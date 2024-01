Jágr má nové děti! Hokejový nábor ozářil však ještě jeden vítěz olympiády

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Knížku S devatenáctkou do Bernu by měli číst snad každý kluk i holka, kteří chtějí hrát hokej. Hlavní hrdina se v ní musí hodně snažit, aby ho při náboru do hokejového klubu vůbec vybrali, protože v 60. a 70. letech na takové akce dorazilo pravidelně několik stovek dětí. Ty časy dávno minuly, o hokej je však zájem pořád. Pondělní podvečerní akce Pojď hrát hokej! to v Kladně dokázala.

Pojď hrát hokej! V Kladně dorazil na akci Jaromír Jágr a skoro devadesát dětí. | Video: Deník/ Rudolf Muzika