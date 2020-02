Jágrovi kladenští Rytíři jsou téměř komplet, trénují už i mladíci Zelingr, Zajíc a Hajný. Zda ale zasáhnou do veledůležitého domácího duelu s Zlínem, rozhodnou až trenéři.

Určitě však postaví Jaromíra Jágra, na něhož má od prvního duelu sezony pifku brankář Zlína Libor Kašík. Koleno, kvůli jehož zranění byl dlouho mimo hru, mu prý legendární veterán zalehnout při pádu nemusel.

Kašík tak bude mít na kladenském ČEZ stadionu o motivaci víc, Kladno však řeší jiné problémy. Před pauzou padlo šestkrát v řadě, jeho náskok na poslední Pardubice se ztenčil na šest bodů, navíc má starosti se Slováky.

Hlavní stavební kámen Kladna, brankář Denis Godla, se zranil a jeho start není jistý ani dnes, byť trénuje.

To Martin Réway se už v sestavě od Vánoc neobjevoval, a i když oficiálně nikdo nic říci nechce, měl opět velké zdravotní problémy. Aktuálně začal trénovat se slovenským Popradem, kde by sezonu mohl dohrát. „V současné době probíhají administrativní úkony. Martin však v Kladně nadále pokračovat nebude. Domluvili jsme se na ukončení spolupráce,“ uvedl David Čermák, trenér a sportovní manažer Rytířů.

To Denis Godla v týmu zůstal, ale zda bude chytat, trenéři neřekli. „Nechci to předjímat, uvidíme až v den utkání. Ale věříme, že ať už bude mezi tyčemi on nebo Lukáš Cikánek, tak jsme Zlín schopni přehrát,“ řekl Deníku další z trenérů Kladna Jan Kregl.

Podle něj čeká na Rytíře čeká těžký soupeř, bruslivý, silný v soubojích. „Trenér Svoboda, který se tam vrátil, tam udělal hodně dobré práce. Změnili charakter své hry, hodně bruslí, napadají a díky tomu mají celoplošný záběr,“ vysledoval Kregl, který přesto věří, že Kladno využije výhodu domácího prostředí a nastartuje vítěznou vlnu, na které už bylo.

Navíc poslední Pardubice mají volno, a tak má Kladno šanci zvýšit náskok na ně až na devět bodů. „Vnímáme, že nehrají, ale my se stejně musíme připravit na každý zápas, jako by to bylo play off nebo boj o záchranu. Víme, že jsme schopní každý tým potrápit i porazit, ale ukáže se až na ledě,“ dodal Jan Kregl.

O Kapku lepší hokej

Nadace Kapka naděje se spojila s hokejovými kluby z nejvyšších soutěží a společně se pokusí udělat něco proti proti zákeřné rakovině, konkrétně leukémii. Do projektu se zapojují i Rytíři Kladno. Jejich hráči odehrají dnešní zápas se Zlínem s oranžovými stužkami, omotávkami na hokejky a přelepkami na helmách. V hledišti budou moc diváci přispět do kasiček a z tepla domova pak i ve speciální aukci hokejových dresů na webu sportovniaukce.cz.