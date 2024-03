Zdálo se, že konfliktům mezi kladenským magistrátem a hokejovým klubem je odzvoněno. Omyl, po mizerných výsledcích Rytířů v extralize kritizoval klub na stránkách svého seskupení Volba pro Kladno primátor Milan Volf s tím, že zastaví dotaci pro A tým ve výši pěti milionů korun. To platí i po středeční dopolední schůzce Milana Volfa s majitelem klubu Jaromírem Jágrem. Byla konstruktivní a hrany trochu obrousila.

Debaty Milan Volf (vlevo) - Jaromír Jágr mívají napětí, nejinak je tomu v aktuálním sporu o zastavení pětimilionové dotace. | Foto: archiv Volba pro Kladno

„Nezastírám, že zastavení dotace pro nás je velká rána, která přišla bez varování a komplikuje nám skládání rozpočtu na další sezónu,“ přiznal Jaromír Jágr po schůzce.

Primátor Milan Volf, podobně jako značná část hokejové veřejnosti, však nelibě sleduje situaci v kladenském hokeji, koneckonců sám hokej vrcholově hrával. Profesionální A mužstvo stačilo na konkurenci jen v úvodu extraligy a pak opět spadlo do baráže, potřetí v řadě. V žalostném stavu je také dorostová mládež, kdysi výkladní skříň kladenského hokeje. A to vše přesto, že podpora schválená zastupitelstvem je pořád silná, možná nejsilnější v republice.

„S Jaromírem Jágrem jsme mluvili asi hodinu a probrali vše od minulosti po současnost. Byla to hlavně ke konci konstruktivní debata. My jako město žádáme progres klubu, bez něj to není dál možné. Jaromír naznačil, že plán má a představí ho po baráži. Počkáme si na něj,“ řekl Deníku primátor Milan Volf.

„Našeho plánu se budeme držet: uděláme maximum, aby klub udržel extraligu, vytvořil na další ročník konkurenceschopný tým a dosáhl lepších výsledků. Už kvůli těm, kdo nám podporu zachovávají, čehož si vážíme,“ napsal Jágr ve svém vyjádření.

Chceš zlomit ruce? aneb jak vznikala anketa k debatě s prezidentem Pavlem

Škrt dotace pěti milionů na A mužstvo se probírá nahlas v médiích i na veřejnosti od začátku týdne a první muž kladenské radnice zopakoval, že podpora města pro hokej je pořád velmi razantní. „Jenže když si to dáte do rovnice, tak to prostě nevychází. Na jedné straně máte město, které platí provoz zimního stadionu, příjmy z jeho prostor jdou také za klubem, k tomu dáváme osm a půl milionu korun na mládež a doteď pět milion na áčko. Plus jméno Jaromíra Jágra. Na druhé straně rovnítka je jasné, že musí stát nějaké slušné výsledky. A ty už dlouho nejsou, pro město to začíná být nepřípustné,“ vypočítává Milan Volf.

Jedním dechem dodává, že město nikdy hokej na holičkách nenechalo a že to neudělá ani v roce, kdy oslaví sto let od svého založení.

„Historie nám velí kladenský hokej chránit, koneckonců ohledně stadionu a placení jeho nákladů s ním máme i smlouvu až do roku 2032. Ale lepší výsledky klubu jsou nutností, jinak hrozí jeho konec. Netvrdím, že se rozpočet nemůže změnit, ale zatím vše zůstane tak, jak jsem vyhlásil, tedy bez dotace na áčko. Počkáme si na konkrétní kroky klubu a Jaromíra Jágra,“ říká Milan Volf.

Kvíz: Proti komu odehrál Plekanec poslední zápas a jak se dařilo Jágrovi?

Obě strany se shodují na tom, že nejen A tým je pro Rytíře podstatný, ale také znovuzískání nejvyšší juniorské soutěže. Bez ní všechny talenty nemilosrdně klubu zamávají a odejdou ke konkurenci.

„Je to momentálně náš sdílený problém. Po dohodě s městem loni došlo ke změně, která slibuje obrat k lepšímu. Nové vedení spolku, který mládež řídí, odvádí dobrou práci, která se ale projeví až časem,“ upozorňuje Jágr a v tomhle bodu se s Volfem shodují. „U mládeže vidím, že kluci jako Martin Vejvoda, Jiří Burger a Jirka Kuchler dělají dobrou práci, jen to nebude hned. My se jim snažíme vytvořit podmínky,“ hlásí Milan Volf.

Chystá se i letní přestavba kabin pro děti, klub zkoumá možnosti odkupu juniorské extraligy. Nebo získání tak kvalitních hráčů, kteří by ji pro Kladno získali sportovní cestou. „I díky pomoci města se dětem zlepšily podmínky a investuje se do zázemí stadionu. Obě strany vědí o tom, že je stěžejní mít extraligu juniorů. Nejen tím, že přestanou odcházet hráči, ale i tím, že áčko bude moci sahat do vlastních zdrojů a dávat příležitost svým odchovancům,“ dodal Jaromír Jágr.