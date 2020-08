„Moje priority se trochu změnily. Dřív jsem byl stoprocentní hráč, trochu majitel a trochu manažer. Nyní se snažím být stoprocentní manažer a majitel, až když mám vše hotové a jsem si jistý, že věci jdou správným směrem, tak se připravuji hokejově. Je fakt složité jít na jednání se sponzory a pak letět na trénink,“ prohlásil.

Jágr zkrátka musí dělit pozornost. Řeší kádr, mládež, točí reklamy, aby své Kladno udržel při životě. Vedle toho se také pustil do politiky.

V hokejové vládě

Nedávno se dostal do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, je členem Národní rady pro sport, jako člen delegace prezidenta republiky byl loni v Číně a mnozí ho za to kritizují.

„Rád bych někomu předal svoje zkušenosti a názory a když mě svaz a pak agentura oslovily, byl jsem rád. A co se týče Číny, moc bych si přál, aby se lidé někdy zamysleli dřív, než někoho odsoudí anebo si aspoň dali otázku: Co bych udělal já, jak bych se zachoval já, kdybych byl v jeho situaci,“ odrážel kritiku.

Jágra prostě čeští fanoušci budou stále více vnímat v kanceláři, ale na ledě snad ještě nekončí. Možná se ho v dresu dokonce dočkají příznivci jiného klubu než jen kladenského, chybět by neměl ani na soupisce Rytířů či při prosincovém Winter Classic, jehož se Rytíři stali spolupořadateli.

„Pořád mám svoje cíle a motivace, které mě dokopou, abych se zase dobře připravil. Ať je to Špindl, návrat do extraligy nebo hrát v padesáti letech. Když si cíle nedáš, jsi ztracený v kruhu, ve kterém být nechci. Pořád si to chci užívat a být zdravý.“

Ale pozor, v předchozí citaci zazněl jeden velký příslib. Slavné číslo 68 prohodilo, že končit na ledě zdaleka nehodlá, je mu teprve osmačtyřicet, válet v dresu Kladna (a třeba i Sparty) hodlá ještě minimálně dvě sezony.

I když jako doplněk k hlavnímu poslání…

Kladno jako dítě

„Klub beru jako svoje dítě, mám zodpovědnost za hráče, zaměstnance i mládež,“ prozradil nedávno.

Jágrova rodina vládne hokeji v Kladně od roku 1994. Tehdy šéfové zadluženého klubu, na jehož účet přestala gigantická fabrika Poldi posílat peníze, byli šťastní, že rodina už známé hvězdy Pittsburghu Penguins klub doslova zachránila.

Vládu tehdy nepřebíral syn, ale jeho otec, Jaromír Jágr starší. Byl blíže dění, mohl snáze věci ovlivňovat, než mladý Jarda, který se tisíce kilometrů na západ musel soustředit na svou hru.

Byl to dlouhý úvazek na téměř dvacet let. Až po nich převzal žezlo Jaromír mladší. A jede dál.