Jágr, Plekanec, Tlustý, Vejvoda! Kladno nasazuje do boje těžký kalibr

Máte rádi hokej a 18. prosince volno v kalendáři? Pak neváhejte a dorazte na ČEZ stadion do Kladna, kde se objeví řada hokejových hvězd včetně elitních borců Jaromíra Jágra, Tomáše Plekance, Jiřího Tlustého a Otakara Vejvody. To vše v rámci předvánoční exhibice nazvané "Poldi vs. Rytíři, oslava kladenského hokeje před Vánoci".

Rytíři dnes po šesté v řadě vyhráli a vyšvihli se do čela ELH // HC Rytíři Kladno - HC Třinec 3:1, ELH 2012/13, hráno 3.10. 2012. Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera