Měli jste sezónu dobře rozehranou, ale nakonec to nedopadlo. Kde hledat příčiny?

Sezóna se lámala jinde, daleko dříve, když jsme z jedenácti zápasů dokázali získat jediný bod. Že jsme vůbec ještě v Litvínově měli šanci bojovat o přežití v extralize, tak za to mohou poslední čtyři zápasy. Sezónu jsme si prostě prohráli někde jinde.

Začátek vám sice moc nevyšel, ale pak jste se vyhoupli a bojovali až o play-off. Jak se bude celá sezony hodnotit?

Máte pravdu. Bylo to nahoru dolů. Na začátku jsme nesbírali moc bodů. Po první čtvrtině jsme měli asi třináct, čtrnáct bodů a drželi jsme se okolo posledního místa. Prostředek sezóny byl pro nás nejlepší. A pak přišla ta série jedenácti zápasů, kde se lámal chleba. A my jsme na to nedokázali zareagovat. Pořád jsme si asi mysleli, že je všechno v pořádku, okej. Ta série porážek je jako sněhová koule, která se na vás valí a pak je těžké ji zastavit. Tam jsme si prohráli sezónu.

Odehrál jste v kariéře nepřeberné množství zápasů. Lišil se ten poslední něčím?

Samozřejmě se lišil, a to z jednoho důvodu. Vše, co jsem hrál, tak byly uzavřené soutěže. NHL, KHL – tam se prostě nesestupovalo. Tohle je takový souboj gladiátorů, kdy jeden zemře minimálně na jednu sezónu. Samozřejmě, když hrajete sedmý zápas série v play-off, tak je to na nervy. Ale nic není tak hrozné. Můžete dostat šanci příští rok. Tady jí ale nemáte. Dalo by se to přirovnat třeba k loňské baráži. Na druhou stranu ale vidíte, že lidi tohle zajímá.

Čeká teď Kladno nová cesta?

Je moc brzo to teď řešit. Musíme si sednout a uvidíme. Určitě by to bylo snazší, kdybychom zůstali. Ale nedá se nic dělat. Musíme dát hlavu nahoru a jít zpátky do práce.

