Naskočil poprvé na led a za pár vteřin skóroval. Jaromír Jágr se stal jednou z ústředních postav druhého barážového duelu se Vsetínem, který jeho Kladno ovládlo jednoznačně 7:2 a v sérii vede 2:0. Zářili i další, zejména v sezoně nevýrazný Antonín Melka nebo Martin Procházka. Série se nyní přesune do vsetínského azylu v Brně, hraje se tam v neděli a pondělí.

Argentina v podání fanoušků Kladna na začátku druhého barážového utkání. | Video: Filip Ardon

Hodinu před zápasem vypadl z kladenské sestavy Jakub Klepiš, a tak se Jaromír Jágr poprvé v baráži převlékl do ribana a dresu. A už ve druhé minutě si před brankou počkal na lahůdkový pas Jakuba Strnada, aby dal branku poprvé od 26. února loňského roku! Zvedl úlevně ruce a radoval s většinou opět vyprodaného stadionu.

Skóroval ve věku 52 let a 63 dní, čímž opět posunul rekord soutěže.

Paradoxně kdysi Jágr velmi podobně připravil Strnadovi jeho první extraligový zásah v kariéře. "Gól na začátku byl hodně důležitej a když ho dá Džegr, tak to střídačku povzbudí, lidi žijou a je to dobře i pro něj, protože doteď makal a byl odměněný gólem. Příběh pro Netflix,“ usmál se Radek Smoleňák.

Kladenští ze skvělého úvodu vytěžili ještě branku Tralmakse, jehož pokus si vrazili do brány sami hosté. Ale pak Vsetín ožil, Jonák přesnou tečí ukázal, že se Valaši v přesilovkách vrací na úspěšnou vlnu z play-off Chance ligy a několikrát mohli vyrovnat.

Rytíře zase držel skvělý Brízgala, hlavně zákrok proti Hořanskému bral lidem dech. "Chvílemi jsme hráli harakiri nahoru dolů, to jsou věci, které nechceme," hlásil Smoleňák a hostující trenér Jiří Weintritt byl rozmrzelý, že jeho tým po snížení na 2:1 nevyrovnal. "V největší šanci nepřehodil Hořenský brankáře. Škoda, protože tam jsme se zápasem i po tom špatném úvodu ještě mohli něco udělat."

Rytíři zlomili zápas na svou stranu na přelomu třetin. V závěru první Strnad nabil pro změnu Melkovi, který vymetl šibenici. Po přestávce pak bleskově trefil síť Smoleňák a chvíli na to si po přesně zakončeném úniku Melky musel hostující trenér Jiří Weintritt vzít oddechový čas. "Po těch dvou gólech bylo prakticky po zápase," uznal.

Vsetínská vozba ale ještě jednou povstala, když opět v přesilovce pálil Teper a tentokrát tečoval přesně Klhůfek, ale následně si Jonák neodpustil tvrdý nájezd do Smoleňáka, rozhodčí ho po zhlédnutí videa vyloučili na pět minut a do konce utkání. "Dostal jsem loktem a tyhle zákroky vidět asi nechceme. podle mne si to prohlédne pán z Vysočiny, každopádně to jde i za mnou, měl jsem na ten střet být připravený," uznal čátečně i svpu chybu Radek Smoleňák.

Dlouhou přesilovku každopádně využil dvakrát Martin Procházka a díky tomu se třetí třetina jen dohrávala.

Nejvíc v ní zaujal Slováčkův hit, jímž poslal Staňka čistě na střídačku Rytířů, kteří si užili nejpohodovější koncovku v sezoně.

"Dnes jsme měli od začátku lepší pohyb a kontrolu puku, ale Vsetín se dostal do zápasu přesilovkou a pak měli pět minut momenty, kdy byli lepší. Brízgy tam krásně chytil jasnou šanci a gól Tondy Melky do šatny byl důležitej," mínil trenér Kladna Otakar Vejvoda, ale rozhodně si nemyslí, že by bylo hotovo. "Atmosféra u soupeře bude určitě skvělá, zažili jsme to už loni ve Zlíně, kde byla fantastická a neočekáváme nic jiného. Vsetín samozřejmě bude kousat, jsou brusliví a šikovní. A dokud nebude konec, nic není hotové. Já se ani loni neradoval, když jsme oni za stavu 3:0 vedli minutu před koncem posledního zápasu 1:0," dodal Vejvoda.

Rytíři Kladno - VHK ROBE Vsetín 7:2 (3:1, 4:1, 0:0).

Branky a nahrávky: 2. Jágr (Strnad), 9. Tralmaks (Filip), 20. Melka (Strnad, Ticháček), 22. Smoleňák (Tralmaks, Sideroff), 23. Melka (Strnad, Jágr), 34. M. Procházka (Slováček), 37. M. Procházka (Jarůšek) – 10. Jonák (Teper, Jenáček), 27. Klhůfek (Teper, Jenáček). Rozhodčí: Vrba, Šindel – Brejcha, Špůr Vyloučení: 10:7, navíc Jonák (V) 5 +OK. Využití: 2:2. Diváků: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Kladno: Brízgala – Ticháček, Hejda, Slováček, Babka, Veber, Martenet – Jarůšek, Filip, M. Procházka – Smoleňák, Sideroff, Tralmaks – Frolík, Pytlík, Kusý – Strnad, Melka, Jágr – O. Bláha.

Vsetín: Romančík – Hryciow, Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Kojo – Jonák, Klhůfek, Rob – Hořanský, Kratochvil, Hrňa – Holec, Matějček, Š. Bláha – Machala, Kern, Zabusovs.