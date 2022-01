V Pardubicích byl vzhledem k průběhu jeden bod málo, proti Plzni ho ale berete, že? Jeden bod je dobrý, ale bohužel doplácíme na na to, že neproměňujeme šance. Posledních pár zápasů jezdím sám v úniku na bránu a nedávám. Pak se stav otočí a prohráváme. Charakterem jsme to k bodu dotáhli, ale jsme zklamaní. Mohli jsme brát i víc.

Přitom se dá říct, že vedení jste Plzni darovali hloupými chybami.

Jo, srážíme se sami individuálními chybami. A opakuje se to. K tomu ani není co dodat.

Když se Plzeň dostala do vedení, zvedla se i herně. Jak moc se ztráta vedení projevila na vaší psychice?

V tom to nebylo. Hokej se hraje šedesát minut. Někdy to je, že vedete. Soupeř se ale dostane do hry. K tomu jsme jim pomohli zbytečnými přesilovkami. Ale ukázali jsme sílu a v naší situaci bereme i bod.

Jak jste sám říkal, poslední dobou se dostáváte do zajímavých šancí. Cítíte, že přichází i vaše herní pohoda?

Cítím, že se zlepšuji. Každý den na sobě makám. Věřím, že šance ještě přijdou a já je v pravý čas proměním.

V jedné šanci vás musel Mertl zastavit až faulem. Byla to brzda poslední záchrany?

Dostal jsem puk na středu. Vystřelil jsem a sám jsem to chtěl ještě dorazit. Ale přišel hák. Jen jsem byl důrazný v tlaku do brány a vybojoval jsem přesilovku.

V minulém vzájemném zápase jste vinou trestu nedohrál. Vzpomněl jste si ještě na tuhle situaci?

Možná tam hrála roli přemotivovanost, vrátil jsem se tehdy zpět do extraligy. Ale to jsem už hodil za hlavu. Snažím se připravovat na každý zápas, ale proti Plzni je to pro mě speciální. Není to úplně jednoduché se od toho oprostit. Základem je připravit se jako na jakýkoliv jiný zápas. A to se mi podařilo.

Míváte dobře rozehrané zápasy, ale často je nedotáhnete do vítězného konce. Co zlepšit, aby se to nestávalo?

Produktivita by mohla být lepší. Chybí nám, že neodskočíme o dva tři góly. Aby do nás soupeř bušil a my mohli ujet a svůj náskok ještě vylepšit. Jinak nehrajeme vůbec špatně.

Jan Šejhl

