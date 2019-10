Mladá Boleslav odstartovala sezonu výborně, před pátečním kolem (v němž padla ve Varech) byla dokonce třetí s pouze jednobodovou ztrátou na vedoucí Třinec. Chvíli dokonce extraligovému pelotonu vládla! Mužstvo předvádí od začátku ročníku vyrovnané výkony, citlivě šéfující dvojice Radim Rulík – Pavel Patera zvládla v pohodě i odchod trenérské persony, která ji do Bolky dostala – Miloše Hořavy.

Pro Pateru bude zápas speciální. Vždycky byl kladenským srdcařem, je jednou z nesmrtelných legend Rytířů. Člen klubové Síně slávy. Teď má ale v srdci pochopitelně tým s města automobilů a udělá co je v jeho silách, aby bruslaři v neděli doma uspěli.

„Na druhé straně už jsem stál jako hráč, ale většinou to bylo opravdu na té kladenské. Tím je to pro mě zvláštní, vždyť jsem byl v Kladně tolik let, že to ani nespočítám,“ usmíval se Patera po srpnovém duelu a přiznal, že při mistráku to bude ještě víc jiné. „Kdy budeme hrát s Kladnem, na to jsem se díval první,“ dodal.

Mezi oběma mužstvy je jeden podstatný rozdíl, a to je defenziva. Ta boleslavská je s příchodem kladenského odchovance Martina Ševce hodně pevná, skvěle chytají gólmani Krošelj i Růžička (ten se zranil). I proto Bruslaři dostali minimálně branek – 25!

Kladno už sice v tomhle ohledu není po příchodu slovenského gólmana Denise Godly nejhorší jako v úvodu ročníku, ale pořád dostalo o šestnáct branek víc a to má nejméně odehraných zápasů ze všech klubů.

Hovoří proti němu také venkovní bilance, kdy zatím uspělo jen ve Zlíně. lehkou nevýhodu může mít i v tom, že osm dnů nehrálo zápas. ten s Brnem byl přeložen na úterý 22. října, i na žádost hlavní hvězdy Jaromíra Jágra. Ten musel do Spojených států kvůli zelené kartě, a také kvůli reklamním aktivitám. Sám ale hlásil, že v Boleslavi by neměl na ledě scházet.

Což bude historický okamžik, protože jestli se tahle ikona českého i světového hokeje objevila dosud na stadionech jedenácti kladenským protivníků, tak Boleslav (spolu s Hradcem) dosud scházely.

V 80. letech, kdy Jágr začínal, si ještě nechávala o nejvyšší soutěži jen zdát. Stejně jako v roce 1994 při stávce v NHL zrovna tak. Jágr poté hrál za Kladno ještě v roce 2004, ani tehdy Bolka ještě mezi elitou nebyla. A v roce 2012 z ní vypadla do první ligy. V té zase bylo Kladno v posledních sezonách.

A tak skutečně půjde o Jágrovu premiéru ve ŠKO-ENERGO aréně!

Jak to dopadne? Přijďte se v neděli podívat sami, začíná se v 16 hodin. nebo pojeďte, kladenští fanoušci vypravují autobusový zájezd a bez potíží ho naplnili.