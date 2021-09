Do první sirény si ještě Kladno s hrou domácích poradilo a dokonce šlo do vedení, když Kubík tečoval šikovnou nabídku Donagheye. Před pauzou však fauloval Baránek a domácí výhodu v úvodu druhého dějství přetavili do smrtícího náporu, kdy během 33 vteřin třikrát překonali Bowa. Kladenští se pak sice nutili do útoku, ale chvílemi vypadali při návratu do vlastní třetiny jako parta hobíků a Vary jim mohly nastřílet víc branek než čtyři. Navíc čtvrtou dal sladce Pulpán v oslabení, když rozhodčí přehlédli krosček Jágra právě na autora čtvrté trefy.

Jágr se dál snažil, co to šlo, sám byl často držen, ale přece jen snížil tečí Suchánkovy střely. Jenže po chvíli skóroval Kladeňák v karlovarském dresu Redlich (ač jinak góly téměř vůbec nedává). V posledním dějství duel ještě zdramatizovali Plekanec a v závěru Baránek, ale domácí pokaždé dokázali odpovědět, ať to bylo v oslabení či do prázdné brány při risku hostujících trenérů.

Ztráta z druhé třetiny už se doháněla moc složitě.

"V kabině to bylo smutné, protože jsme prohráli a jde i o to, jak se zápas prohraje. Udělali jsme moc chyb a nic jsme si nezasloužili uhrát. Od začátku druhé třetiny jsme chybovali. To si nemůžeme dovolit. Co nám je platné, že v Budějovicích a teď dáme pět nebo čtyři góly, když tolik chybujeme," mrzelo obránce Jakuba Suchánka, podle něhož měl být vstup do druhé třetiny daleko koncentrovanější. "Co jsme předvedli my, to si nemůžeme dovolit v žádné soutěži."

Negativ je podle Suchánka spousta. "Ale popravovat se nebudeme. Bodů se dá uhrát ještě spousta, jen budou rozhodovat detaily a každý ztracený bod mrzí," ví dobře původně autor druhékladenské trefy, jemuž ji později upřeli rozhodčí a dali Jaromíru Jágrovi jako stou v jeho extraligové kariéře. "Cítil jsem, že to někde mlasklo. Ale rekordů už Jarda pár má, nebude to pro něj asi nová situace. Ale dobrý, střílet musíme, padl tak i třetí gól."

Kouč David Čermák uznal, že ze strany Kladna šlo o nepovedené utkání. „Ještě první třetina byla dobrá, pak jsme ale dostali tři góly po sobě, začali se tlačit dopředu a to byla voda na mlýn Karlových Varů. Odjížděli nám a ještě díky brankáři, protože výsledek mohl být ještě horší.

V pátek přivítá Kladno v Chomutově těžkého soka – Třinec. "Nemůžeme propadat trudomyslnosti, ale rozebrat si to a být příště chytřejší," dodal Jakub Suchánek.

Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 7:4 (0:1, 4:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 21. Flek (Parkkonen, T. Hanousek), 22. Kulich (O. Beránek), 22. Koblasa (Kohout, Miškář), 31. Pulpán (Kohout, O. Beránek), 40. Redlich (Vondráček, Kohout), 58. Vondráček (Kohout, Dlapa), 59. Plutnar – 11. Kubík (Donaghey, J. Strnad), 37. Jágr (Suchánek, Hlava), 44. Plekanec (Suchánek, Jágr), 59. Baránek (Wood, Jágr). Rozhodčí: Micka, Hejduk – Brejcha, Šimánek

Karlovy Vary: Novotný – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, T. Hanousek, M. Rohan – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Miškář, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey, Wood, Suchánek, Nilsen – Hlava, Plekanec, Jágr – Kristo, Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Dvořáček – M. Beran, Pitule, O. Bláha.