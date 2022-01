Jaký byl návrat do kladenské kabiny? Docela náročný. V sobotu jsem hrál za Litoměřice. V první třetině jsem měl docela těžké nohy, ale pak jsem to rozjezdil. Ale dýchla na mě nostalgie při oblékání kladenského dresu.

O atmosféře v kabině se v posledních dnech napsalo mnohé. V jakém stavu jste ji shledal vy?

Viděl jsem na internetu některé články. Ale z vlastní zkušenosti musím říct, že není nic špatného znát. Kluci působí jako mančaft. Bylo to vidět i na ledě. Bojují jeden za druhého. V kabině byla dobrá nálada. Všichni se vzájemně povzbuzovali, že vyhrajeme. Vůbec to nepůsobilo, že by tam mělo proběhnout něco z toho, co se psalo na internetu. Musím říct, že se mi atmosféra v kabině líbila. Bylo to pozitivní a fungovalo to.

Musí být také rozdíl v prvních Litoměřicích či trápícím se Kladně.

Samozřejmě. Tady kluci bojují o každý bod. Je to rozdíl. V první lize taky chceme vyhrávat, ale tady je tlak na tým mnohem větší. Bojuje se o holý život. Ale nebylo to znát, že bychom tím byli svázaní. Naopak jsme odehráli dobrou hru.

Běžně s bráchou nastupujete v Litoměřicích. V extralize je to ale jistě ještě cennější, že?

Jsem nadšený. Mám obrovskou radost, že jsme si spolu zahráli v extralize. Co víc, tak v jedné lajně. Ale je to rozdíl. S bráchou jsme se přizpůsobili dobře.

Abychom se dostali také ke hře. Olomouc je vyhlášená velmi dobrou fyzickou hrou. Cítil jste to také tak?

Samozřejmě. Jsou silní na puku, v soubojích. V tomhle to byl hodně nepříjemný zápas.

Když budeme hledat pozitiva, tak jedním z nich je disciplína, kdy rozhodčí vylučovali jen jedinkrát.

Byl jsem překvapený, že se skoro vůbec nevylučovalo. Bohužel jsme šli jako jediní ven my. Ale ubránili jsme to! Dopadlo to dobře.

Zase o to víc prostoru dostala vaše lajna.

To je pravda. Nebylo potřeba speciálních formací a dostávali jsme se o to víc na led.

Kromě skvělého Bowa předvedli svědomitou obranu i všichni hráči do pole. Jak bylo těžké rychle najít souhru s novými spoluhráči?

Tohle jsou věci, které hráč má zažité. Jen jsme si s trenéry před zápasem řekli detaily, co a jak se po nás chce. Ze začátku jsme se museli s bráchou adaptovat, ale zvládli jsme to. Většinu hráč ví, pak už jsme řešili jen detaily, než jdeme na led. Abychom si uvědomili, co máme dělat, co po nás budou chtít obránci. Ubránili jsme to dobře.

Přišla už nějaká zpětná vazba od trenérů či od Jaromíra Jágra?

Od trenérů ještě ne. Ale Jaromír za námi přišel a poděkoval nám (směje se).

Víte, jestli se v kladenském dresu objevíte i v dalších zápasech?

Vůbec netuším. To bude otázka dalších dnů a týdnů.

Jan Šejhl

