Při montáži vzduchotechniky byl ještě uvnitř zimního stadionu velký chaos a nepořádek, aktuálně už to tak není. Vidět už jsou původně zakryté sedačky, nyní se zavěšují světla. Až budou, rozjedou se další práce, na které teď ještě není vidět. Pracovat se bude třeba na odvlhčení a dokončení vzduchotechniky, také na třetím patře a režijní místnosti, bez níž by se extraligové zápasy nemohly konat. Poté přijdou na řadu také mantinely a zavěšení multifunkční kostky.

FOTO: Extraliga doma! Jak pokračuje rekonstrukce zimního stadionu v Kladně?

Kdy ale bude definitivně hotovo, není pořád ještě jisté, ale podle ředitele ZS Josefa Poláčka by se do začátku sezony všechno stihnout mělo, takové má zprávy od společnosti Subterra, která rekonstrukci provádí. Klub by byl nejraději za srpen, aby se mohl doma připravovat nejen na extraligu, ale také všechny mládežnické soutěže. Bude však muset sehnat plochy na sousedních stadionech, s čímž má zkušenosti z loňska.

V Kladně totiž prochází rekonstrukcí také chladící zařízení vedlejší haly. I tam vše probíhá podle Josefa Poláčka podle plánu. "Patnáctého července by se mělo začít betonovat, beton pak musí měsíc zrát. Teprve pak můžeme začít chladit, ale velmi opatrně. Vše navíc může ovlivnit počasí i další věci, nejde to říci všechno přesně. Nicméně existuje naděje, že by se tam hokejisté mohli konce srpna projet na bruslích," říká Josef Poláček.

PODÍVEJTE SE: Rekonstrukce zimního stadionu v Kladně hodně pokročila

Trubky, jich bude neuvěřitelných 21 a půl kilometru, čekají i tři tlakové zkoušky, zkontrolovat se musí každý jednotlivý svár.