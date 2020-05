Do ankety oficiálního webu ligy se zapojilo třináct novinářů a deset z nich zařadilo na první místo žebříčku, ve kterém vždy vybírali 16 hráčů, nejproduktivnějšího Evropana v historii soutěže.

Radost z toho měl i samotný Jágr. "Nerad se chlubím, vím moc dobře, že pýcha předchází pád. Uvědomuji si, že bez Boha, rodičů a lidí, kteří mi pomohli, bych nikdy nic nedokázal, ale dnes udělám výjimku. Děkuji. Moc si toho vážím," uvedl Jágr na sociálních sítích.

Novináři vybírali hráče, kteří v NHL nastupovali od roku 1967, kdy byla soutěž rozšířena z původní Original Six. Největšími soupeři mu byli bývalý křídelník New York Islanders a famózní střelec Mike Bossy, s průměrem 0,762 gólu na zápas nejlepší kanonýr v historii NHL. A také montrealská hvězda 70. let Guy „Květinka“ Lafleur. Oba byli úspěšnější v zisku Stanley Cupů. Bossy získal pohár čtyřikrát, Lafleur dokonce pět!

Oba ale Jágr v hlasování jasně překonal, když získal celkem 204 bodů, druhý Bossy 187, třetí Lafleur o dalších devět méně. Spolu s Jágrem jediným aktivním hráčem, jenž se do elitního výběru dostal, je sedmý Patrick Kane. Jágr překonal i čtvrtého Bretuta Hulla, finské legendy Jarri Kurriho a Teemu Selänneho či Rusa Pavla Bureho. Dvanácté místo obsadil Slovák Marián Hossa.

Jágr zároveň prozradil, že se stále nerozhodl, zda bude i v příští sezoně pokračovat v hráčské kariéře. V osmačtyřicetil se mu nepovedlo udržet pro svoje Kladno extraligu a přiznal, že předchozí sezonu podcenil a nastupoval s příliš velkou tělesnou hmotností.

"Musím říct, že jsem se ještě nerozhodl, jestli budu hrát, nebo ne. Upřímně musím říct, že jsem minulou sezonu trochu podcenil. Podcenil jsem ji z toho důvodu, že jsem hrál s větší váhou než bych měl hrát," uvedl Jágr v rozhovoru v pořadu Showtime na CNN Prima News.