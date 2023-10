Jágr naznačil, že by mohl brzy nastoupit za Kladno, rozehrát se chce ve Slavii

ČTK

Hrající majitel hokejistů extraligového Kladna Jaromír Jágr naznačil, že se blíží jeho návrat na led a mohl by se již brzy objevit v sestavě Rytířů. Ještě předtím by se ale jednapadesátiletá legenda ráda rozehrála v prvoligové Slavii. Jágr to uvedl na instagramu.

Nenápadný hrdina baráže Adam Brízigala dostal za čtyři zápasy jen dva góly. I Jaromír Jágr mu poděkoval od srdce | Foto: Foto: Roman Mareš