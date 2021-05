Dvě nejzásadnější jména, pár prověřených a také dva prospekty hlásí hokejové Kladno jako první podpisy před novou sezonou. Na dalších jménech se usilovně pracuje.

Dvojka Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec v dobrém rozmaru. Společně povedou Kladno do extraligy. | Foto: Foto: Roman Mareš

Za Rytíře budou dál nastupovat Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Všechno rozhodně nezastanou, vždyť hrajícímu majiteli bude v nadcházející sezoně padesát let a Plekancovi čtyřicet. K nim musí přijít další rozdíloví borci, minimálně jeden do obrany a jeden útoku. Někteří spekulují se o trojici Brady Austin, Jiří Sekáč a Michael Frolík, jiní oponují, že tahle trojka se do Čech vracet nehodlá, protože má lepší nabídky hlavně z ruské KHL.