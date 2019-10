Rozhodl jste o první bezbodové prohře Liberce v soutěži, to je asi skvělý pocit, že?

Podobně jako proti Olomouci jsme to otočili a pak zase dostaneme gól. Díky bohu, že jsme nakonec vyhráli, ale musíme se z toho poučit. Když vedeš v koncovce o jeden gól, velké mužstvo to udrží. My ještě velkým mužstvem nejsme.

V posledních zápasech jste dával po gólu, teď už dva. Jde forma nahoru?

Do formy se dostávám postupně, přece jen jsem sezonu začal se sto dvaceti kily. A ke konci už hlavně v koncovce nemám potřebnou sílu. Věřím, že je to otázka času a pokud se nezraním, bude to pořád lepší.

Porazit Liberec, to se počítá, přitom před pár dny ještě každý měl jasno a posílal Kladno o soutěž níž…

Věděli jsme, že hrajeme pravděpodobně proti nejlepšímu mužstvu extraligy. Bylo to měřítko a my si řekli, že odevzdáme všechno, co v nás je a uvidíme, jestli jdeme správnou cestou, nebo jestli musíme všechno překopat. Zdá se, že jdeme správným směrem.

Takové výhry jsou cenné i pro mladé hráče, kterým stoupá sebevědomí. To vás musí těšit, ne?

Není to v sebevědomí a ani nechci, abychom ho měli moc. Spíše jde o to uvěřit tomu, že hrajeme správným stylem. A když přicházejí výsledky, je to to nejlepší, co se může stát. Na začátku si o nás lidé mysleli hodně negativního, teď zase hodně pozitivního. My bychom na tohle neměli reagovat a jít si svou cestou. Když začneme prohrávat, stejně nám nikdo nepomůže a musíme to udělat sami.