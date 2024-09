„Pořád na ledě ukazuje, že je platný hráč,“ řekl na adresu Jágra trenér David Čermák, jeho kamarád, a s jeho slovy souhlasil i domácí kouč Marek Zadina: „Když se dostal do útočného pásma, byl nebezpečný…,“ pokyvoval.

Hvězd má Zadina plnou kabinu, ale žádná z nich nikdy nedosáhne slávy právě Jaromíra Jágra. Ten ve svých 52 letech nechtěl riskovat trapný konec kariéry a přes léto tvrdě dřel. Dokonce ho v Praze lidé vídali s Romanem Červenkou, běhali schody jako památný hollywoodský hrdina Rocky Balboa.

Jen ta drtivě nádherná hudba oběma slavným hokejistům scházela…

Jágra pak skolilo zranění, a přestože se chystal odehrát všechny přípravné zápasy, stihl jen ten poslední. I tak byla v Pardubicích jeho lajna s mladými puškami Matyášem Filipem a Jaromírem Pytlíkem nejlepší a obstarala jediný gól Rytířů.

Sám ale nad svým výkonem mávl rukou, bude prý ještě lepší. „Já musím mít hlavně natrénováno, to dostanu zpátky dalšími zápasy. Po dobrém začátku nám přestaly jezdit nohy a ani mně nešly tak, jak potřebuji, abych byl důležitý hráč,“ povídal Jágr, který delší rozhovor po zápase odmítl, ale přece jen ještě doplnil, že aktuálně vydrží v potřebném tempu dvě tři střídání. „Déle nevydržím, to cítím. A já potřebuji pohodu. Ještě před zraněním jsem ji měl,“ dodal Jaromír Jágr s tím, že Rytíři po porážce nevěší hlavy. „Nic se neděje, jedeme dál. Po dobrých deseti minutách nám odešly nohy, to se stává. Musíme se naučit hrát, když nám to nejezdí.“

Pojedou týmu v pátek doma proti Spartě? Tam Jágrovu týmu pomůže plný stadion…