V úvodní části nezvládlo Kladno jen disciplínu, čtyři vyloučení byla od sudích Hejduka s Vrbou jasným upozorněním, že doma Rytíři nejsou. Paradoxně nejbrutálnější faul Kevina Klímy na Filipa neviděli, ránu koncem hole do obličeje ale zřejmě probere Viktor Ujčík a jeho disciplinárka.

Jinak však hosté předvedli slušnou obranu a pár hodně zajímavých výpadů a velkých šancí. Dali i gól, když Račuk trefil parádní žabku Plekance, další tutovky Ticháčka, Plekance a výborně hrajícího Kubíka (chtěl se ukázat na ledě týmu, kde předloni působil) už Lukeš chytil. Na druhé straně zase Bowovi pomohla jednou tyčka po střele Jergla.

Rytířům stále schází kvalitní útočníci Machala, Ciampini či Strnad, mimo sestavu byli tentokrát i Dvořáček a obránce Donaghey, k němuž po rozbruslení přibyl ještě Kehar, takže trenéři vsadili na hru s pěti obránci (mladíka Funka nasadili jen chvilinku). Ve druhé třetině to bylo znát, přetížení obránci nestíhali zastavovat hradecký tlak. A Mountfield zaslouženě skóre otočil, i když první branka byla trochu šťastná, protože Ticháček trochu ukvapeně odpálil puk jen na Pavlíka, který měl ideální pozici.

Pak se nechala nachytat první kladenská formace. Její členové se sjeli u zadního mantinelu a Kladeňák v hradeckých službách Smoleňák si je vychutnal přesným pasem na zcela volného Fina Oksanena. Ten si poradil s Bowem, který v té chvíli už neměl být v bráně, protože právě Smoleňáka při jednom ze závarů majznul vyrážečkou do pusy a za to se dává trest do konce zápasu…

Rytíři sice nezačali třetí třetinu nejlépe, ale postupně si pár závarů vytvořili a nakonec zabrala první lajna. Nejdřív Dotchin skvěle nabil Hlavovi, který vyrovnal a nalil Rytířům do žil novou energii. Navíc po chvíli vysunul Jágra a ten v koncovce předvedl svou genialitu – 2:3! Byl to jeho vůbec první gól Hradci v historii a Kladno se rázem ocitlo v šanci na tři body. Radost mu sebral Pavlík, který chytře nachytal Bowa při power – play zpoza brány.

A muselo se do prodloužení, v němž hosté hráli dobře, ale pak si Hlava šlápl na puk a Blain trestal.

A muselo se do prodloužení, v němž hosté hráli dobře, ale pak si Hlava šlápl na puk a Blain trestal.

Hostující kouč David Čermák připomněl, že Kladnu vypadli tři obránci a hned v první třetině hrál Hradec čtyři přesilovky. „Takže i když jsme vedli, bylo to těžké a Hradec pak zaslouženě skóre otočil. My se zlepšili v poslední třetině, a když jsme se dostali do vedení, už jsme ho chtěli udržet. Bohužel Hradec asi zaslouženě vyrovnal a v prodloužení potrestal naši chybu,“ litoval Čermák.

Asistent kouče Hradce Ladislav Čihák hartusil na zmařené přesilovky, které má v mužstvu na starosti. „Ty nás trochu zabily, nepomohli jsme si v nich, hráli jsme pomalu, ustrašeně,“ mínil a dodal, že od druhé třetiny se hradecká hra zlepšila. „Asi spravedlivě jsme dali nějaké góly, ale bohužel v závěru přišel kolaps, jaký se nám prostě nemůže stát, zvlášť doma. Nicméně kvituju, že to tam kluci z posledních sil dokopali a ukázali charakter. Jsem rád, že jsme pro diváky zápas vyhráli, ale výkon to optimální nebyl.“

V pátek hraje Kladno v Chomutově s Libercem (18:00), už nyní se prodávají vstupenky pouze za 130 korun. S fanklubem lze vyrazit za směšných 75 korun autobusem. Povzbudíte Rytíře v honbě za dalšími body?

Mountfield Hradec Králové – Rytíři Kladno 4:3 PP (0:1, 2:0, 1:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. F. Pavlík, 35. Oksanen (Smoleňák, Lev), 59. F. Pavlík, 63. Blain – 6. Račuk (Plekanec, Melka), 54. Hlava (Dotchin), 57. Jágr (Hlava). Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:7, bez využití.

Mountfield: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lang, Koukal, Orsava.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Wood, Ticháček, Suchánek, Baránek, Funk – Jágr, Plekanec, Hlava – Kristo, Kubík, Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, Bílek.