Kladno s Boleslaví jsou týmy s nejméně vstřelenými góly. Bylo to v zápase vidět? Všechny zápasy, které jsme letos odehráli s Boleslaví, byly chudé na góly. Je to vidět. Byl to urputný boj. My potřebujeme každý bod a musíme takhle hrát.

Velkým pozitivem byly využité přesilové hry, že?

Největším pozitivem jsou hodně důležité tři body. Musíme takhle pokračovat dál. Jsme rádi, že jsme si přesilovkami pomohli.

Sám jste byl v přesilovce blízko, ale nakonec jste ze své oblíbené pozice minul. Kolik tam chybělo?

Kousek. Trefil jsem boční síť. Jsme rádi, že jsme urvali tři body. Není podstatné, kdo dával góly. Musíme bojovat o každý zápas tak, jako proti Boleslavi. Byl to super týmový výkon.

Ke konci přišly hloupé fauly. Z čeho pramenily?

Je to hráčská nedisciplína. Takové fauly se nesmí stávat. Musíme se toho vyvarovat, stává nás to zápasy. Bohudík jsme to tentokrát zvládli. Naopak my přesilovky dotáhli.

Euforii Rytířům trefil 100 vteřin před koncem Dotchin! Sokové jsou už blízko

Trpěl jste poslední minutu na trestné lavici?

Takové momenty jsou nepříjemné, protože jsem oslabil tým. Kdybychom dostali gól, byla by to moje vina. O to byla radost větší, když jsme dotáhli zápas do vítězství.

Fanoušci si připravili choreo s Jaromírem Jágrem jako terminátorem. Stihl jste si toho všimnout?

Vzpomněl jsem si na Karlose Vémolu, který je trochu blázen. A Džegr je úplně stejný. Klobouk dolů před ním. Pořád ukazuje, jak je platný. Zase to od něj byl parádní výkon. Ale to i od celého týmu.

Byl to podle vás pro Jaromíra Jágra mimořádný zápas?

Myslím, že pro něj je v téhle fázi každý zápas mimořádný. Potřebujeme vyhrávat. On dělá pro tým maximum a jde nám všem příkladem.

Byla výhra takový dárek k jeho jubileu?

Dali jsme mu takový dílek. Musíme pracovat dál, abychom mu dali ten dárek, že v Kladně dál bude extraliga.

Video: Jágrovi popřál fanklub, bude hrát ještě za dvě stě let?

Jaká je to vzpruha do zbytku sezony?

Je vidět, že jsme na dostřel víc týmům než jen Budějovicím. Máme na to, abychom dál sbírali body. Těch je ve hře ještě osmnáct.

Může to být i psychologický moment, který vás nakopne?

Pro nás není podstatné se teď dívat na tabulku, ale je nutné jít zápas po zápas a dělat body. Máme před sebou čtyři domácí zápasy, což nám může hrát do karet. Když budou fanoušci fandit i dát tak, jak proti Boleslavi, tak nám to bude pomáhat.

Vy sám asi 51. narozeniny na ledě neoslavíte, že?

Já to se svou kyčlí oslavím leda tak na vozíku (směje se). Klobouk dolů před ním.

Zraje podle vás ještě Jaromír Jágr zápas od zápasu?

Nevidím mu do hlavy, nemůžu za něj mluvit. Ale občas přijde moment, kdy řekne, že má dost. Ale pořád ukazuje, že na to má. Stále dohrává zápasy do konce. Jeho ice time je obdivuhodný.

Jan ŠEJHL