápily vypadávající tyčky. Dával jste si na to tentokrát víc pozor?

Ne. V zápase se s tím nedá nic moc udělat. Podruhé, když vypadla branka, tak už nedržela. Po prvním vypadnutím už kolík nedržel. Oni ho nenavrtali. Stačilo málo a branka vypadla sama. Ale v zápase na to nemůžu myslet. Není na to čas.

Tady ze tří zápasů jste dostal dvakrát šanci. To je důvěra, která vás asi musí těšit…

Těší mě to. Zatím to beru tak, že se budeme střídat v přípravě. Jsem rád, že mám zápasové zkušenosti, které mohu nabrat teď před sezonou. A uvidíme, jak to bude dál.

Asi musí být větší ambice odchytat něco víc než minule, kdy jste se dostal do brány až v závěru sezony?

Tak určitě. V to pevně věřím. Chci toho odchytat co nejvíc, samozřejmě. To bude záležet jak na mně, tak na trenérech. Já se budu soustředit jen na své výkony. A když dostanu šanci, tak se jí chopím.

Srazili jsme se vlastními chybami, mrzelo střelce hattricku Kubíka

Ještě se vrátím jednou k Popradu. Nemrzelo vás, že hrajete dvakrát proti stejnému soupeři?

Nevím, jak ostatním. Mně osobně trošičku ano. Protože samozřejmě v přípravě chci vyzkoušet nové týmy, nové systémy. Aby to bylo něco jiného. Takže mě to malinko mrzelo. Ale stále je to kvalitní soupeř. Každý zápas se počítá.

Závěrem to trochu odlehčíme. Měli jste zde i volné odpoledne. Co jste stihli?

Většina z nás šla na výšlap. Na výjezd do Tater. Takže jsme si udělali hezký odpolední výlet. Na vyšlapání nohou a prohlédnout přírodu. Moc hezké to bylo.

