Rytíři rozhodli, že do důležitého zápasu opráší povinnosti brankářské jedničky u Landona Bowa, což se ukázalo jako skvělá volba, Kanaďan byl opravdu výtečný. Naopak Švéd Brodecki zůstal poprvé v sezoně mimo sestavu.

V první třetině to nevadilo. Lépe ji sice zahájil Litvínov, ale pak ho domácí zatavili při dvou dlouhých pobytech v útočném pásmu. Zajíček ještě odolal při dorážce Cibulskise, kdy sice puk za čárou byl, ale až když se gólman zvedl. Rozhodčí ho tam na záběrech nemohli vidět, a tak gól neuznali.

Domácí přesto první část ovládli. Přesilovku sice rozehrála jejich obávaná první formace špatně, ale ta druhá udeřila po geniální stahovačce Klepiše, po níž uklízel puk do odkryté kasy Zikmund.

Vladař září a vyrovnal historický rekord Calgary. Zaslouží si to, říká kouč

Definitivně pak Rytíři rozhodli v prostředním dějství, přestože tam Severočeši hru vyrovnali. Jenže nepohlídali skvěle hrající čtvrtou formaci Kladna a také brankář Zajíček nevypadal při dvou inkasovaných gólech nejjistěji.

Nejdřív ho překonal Michnáč, pro kterého to bylo vůbec první střídání v zápase a první gól od úvodního kola, kdy se prosadil proti Pardubicím! A následně další šedá eminence kladenské produktivity, Ondřej Bláha, přidal i svou druhou asistenci a nabil Cibulskisovi. Pro něj to byla první přesná trefa v celém ročníku a (asi zraněného) Zajíčka trenéři hostů vystřídali Tomkem.

Zdroj: Jan Šejhl

Poslední dějství se dlouho odehrávalo v klidu. Litvínov dostal do hry Kanaďan Estephan v přesilovce, ale po chvíli domácí uklidnil přesnou dorážkou Indrák. Kudrna ještě dvě minuty před koncem svým dvacátým gólem v sezoně opět zadělal na drama, jenže v poslední minutě hosté sáhli po power-play a Tomáš Plekanec je svou stou brankou v dresu Kladna potrestal a zápas definitivně rozhodl.

Hostující asistent kouče David Kočí uznal, že jeho tým po dobrém duelu s Budějovicemi ten v Kladně nezvládl. „Domácí byli lepší hlavně v osobních soubojích u mantinelů, díky tomu se drželi na puku a zaslouženě vyhráli. Svědčí o tom už první třetina, kdy byla střely na branku 16:3, to je úplně hrozivé. Kladno se prostě na zápas připravilo lépe a hrálo v play-off hokej, my drajv neměli,“ štvalo Kočího, který ví, že jeho tým propásl dobrou šanci utéci od barážové příčky. „Víme to, ale jdeme dál, chybí ještě osm zápasů. Bohužel, Kladno nám moc nesvědčí, mají velké a silné hráče vzadu i vepředu, máme asi jinak stavěný tým,“ dodal.

Zdroj: Jan Šejhl

Domácí Pavel Skrbek byl naopak rád, že jeho Rytíři od začátku hráli výborně, bruslili, vyhrávali souboje a proměňovali šance. „Klíčové bylo i to, že jsme ubránili pár přesilovek a Bowsie (Bow) chytal výborně. Musím poděkovat i divákům. Nejen, že přišli, ale že vytvořili skvělou play-off atmosféru,“ byl rád Pavel Skrbek a vysvětlil, proč nedohrál Jaromír Jágr. „Měl před zápasem drobný problém, tak se možná vzhledem k vývoji utkání chtěl trochu šetřit na další zápasy.“

Rytíři Kladno – Verva Litvínov 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)



Branky a nahrávky: 16. Zikmund (Klepiš), 30. Michnáč (O. Bláha, Ticháček), 32. Cibulskis (O. Bláha, Kubík), 57. Indrák (Ticháček), 60. Plekanec – 54. Estephan (Zdráhal, Jaks), 59. Kudrna. Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváků: 3952.



Kladno: Bow – Sotnieks, Dotchin, Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Beran, Filip, Zikmund - Melka, Pytlík, O. Bláha – Michnáč.



Litvínov: Zajíček (35. Tomek) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel, Jaks, Wesley – Kudrna, Sukeľ, Jícha – Abdul, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Havelka – Jurčík, Fronk, Hlava.